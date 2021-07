Microsoft gibt Gewinner und Finalisten der Partner of the Year Awards 2021 bekannt

Partner für innovative Lösungen und mehr Möglichkeiten für Kunden weltweit ausgezeichnet

Microsoft Corp. hat am Donnerstag die Gewinner und Finalisten der Microsoft Partner of the Year Awards 2021 bekannt gegeben. Die jährlichen Auszeichnungen würdigen Microsoft-Partner, die herausragende Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf Basis von Microsoft-Technologie erbracht haben. Die Preisträger und Finalisten aus der ganzen Welt werden auf der digital stattfindenden Microsoft Inspire (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3219462-1&h=1316237863&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3219462-1%26h%3D1111565305%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpartner.microsoft.com%252Fen-us%252Finspire%26a%3DMicrosoft%2BInspire&a=Microsoft+Inspire) am 14. und 15. Juli 2021 ausgezeichnet.

In diesem Jahr hat Microsoft Partner in 56 Kategorien ausgezeichnet und würdigt damit alle Lösungsbereiche, Branchen und Sektoren weltweit, in denen Microsoft-Technologien zum Einsatz kommen. In diesem Jahr wurden mehrere neue Auszeichnungen und Kategorien bekannt gegeben, darunter eine neue „Social Impact“-Kategorie, zu der Engagement für die Gemeinschaft, Inklusion und Nachhaltigkeit gehören.

Microsoft hat die Finalisten und Gewinner aller Partner of the Year Awards aus mehr als 4.400 Nominierungen aus über 100 verschiedenen Ländern weltweit ausgewählt. Die Bewerber wurden anhand ihres Engagements für die Kunden, der Auswirkungen ihrer Lösung auf den Markt und des beispielhaften Einsatzes von Microsoft-Technologien beurteilt.

„Die Bekanntgabe der Gewinner und Finalisten der Partner of the Year Awards ist für uns jedes Jahr ein Highlight“, so Rodney Clark, Corporate Vice President für weltweite Partnerlösungen und Vertrieb und Channel Chief bei Microsoft. „Diese Unternehmen bieten innovative Lösungen für komplexe geschäftliche Herausforderungen und bieten ihren Kunden Möglichkeiten der digitalen Transformation von der Cloud bis zum Edge. Herzlichen Glückwunsch an jeden einzelnen Gewinner und Finalisten zu dieser großartigen Leistung.“

Weitere Details zu den Partner of the Year Awards 2021 von Microsoft finden Sie in einem aktualisierten Partner-Network-Blog von Microsoft: https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-the-2021-microsoft-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3219462-1&h=614588376&u=https%3A%2F%2Fblogs.partner.microsoft.com%2Fmpn%2Fcongratulations-to-the-2021-microsoft-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists&a=https%3A%2F%2Fblogs.partner.microsoft.com%2Fmpn%2Fcongratulations-to-the-2021-microsoft-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists).

Die vollständige Liste der Kategorien, Gewinner und Finalisten, darunter auch die Gewinner des Microsoft Country Partner of the Year Award von 2021 finden Sie auf https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3219462-1&h=915229122&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3219462-1%26h%3D420251974%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpartner.microsoft.com%252Fen-us%252Finspire%252Fawards%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fpartner.microsoft.com%252Fen-us%252Finspire%252Fawards&a=https%3A%2F%2Fpartner.microsoft.com%2Fen-us%2Finspire%2Fawards).

Informationen zu Microsoft Inspire

Microsoft Inspire ist die größte Partnerveranstaltung des Jahres. Die Konferenz bringt Partner aus der ganzen Welt, Branchenführer und Microsoft-Experten zusammen, um über Microsoft-Cloud-Innovationen, Chancen für Partnerwachstum und Rentabilität sowie Möglichkeiten zur Schaffung und Stärkung der Verbindungen zu sprechen. Dieses Jahr findet die Inspire am 14. und 15. Juli 2021 statt. Weitere Informationen finden Sie auf https://partner.microsoft.com/en-us/inspire (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3219462-1&h=2280863147&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3219462-1%26h%3D3716749123%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpartner.microsoft.com%252Fen-us%252Finspire%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fpartner.microsoft.com%252Fen-us%252Finspire&a=https%3A%2F%2Fpartner.microsoft.com%2Fen-us%2Finspire).

Informationen zu Microsoft

Microsoft (Nasdaq „MSFT“ @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter einer intelligenten Cloud und einer intelligenten Edge. Die Mission des Unternehmens ist es, jeden Menschen und jede Organisation auf dem Planeten zu befähigen, mehr zu erreichen.

