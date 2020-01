Michael Diestelberg leitet als Vice President Product & Marketing das globale Marketing von Mapp

San Diego/Berlin, 09. Januar 2020 – Mapp, die Insight-basierte Customer Engagement Plattform, gibt die Ernennung von Michael Diestelberg zum Vice President Product & Marketing bekannt.

Michael Diestelberg wurde bereits 2018 bei der Tochtergesellschaft Webtrekk zum Vice President befördert. Nach der erfolgreichen Übernahme durch Mapp leitet er nun die Weiterentwicklung der Produkte sowie die Steuerung aller Marketingaktivitäten auf internationaler Ebene. Zu seinen prioritären Aufgaben gehören die Etablierung der globalen Marke Mapp und der Ausbau der Insight-basierten Customer Engagement Plattform vor dem Hintergrund sich konstant entwickelnder Kundenbedürfnisse. Die unter Diestelbergs Leitung bei Webtrekk aufgebauten Kompetenzen in Datenanalyse und Customer Intelligence fließen maßgeblich in die Weiterentwicklung des Leistungsportfolios von Mapp ein. Auf seinem neuen Posten trägt Michael Diestelberg Verantwortung für Mapps internationale Standorte in acht Ländern.

Michael Diestelberg bringt langjährige Erfahrung in der IT- und Analytics-Branche mit. Bei Webtrekk war er in verschiedenen Positionen, zunächst als Senior Consultant Digital Analytics und seit 2015 als Head of Pre-Sales Consulting tätig. Er begleitete das Berliner Unternehmen durch eine Phase außerordentlich starken Wachstums, die zur Akquisition durch den unabhängigen Digital-Marketing-Anbieter Mapp führte. Vorherige Stationen in der Karriere des studierten Informatikers sind u. a. das IT-Newsportal WinFuture.de sowie die Digital-Agentur Aperto.

Steve Warren, CEO Mapp, kommentiert: „Michael ist die perfekte Ergänzung für unser globales Leadership-Team. Als profilierter Daten-Experte und ausgewiesener Kenner der europäischen Marketing-Landschaft wird er die Bekanntheit von Mapp maßgeblich steigern und unser Cross-Channel-Marketing-Angebot so weiterentwickeln, dass unsere Plattform die Anforderungen unserer Kunden optimal abdecken.”

Michael Diestelberg sagt: „Ich freue mich sehr, meine langjährigen Erfahrungen im Bereich Analytics mit dem weltweiten Team von Mapp zu teilen und so die Weichen für den nachhaltigen internationalen Erfolg stellen. Im Rahmen meiner Tätigkeit werde ich die Integration von Webtrekks innovativer Customer Intelligence Technologie in das Produktangebot von Mapp komplettieren und diese im Sinne unserer Kunden auf Marketing Analytics ausrichten.”