Michael Oehme: Obama kritisiert Coronavirus-Reaktion der US-Regierung

St.Gallen, 25.05.2020. ?Mehr als alles andere hat diese Pandemie den Vorhang auf die Idee, dass so viele der Verantwortlichen wissen, was sie tun, endgültig aufgerissen”, sagte Obama. ?Viele geben nicht einmal vor, verantwortlich zu sein.? Obama sprach während eines Livestreams für historisch schwarze Universitäten und Hochschulen (HBCUs), Schulen, die 1964 vor dem US Civil Rights Act gegründet wurden.

An der Veranstaltung ?Show Me Your Walk, HBCU Edition? nahmen viele schwarze Prominente und Politiker teil. Gastgeber war der Komiker Kevin Hart. ?Obamas Rede hob auch die Auswirkungen von COVID-19 auf schwarze Gemeinschaften hervor, die eine höhere Kontraktion und Sterblichkeitsrate durch das Virus verzeichnet haben. Damit geht er auch auf ein Thema ein, welches Präsident Trump nie zur Sprache bringt?, erklärt Kommunikationsexperte Michael Oehme.

?Seien wir ehrlich: Eine Krankheit wie diese beleuchtet nur die zugrunde liegenden Ungleichheiten und zusätzlichen Belastungen, mit denen schwarze Gemeinschaften in diesem Land historisch zu kämpfen hatten?, sagte Obama. ?Wir sehen es an den unverhältnismäßigen Auswirkungen von COVID-19 auf unsere Gemeinden, so wie wir es sehen, wenn ein Schwarzer joggt und einige Leute das Gefühl haben, sie könnten anhalten und ihn befragen und erschießen, wenn er sich nicht ihren unterwirft.? Der ehemalige US-Präsident bezog sich auf den Tod des 25-jährigen Ahmaud Arbery, der im Februar beim Joggen getötet wurde. Der Tod hat Empörung ausgelöst, nachdem ein Video aufgetaucht war, das die Schießerei zweier weißer Männer zu zeigen schien.

?Ungerechtigkeit wie diese ist nicht neu”, sagte Obama. ?Neu ist, dass so viel von Ihrer Generation aufgewacht ist, dass der Status Quo repariert werden muss, dass die alten Methoden, Dinge zu tun, nicht funktionieren. Wenn die Welt besser wird, liegt es an Ihnen?, sagte er.

?Obama hat sich seit seinem Ausscheiden aus dem Amt nach den Wahlen von 2016 zurückgehalten, aber kürzlich die Trump-Regierung vor den US-Präsidentschaftswahlen im November kritisiert?, erklärt Michael Oehme abschließend.