MICC? ? das ?Mobile Information&Communication Center? ? feiert bei IS4IT 10-jähriges Markenjubiläum

Ob als Wahlkoffer, Polizeikoffer, Servicekoffer oder Schulkoffer: Um den Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden, ist eine mobile und dezentrale IT unverzichtbar. Mit inzwischen rund 80 verschiedenen Lösungen für Kunden adressiert die Produktserie MICC? alle relevanten Anforderungen eines flexiblen, transportablen und gleichzeitig hochsicheren Einsatzes mobiler IT.

MICC? Smart Cases ? Der Arbeitsplatz für jeden Einsatzzweck

Professionelles Arbeiten ist heute keine Frage des Standorts mehr. Dank flächendeckenden Internets und leistungsfähiger Server-, Cloud- und Collaboration-Lösungen gibt es viele Möglichkeiten. Ist die mobile Arbeitsausstattung genauso leistungsfähig wie die Ausrüstung im Büro oder im Homeoffice, kann man von überall effektiv und sicher arbeiten.

MICC??Smart Cases steht für eine individuelle mobile Arbeitsausstattung, die der Arbeitsplatzausrüstung im Büro oder Homeoffice ebenbürtig ist und sich im Baukastenprinzip für jede kundenspezifische Anforderung konfigurieren lässt. Notebook oder Tablet bilden als Kommunikationseinheit für zuverlässigen Datenaustausch den Kern der Lösung. Das Spektrum an Zusatzgeräten ist umfassend und reicht vom (Farb-)Drucker über EC-Karten-Terminal und Dokumentenprüfgerät bis hin zum RFID-Leser oder Barcodescanner. Der mobile Arbeitsplatz ist für jede Art der Energiezufuhr gerüstet. Die Kofferlösungen werden bei IS4IT strategisch weiterentwickelt, an neue Normen wie die EN 62368 und Kundenanforderungen angepasst sowie für neue Nutzungszwecke ausgebaut. So werden in Kürze die im Rahmen des Digitalpakts Schule entwickelten Schülerkoffer ?MICC? Smart Schooling? auf den Markt kommen, die als sichere, stabile, stapelbare und lagerfähige Transportlösung dafür sorgen, dass Schüler zu Hause und im Unterricht über die notwendige IT-Ausstattung verfügen.

Die Grundlage von MICC? Smart Cases bildet die Partnerschaft mit der Firma www.CaseSys.de, mit der Thomas Schühle, Leiter Produktmanagement Mobile Office?bei IS4IT, seit Beginn der Entwicklung zusammenarbeitet.

?Unsere nun mehr als ein Jahrzehnt andauernde Partnerschaft hat sich seit dem Wechsel zur IS4IT noch weiter vertieft und ich freue mich über die gemeinsame Weiterentwicklung der Kofferlösungen, für die ich großes Zukunftspotenzial sehe?, sagt Peter Falk, Geschäftsführer von CaseSys technologies GmbH.

MICC? Service Edition ? Der mobile Arbeitsplatz seit 2003

Die klassische Kofferlösung bestehend aus Notebook und Drucker wird von Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen verwendet. Ob beim KFZ-Prüfer, Hausgerätehersteller, in Werkstätten oder durch Gutachter, Landärzte, den technischen Kundendienst oder Banken und Versicherungen, die ?Mobilisierung? der Arbeitsprozesse sichert eine nachhaltige Optimierung und besseren Kundenservice direkt vor Ort.

Massenkontrolle optimiert ? Wenn es schnell gehen muss

Die MICC? Secure Edition und die MICC? FPS Edition dienen der teilstationären Personen- und Dokumentenkontrolle mit abschließender Vorgangsbearbeitung und werden aktuell von der Bundespolizei eingesetzt. Sie sparen den Beamten und anderen Sicherheitskräften im Einsatz wertvolle Zeit, reduzieren kostenintensive Dienstfahrten, erhöhen die Präsenz sowie die Sichtbarkeit beim Bürger und erleichtern aufwendige Kontrollen. Die von IS4IT und CaseSys speziell für die hohen Anforderungen der Bundespolizei entwickelten biometrischen Kofferlösungen MICC? FPS Edition & MICC? Secure Edition vereinen ein exakt auf typische Einsatzbedingungen abgestimmtes Equipment auf kleinstem Raum, lassen sich leicht transportieren und überall mitführen, wo immer effektive Polizeiarbeit der Unterstützung durch Dokumentenprüftechnik bedarf.

Wahldigitalisierung ? Funktionalität belegt

Der Wahlkoffer besteht aus dem Notebook mit gehärtetem Kiosk, Drucker, Maus und Tastatur, Mobilfunkkarte und Kunden-Management-Oberfläche, Endpoint Security sowie einem Chat- und Messagingsystem. Das MICC?-Team sorgt für die gesamte Just-in-Time-Logistik und Bereitstellung der Wahlkoffer zum Wahltermin, Installation und Konfiguration lt. Anforderung, Rollout- und Rollin-Logistik, Vor-Ort-Service und Support während der Wahl sowie Lagerung und Wartung. Im Einsatz bei der Landeshauptstadt München gewährleisten rund 1600 Exemplare bei Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen dank Erfassung, Niederschrift und Kommunikation aus dem Koffer, dass die Landeshauptstadt München eine der ersten großen Kommunen Deutschlands ist, die ihre Wahlergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren können und dem zuständigen Wahlleiter bekanntgeben.

?Drei Beispiele, die belegen, wie vielfältig das Anwendungsspektrum der Kofferlösungen ist. ?Geht nicht, gibt?s nicht?, war von Anfang an das Motto der Entwicklung. In den letzten 10 Jahren hat sich gezeigt, dass wir gemeinsam mit der CaseSys immer eine Lösung für die Anforderungen der Kunden finden konnten ? ich gehe davon aus, dass wird auch in den nächsten 10 Jahren so zusammen weitergehen können?, resümiert Thomas Schühle die Entwicklung der MICC?-Produktfamilie.

