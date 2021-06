Michael White zum Chief Financial Officer von Piedmont Lithium ernannt



3. Juni 2021 – Piedmont Lithium Inc. (NASDAQ: PLL; ASX: PLL) (Piedmont oder das Unternehmen), ein Unternehmen für saubere Energie, dessen Hauptaugenmerk auf die ganzheitliche Produktion von Lithiumhydroxid zur Unterstützung der US-amerikanischen Lieferkette von Elektrofahrzeugen gerichtet ist, meldete heute die Ernennung von Michael White zum Executive Vice President und Chief Financial Officer. White, der an CEO Keith Phillips berichten wird, bringt langjährige Erfahrung in der Buchhaltung und im Finanzwesen mit ein und wird die Finanzbuchhaltung und das Berichtswesen, die Budgetierung und die Prognosen, die internen Kontrollen, die Konformität, das Finanzwesen, die Steuerangelegenheiten sowie das Risikomanagement des Unternehmens leiten.

Wir freuen uns, Michael als unseren Chief Financial Officer und neuestes Mitglied unseres schnell wachsenden Führungsteams willkommen zu heißen, sagte CEO Keith Phillips. Piedmont tritt in eine aufregende Phase ein, zumal wir uns darauf vorbereiten, Kapital zuzuteilen und den physischen Betrieb unseres ganzheitlichen Lithiumhydroxidgeschäfts in North Carolina aufzurüsten. Die nachweisliche Erfolgsbilanz von Michael bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien in der Finanzorganisation sowie bei der Lösung komplexer Geschäftsprobleme wird für uns von unschätzbarem Wert sein, da wir als in den USA ansässiges Unternehmen tätig sind. Sein Hintergrund in den Bereichen Controlling, Unternehmensleitung, Berichterstattung von börsennotierten Unternehmen, Finanzplanung und -analyse sowie langfristige strategische Planung machen ihn zu einer großartigen Ergänzung unserer Piedmont-Familie.

White arbeitete vor seinem Wechsel zu Piedmont bei ChampionX Corporation (NASDAQ: CHX), vormals Apergy Corporation (NYSE: APY), einem Unternehmen im Wert von mehreren Milliarden Dollar, das in den Bereichen Produktion, Chemie und Dienstleistungen tätig ist, wo er als Vice President, Chief Accounting Officer und Corporate Controller für die Leitung der globalen Buchhaltung und Finanzberichterstattung des Unternehmens verantwortlich war. In dieser Funktion leitete er die unternehmensweite Umgestaltung der globalen Controlling-Funktion, schuf eine nachhaltige Finanzberichterstattung mit wichtigen Leistungskennzahlen für die operative Führung und übernahm die finanzielle Leitung bei Aktivitäten in Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, einschließlich eines erfolgreichen Börsengangs. Vor seiner Tätigkeit bei ChampionX fungierte White als Senior Vice President, Chief Accounting Officer und Corporate Controller von Aegion Corporation (NASDAQ: AEGN), einem globalen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen, das die Industrie, die Öl- und Gas- sowie die Wasserbranche beliefert. White hatte während seiner 25-jährigen Karriere Führungspositionen im Finanzbereich von Unternehmen inne, die vorwiegend im Energie- und Technologiesektor tätig waren, einschließlich Chief Financial Officer von Baker Energy sowie Manager im Bereich Wirtschaftsprüfung bei Ernst & Young.

White erlangte sein Bachelor of Science-Diplom in Rechnungswesen und Finanzen (Accounting and Finance) an der University of Houston und ist ein lizenzierter CPA sowie Mitglied des American Institute of Certified Public Accountants.

Über Piedmont:

Piedmont konzentriert sich auf den Aufbau eines ganzheitlichen Lithiumunternehmens von Weltrang in den Vereinigten Staaten, das den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Amerika ermöglicht.

Unser Standort im berühmten Carolina Tin Spodumene Belt, einem Erzgürtel mit reichhaltigen Zinn- und Spodumenvorkommen in North Carolina, macht uns zu einem der weltweit kostengünstigsten Lithiumhydroxidproduzenten und zu einem strategisch äußerst günstig gelegenen Betrieb, der die wachstumsstarke Lieferkette für Elektrofahrzeuge in den USA bedient. Die einzigartige geografische Nähe unserer Ressourcen, Produktionsstätten und potenziellen Kunden ebnet Piedmont einerseits den Weg, um zum nachhaltigsten Lithiumhydroxidproduzenten aufzusteigen, und sollte Piedmont andererseits bei der zunehmenden Elektrifizierung des Transportwesens und der Energiespeicher in Amerika eine Rolle als zentraler Player sichern.

Nähere Informationen finden Sie unter www.piedmontlithium.com.

