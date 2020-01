Microseminare zu Projektmanagement

Projektorientiertes Arbeiten in der Smart-Economy

Die KV Business School Zürich führt am 6. Februar 2020 den 4. PM Day zusammen mit den PM-Profis der SPOL AG durch. Digitalisierung und Internationalisierung verändern ganze Branchen und zwingen Unternehmungen, ihre Business-Modelle und Strategien anzupassen. Dies geschieht heute zunehmend in Form von Projekten. Dazu braucht es Mitarbeitende, die neben Fach- und Sozialkompetenz über die entsprechenden Projektmanagementfähigkeiten verfügen.

Wann: Donnerstag, 6. Februar 2020 von 13.00 bis 17.15 Uhr

Wo: Bildungszentrum Sihlpost Zürich, direkt neben dem Hauptbahnhof

Referenten: Bruno Jenny, Fachbuch-Autor, Inhaber der SPOL AG – Nicolas Abbondanza, Senior Consultant – Roland Heini, Senior Consultant

Zielgruppe: Der PM Day richtet sich an Personen, die bereits in Projekten arbeiten oder die an aktuelle Projektthemen interessiert sind.

Veranstaltung: kostenlose Mikroseminare für Projektmanagement

Machen Sie sich fit für die Projektarbeit. Profis aus der Praxis geben Ihnen in verschiedenen 35-minütigen Mikroseminaren erneut Einblicke in Methoden und Techniken des Projektmanagements.

Die SPOL AG ist eine flexible und eigenständige Unternehmensberatungsfirma, welche sich im strategischen Projektmanagement, Projektportfoliomanagement und in der modernen Projektabwicklung (agiles, hybrides wie konventionelles Vorgehen) spezialisiert hat.

Seit 1991 verfügt die SPOL AG über ein breit gefächertes Dienstleistungsangebot in allen Bereichen des projektorientierten Arbeitens. Wir unterstützen das Management auf der strategischen Ebene, beim Controlling und der Lenkung des Projektportfolios sowie in der Führung eines smarten Projektmanagements und der agilen Ausführung von Projekten. Weiter hat sich die SPOL AG einen Namen als eine qualifizierte Partnerin in der Ausbildung der Projektmanagement-Kompetenzen aufgebaut. Seit 2017 ist die SPOL AG die Kooperationspartnerin der KV Business School Zürich.