METOCLEAN ESD-Winterkleidung – Zur Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit

Auch zur Winterzeit sollten sich die Arbeiter, welche in der Leiterplattenbranche oder in der? Elektrobranche arbeiten, sicher schützen. Die Firma Asmetec bietet eine Reihe an ESD-Winterbekleidung an, sodass man im Winter nicht nur problemlos gegen die Kälte sondern auch gegen die elektrischen Ladungen geschützt ist.

Neben dem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch die Qualität der Winterkleidung empfehlenswert! Die METOCLEAN ESD-Winterkollektion beinhaltet Halstücher, Schals, Mützen, Westen und Jacke. (Bequeme, wärmende, atmungsaktive, statisch ableitende ESD-Winterkleidung mit EPA-Symbol)

Unisex ESD-Halstuch aus Single Jersey Strickstoff SFG96

In den Farben schwarz, royal blau, navy blau und rot.

Unisex ESD-Winterschal aus Pique-Strickstoff PF48

In den Farben hellblau, navy blau und royal blau

Unisex ESD-Wintermütze aus Pique-Strickstoff PF48

In den Farben schwarz, hellblau , navy blau und dunkelrot

Unisex ESD-Wintermütze aus Single Jersey Strickstoff SFG96

In der Farbe grau

Unisex ESD-Winterweste WV10 navy blau

In den Größen: XS-6XL

Unisex ESD-Winterjacke aus Reinraum Stoff SF1000 navy blau

In den Größen: XS-6XL

Unisex ESD-Winterjacke?aus Webstoff SF40 schwarz?

In den größen XS-6XL

Unisex ESD-Funktionsjacke aus Webstoff SF40 schwarz

In den Größen XS-6XL

Unisex ESD-Funktionsjacke aus HiVis Fluorescent-Stoff gelb

In den Größen XS-6XL

Weitere ESD-Produkte sind im Asmetec Online-Shop zu finden.

