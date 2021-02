METOLIGHT UV-Filterfolien imÜberblick- Sicherer Schutz vor UV-Strahlung

Die METOLIGHT UV-Filterfolien der Firma Asmetec dienen zum Schutz vor nicht sichtbarer UV-Strahlung, die bei zu später Erkennung erhebliche Material- oder Produktionsschäden verursachen können. Die UV-Filterfolie kann man zur Abdeckung an Fenster und Leuchtstofflampen befestigen. Jedoch sind sie für LED?s nicht geeignet. Asmetec bietet dabei drei verschiedene Typen an, welche nun genauer beleuchtet werden:

SFC-10:

Die UV-Filterfolie SFC-10 ist eine klare PET-Folie, die zum Abdecken von bereits erwähnten Fensterflächen als auch für Acrylglaswannen von Leuchtstofflampen dient. Sie blockiert sicher UV-Lichtanteile unter 400nm und kann als 10 Meter lange Rolle als auch als 1 Meterzuschnitte (in 0,5er-Schritten schneidbar) geliefert werden. Längere Rollenwaren können auf Wunsch des Kunden ebenfalls geliefert werden. Die Folie kann nicht mit Wasser aufgetragen werden. Verwendung findet die Folie ideal an Orten, an denen Farbveränderungen für das menschliche Auge unerwünscht sind wie z.B. Kaufhäusern, Museen, Archiven, Bibliotheken oder Vitrinen.

SFLY5:

Die UV-Filterfolie SFLY5 ist eine gelb getönte PET-Folie, die ebenfalls im Bereich von fotosensiblen Produkten zum Schutz vor UV-Strahlung dient. Diese Folie wiederum blockt das Licht unter 470nm und wird ebenfalls als 10 Meter lange Rolle als auch als Meterzuschnitte angeboten. Diese Folie kann mit enthärtetem, entspanntem Wasser auf Fensterscheiben angebracht werden. Der UV-Filter ist vor allem für viele Resiste, Filme, Farben und Lacke zur Verwendung geeignet.

SFG-10:

Diese UV-Filterfolie ist eine bernsteinfarbende PET-Folie, die durch seine Eigenschaften Licht unter 520nm blockiert. Sie wird ebenfalls als 10 Meter lange Rolle als auch als Meterzuschnitte angeboten. Vergleichbar mit der Folie SFLY5 kann auch die Folie SFG-10 mit enthärtetem, entspanntem Wasser an Fensterscheiben angebracht werden. Zur Verwendung kommt die Folie bei hochempfindlichen Farben, Harzen, Resiste und Lacke.

?

Die UV-Eigenschaften dieser Folien verblässt mit der Zeit. Abhängig von der UV-Strahlung kann dies 3-4 Jahre dauern. Weitere Informationen rund um die UV-Filterfolien als auch zu den METOLIGHT UV-Filterröhren von Asmetec findet man im Online-Shop unter www.asmetec-shop.de

