Microsoft Dynamics 365 Project Operations? das potenzielle ERP-System für Dienstleister-!

Seit Oktober 2020 auf dem europäischen Markt ist Dynamics 365 Project Operations, eine cloudbasierte Anwendung, die alle Geschäftsprozesse aus dem Vertriebs-, Ressourcen-, Projekt- und Finanzmanagement in eine Lösung integriert. Demzufolge liefert die vielversprechende, neue Projektsoftware von Microsoft Daten zu allen Verantwortungsbereichen, Dringlichkeiten, aktuellen Zusammensetzungen sowie zur Nutzung vorhandener Ressourcen. Änderungen in den Geschäftsbereichen und deren Auswirkungen werden in Echtzeit angezeigt. Damit bringt Microsoft auf der Dynamics 365 Plattform nun auch die für das Projektmanagement relevanten Features in einer Lösung on Time und on Budget zusammen.

Wie positioniert sich Microsoft Dynamics 365 Project Operations im Dynamics 365 Universum?

Microsoft Dynamics 365 Project Operations ist die neueste Entwicklung innerhalb des stetig angewachsenen Dynamics 365 Universums. Die Grundidee, die von Anfang an hinter den Dynamics 365 Anwendungen stand, ist die Vereinheitlichung von Prozessen auf allen Ebenen ? mit der Zusammenführung auf zwei Buchhaltungs- bzw. ERP-Systeme.

Was Microsoft Dynamics seit Beginn an kennzeichnet, ist eine hohe Agilität, Flexibilität und Wandlungsfähigkeit. Bislang stellte Microsoft dem Projektmanagement folgende Applikationen zur Verfügung:

Dynamics 365 for Sales

Dynamics 365 for Customer Service

Dynamics 365 for Field Service

Dynamics 365 for HR

Dynamics 365 for Finance and Supply Chain

Dynamics 365 for Commerce

Dynamics 365 for Marketing

Dynamics 365 Business Central

Artificial Intelligence

Mixed Reality und

Dynamics 365 for Project Service Automation.

Dynamics 365 for Project Service Automation wird als Vorläufer von Dynamics 365 Project Operations gesehen. Die Software war besonders für Projektmanager von Bedeutung.

Was unterscheidet Dynamics 365 Project Operations von Dynamics 365 Project Service Automation?

Was Dynamics 365 Project Operations von Project Service Automation unterscheidet, ist die Kombination vorangehender Lösungen aus Dynamics 365 Finance and Supply Chain mit Microsofts Project Service Automation, womit die Software eine einzige End-to-End Lösung für die Projektdienstautomatisierung darstellt.

Dynamics 365 Project Operations wird als ?Best of?-Lösung aus vorangehenden Dynamics Funktionen gehandelt, bietet allerdings auch neue Tools und Funktionen.

Während das Hauptaugenmerk von Project Service Automation auf dem Front-Office-Projektmanagement lag, bietet die neue Projektmanagementsoftware Funktionen für Projektbeteiligte aus allen Geschäftsbereichen. Demzufolge haben der Projektmanager, der Ressourcenmanager, Teammitglieder, das Buchhaltungs- und Finanzteam sowie alle weiteren Projektinvolvierten Dateneinsicht und Transparenz über den gesamten Projektzyklus ? von den Front-End-Vertriebsfunktionen bis hin zur Back-End-Projektbuchhaltung und den Finanzen.

Was zeichnet Dynamics 365 Project Operations aus?

Integration und Verbindung von ERP und CRM

Während bislang getrennte Systeme für den Vertrieb, das Projektmanagement, die Buchhaltung, die HR-Planung oder die Finanzen eingesetzt wurden, liegt der Schlüssel zum Erfolg von Dynamics 365 Project Operations in der Zusammenführung von Lösungen aus allen Geschäftsbereichen. Somit wird die lang ersehnte Verbindung von ERP- und CRM-Lösungen von Microsoft mit einem einzigen Produkt realisiert.

Potenzielle ERP-Komplettlösung mit Fokus Dienstleistung

Auf Basis der Dynamics 365 Plattform sowie der Erweiterungsmöglichkeiten durch zusätzliche Dynamics 365 Apps wie etwa Dynamics 365 for Customer Service oder Dynamics 365 for Field Service bietet Project Operations bereichsspezifische Tools für eine vollwertige ERP-Komplettlösung mit Fokus auf den Dienstleistungen.

Aktueller Status als Entscheidungsgrundlage

Project Operations verfügt über leistungsstarke Instrumente, wodurch der aktuelle Status und Workflow immer sichtbar sind. Das heißt, dass Entscheidungen auf Basis von aktuellen KI-Daten und Machine Learning getroffen werden können.

Von welchen Kapazitäten profitiert das Projektmanagement durch den Einsatz von Project Operations?

Mehr Angebote

Durch das verbesserte Vertragsmanagement sowie genauere Projektangebote, Prognosen und Schätzungen liefert Dynamics 365 Project Operations ein differenziertes Kundenerlebnis, wodurch mehr Leads generiert werden können.

Ressourcen- und kompetenzorientierter Mitarbeitereinsatz

Zudem stellt Project Operations automatisch sicher, dass die Mitarbeiter ressourcen- und kompetenzorientiert den richtigen Projekten zugewiesen werden.

Flexibel einsetzbare Projektfunktionen

Mit flexibel einsetzbaren und bereits bekannten Funktionen von Microsoft Project wie Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und Dashboards wird eine hohe Usability gewährleistet. Eine nahtlose Integration von Microsoft Teams ermöglicht eine reibungslose Kommunikation sowie Transparenz über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg.

Präzise Instrumente

Mittels präziser Funktionen für Ressourcenmanagement, Preisgestaltung, Kostenberechnung, Zeiterfassung, Kostenmanagement und Reporting bietet Dynamics 365 Project Operations qualifizierte Tools, um Projekte in ihrer interdisziplinären Komplexität zu erfassen und abzubilden.

Aktuelle Dateneinträge und -einsicht

Dynamics 365 Project Operations ermöglicht aktuelle Dateneinsicht auf Projektverkäufe und/oder Finanzdaten. Gleichzeitig können alle Projektmitwirkenden jederzeit Zeit- und Kosteneinträge tätigen, wodurch unter anderem eine schnellere Kundenabrechnung möglich ist.

Innovation mit Fokus auf Dienstleitung

Über die Microsoft D365 Plattform werden Geschäftsprozesse wie bei einer ERP-Lösung mit Projektmanagementmethoden kombiniert. Auf diese Weise ist eine detaillierte Planung der Geschäftsprozesse möglich. Damit wird die Servicekomponente von Dienstleistungsunternehmen bzw. die Serviceleistung besonders hervorgehoben. Die Anpassungs- und Erweiterungsfähigkeit durch andere Apps und Dienste, die bereits in Anwendung sind, trägt zur Innovationssteigerung bei.

Was sind die Vorteile?

Komplettlösung on Time und on Budget ohne Medienbrüche zwischen den unterschiedlichen Geschäftsbereichen

Jeder Schritt und jede Interkation werden in Echtzeit erfasst

Geschäftsentscheidungen können mittels innovativer Software getroffen werden

Reaktionen und Interventionen basieren auf aktuellen Erkenntnissen

Erhöhung der Teamkoordination, -kommunikation und Transparenz

Daten von allen Projektbeteiligten über alle Geschäftsbereiche hinweg abrufbar

Integration von Microsoft Teams

Keine Doppelfunktionen

In Kombination mit weiteren Dynamics-365-Apps oder Lösungen von Drittanbietern vollwertiges ERP-System

Frühzeitige Interventionen durch Echtzeit-Erfassung möglich

Günstige Lizenzierung

Hohe Projektprofitabilität

Eignet sich auch für global agierende Unternehmen und alle Branchen

Was sind die Nachteile?

Derzeit muss individuell eine Schnittstelle entwickelt werden, um Business Central zu integrieren. Der Punkt ist bereits auf der Microsoft Road Map berücksichtigt und wird bearbeitet

Eine Lizenzumstellung ist zu erwarten

Microsoft Project Operations im Überblick

Dynamics 365 Projects Operations ist eine cloudbasierte Anwendung, die erstmalig für das Projektmanagement Tools für alle Geschäftsprozesse und -bereiche in einer Business Software vereint. Die Microsoft Dynamics Plattform sowie ihre Erweiterungsoptionen mit bestehenden Dynamics 365 Apps bieten das notwendige Potenzial für eine ERP-Komplettlösung, wobei der Fokus insbesondere auf Dienstleistungen liegt. Zudem können Entscheidungen auf Basis von verlässlichen Daten getroffen werden. Insofern handelt es sich um eine geeignete Software für Projekte aller Art, um Kunden zu generieren, Ressourcen zielgerichtet und zeitgerecht zur Verfügung zu stellen, Prozesse zu beschleunigen und somit das operative Geschäft effektiv und rentabel zu gestalten.

