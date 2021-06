Michael Stoelwinder wird CEO von Open as App

Das deutsche SaaS-Portal Open as App ernennt Product-led-Growth-Experten Michael Stoelwinder zum neuen Geschäftsführer. Stoelwinders Hauptziel ist der intensive Ausbau und das Wachstum der Plattform. Stoelwinder führt die Geschäfte bereits seit 1.4.2021. Er folgt Markus Pöhlmann als Geschäftsführer nach, der in den Beirat von Open as App wechselt.

Michael Stoelwinder hat langjährige Erfahrung mit einschlägigen Erfolgsmarken im Bereich Online-Marketplace und Business-Plattformen. Von 2018 an war er für die Scout24 Gruppe als Vice President Consumer tätig. Dort verantwortete er zunächst globale Consumer Experience, User Retention, CAC und das Nutzerwachstum für die bekannte Online-Marke Immoscout24 mit über einer Million Nutzern. Später wechselte er als Chief Product Officer zu AutoScout24, Europas größtem Automobil-Marktplatz. Auch in früheren Tätigkeiten war Stoelwinder am gezielten Ausbau und Wachstum mehrerer Online-Plattformen in Australien und Europa beteiligt.

Das deutsche Start-up Open as App hat 2019 eine 5,2 Millionen Euro Serie-A-Finanzierung mit den VCs Ventech, Senovo, main incubator und anderen abgeschlossen.

Die Open as App Plattform überträgt vorhandene Geschäftsdaten inklusive Diagramme, Berechnungen und Formeln in mobile oder im Web-eingebettete Apps zum Beispiel für leistungsstarke Angebotskalkulatoren, Zeiterfassung oder Produktkonfiguratoren.

Unternehmen und Organisationen aller Größen, darunter ARAG, Siemens Financial Services, Heinrich-Meyer-Werke Breloh oder RCG Valuation nutzen No-Code Apps, um Verkaufsabschlüsse schnell zu steigern und sofort Kundenservice und Prozesse ohne zusätzliche IT-Ressourcen zu optimieren.

?Michael Stoelwinder hat bewiesen, dass er Nutzerwachstum auf hohem Niveau generieren kann. Sein Erfolg bei mehreren internationalen Marktplatz-Plattformen in Produktverantwortung ist von großem Wert für die Expansion von Open as App,? erklärt Stephan Wirres, Partner bei Ventech.

?Open as App hat das Potenzial, zu einer international führenden SaaS-Plattform im Bereich der App-Erstellung zu werden. Mit Michael Stoelwinder am Steuer haben wir dafür die besten Voraussetzungen,? erklärt Christoph Osburg, Senior Investment Manager bei main incubator.

„Mit Open as App kann jeder Mitarbeiter Apps entwickeln. Das hilft vor allem kleineren Unternehmen dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben. Jetzt kann Open as App seine Marktpräsenz noch deutlich ausbauen. Ich freue mich darauf, das Team in diese neue Phase zu führen“, sagt Michael Stoelwinder, CEO von Open as App.

Open as App ist eine No-Code-Plattform für die automatisierte Erstellung von Apps. Das 2016 gegründete deutsche Startup ermöglicht es Unternehmen, Business-Apps automatisch zu erstellen, ihre Geschäftsdaten überall produktiv zu nutzen und so ihre Digitalisierung deutlich zu beschleunigen. Open as App wandelt Datenbank- und Excel-Inhalte wie Diagramme und Formeln automatisch in benutzerfreundliche Apps mit umfassenden Funktionen um. Diese Anwendungen sind sofort auf allen wichtigen Plattformen verfügbar, nativ sowohl in iOS als auch in Android sowie im Web. Die Kontrolle über die Daten und Benutzer bleibt den Open as App-Kunden. Erfahren Sie mehr unter www.openasapp.com