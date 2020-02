Meyer Burger veröffentlicht vorläufige Eckdaten zum Jahresergebnis 2019

Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) gab heute vorläufige ungeprüfte Eckdaten für das Geschäftsjahr 2019 bekannt. Die Kennzahlen widerspiegeln die laufende Unternehmenstransformation und die dazugehörenden Veräusserungen. Meyer Burger erzielte im Berichtsjahr 2019 einen Auftragseingang von CHF 188 Millionen (2018: CHF 326,8 Mio.). Bereinigt um die Veräusserungen reduzierte sich der Auftragseingang um rund 32%. Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2019 belief sich auf CHF 105 Millionen (31.12.2018: CHF 200 Millionen, exklusiv die mit dem Verkauf des Wafering-Geschäfts übertragenen Aufträge). Die Book-to-Bill Ratio betrug damit 0,72 für das Geschäftsjahr 2019 (0,59 in 2018).

Was den angekündigten nordamerikanischen Rahmenvertrag für das Heterojunction-Schlüsselequipment betrifft, konnte noch kein Auftragsabschluss erzielt werden.

Der Nettoumsatz erreichte rund CHF 262 Millionen (2018: CHF 407,0 Millionen), was weitgehend dem Konsens der Analystenschätzungen entspricht. Bereinigt um Veräusserungen und Währungseffekte betrug der organische Umsatzrückgang für die fortgeführten Geschäftsbereiche rund -27%. Die flüssigen Mittel per 31. Dezember 2019 betrugen CHF 62 Millionen, davon CHF 26 Millionen mit eingeschränkter Verfügbarkeit.

Meyer Burger gab am 15. August 2019 bekannt, dass sie eine Absichtserklärung für eine strategische Zusammenarbeit mit REC Solar Pte. Ltd. (REC) abgeschlossen hat. Die Verhandlungen mit REC entwicklen sich in Richtung einer engen strategischen Kooperation. Diese Partnerschaft wird es beiden Unternehmungen in den kommenden Jahren ermöglichen, einerseits den kommerziellen Wert der hocheffizienten Technologie auszuschöpfen und andererseits das geistige Eigentum zu schützen und das Risiko der Kommodifizierung zu reduzieren.

Wie bereits anfangs 2019 angekündigt, prüft der Verwaltungsrat weiterhin alle strategischen, kommerziellen und kapitalmarktbezogenen Optionen für Meyer Burger und hat die Credit Suisse als Financial Advisor engagiert.

Meyer Burger hat mit ihrer grössten Aktionärin, Sentis Capital PCC, Gespräche aufgenommen mit dem Ziel, einen signifikanten langfristigen Shareholder Value für alle Stakeholder zu schaffen.

Weitere Details zur Jahresrechnung 2019 sowie der Geschäftsbericht 2019 werden am 12. März 2020 veröffentlicht.

Meyer Burger ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen, spezialisiert auf innovative Systeme und Produktions-Equipment für die Photovoltaik- (Solar)-Industrie. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie verlässliche Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von hocheffizienten Solarzellen und Solarmodulen.

Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa und Asien in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Japan, Korea, Malaysia, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).