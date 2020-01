Microsoft Gold-Partner, die XI.

Ende letzten Jahres erreichte die COSMO CONSULT-Gruppe die elfte Microsoft Gold-Kompetenz. Es ist das wertvollste Gütesiegel im Microsoft-Umfeld und eine wichtige Orientierungshilfe für Anwender und Interessenten. Für das Software- und Beratungsunternehmen sind die Auszeichnungen eine Anerkennung der hohen Investitionen in eine breite digitale Wissensbasis. Gleichzeitig spiegeln sie den eigenen Anspruch, zu den führenden End-to-End-Lösungsanbietern zu gehören.

Wäre das Microsoft-Partnerprogramm die Olympischen Spiele, die COSMO CONSULT-Gruppe würde im Medaillenspiegel vermutlich ganz oben stehen. Mittlerweile bringt es das Software- und Beratungsunternehmen auf elf Microsoft Gold-Kompetenzen ? deutlich mehr als die meisten anderen Partner. Zuletzt kam die Gold-Auszeichnung in der Disziplin ?Cloud Business Applications? hinzu. Dahinter steckt jedoch nicht Sammelleidenschaft, sondern die schlichte Notwendigkeit, ein breites Fachwissen aufzubauen und ständig auf dem neusten Stand zu halten. Schuld daran ist die Digitalisierung, die neben klassischen Business Software-Know-how auch Kompetenzen in Themenfeldern wie Cloud Architektur, Data & Analytics oder Business Software voraussetzt.

Hohe Anforderungen an Gold-Partnerschaft

Die Gold-Partnerschaft gilt im Microsoft-Umfeld als die höchste Auszeichnung. Partner, die es verliehen bekommen, entsprechen höchsten Microsoft-Anforderungen und müssen ihre Kompetenzen in einem komplizierten Verfahren detailliert darlegen. Entscheidend sind dabei etwa Anzahl und Umfang realisierter Kundenprojekte, die dabei erzielte Kundenzufriedenheit und die technischen Fachkenntnisse des Teams. Letztere sind mit entsprechenden Trainings und bestandenen Prüfungen nachzuweisen und werden per Zertifikat bescheinigt. Ausgezeichnet wird dabei nicht das Unternehmen, sondern die jeweiligen Mitarbeiter. Angesichts der rasanten technischen Entwicklung sind die meisten technischen Zertifikate zeitlich limitiert. Die COSMO CONSULT-Experten müssen ihr Wissen also regelmäßig auffrischen.

Digitalisierung setzt breites Wissen voraus

Eine Microsoft Gold-Partnerschaft ist somit mit einem enormen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden, sowohl für die Mitarbeiter als auch für COSMO CONSULT. Dass man dennoch eine so breite Wissensbasis pflegt, liegt in der Marktpositionierung begründet. ?Das klassische ERP– oder CRM-Know-how reicht nicht aus, um Unternehmen bei der Digitalen Transformation zu beraten und zu begleiten. Wir haben daher unsere Expertise deutlich verbreitert und vertieft. Das betrifft besonders Themen wie Microsoft Azure und andere Cloud Services. Gerade hier ist die Nachfrage aus der Wirtschaft spürbar gestiegen?, erklärt Uwe Bergmann, Vorstandsvorsitzender der COSMO CONSULT-Gruppe. Während viele Großkonzerne sich bereits länger intensiv mit der Digitalisierung beschäftigen, sind es nun vor allem kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die verstärkt mit eigenen Projekten einsteigen. Gerade diesen Betrieben ebnet das Software- und Beratungshaus mit seinem breiten Beratungs-Know-how und passenden End-to-End-Lösungen den Weg in die digitale Zukunft.

Mit über 1.200 Mitarbeitern an 42 internationalen Standorten – davon 14 in Deutschland – ist die COSMO CONSULT-Gruppe einer der führenden Anbieter von Microsoft-basierten Branchen- und End-to-End-Businesslösungen für Auftrags- und Prozessfertigung, Handel und Dienstleistung. Gemeinsam mit namhaften Industriepartnern begleitet COSMO CONSULT Unternehmen bei der Digitalen Transformation und entwickelt zukunftsweisende Industrie 4.0-Lösungen. Hierfür setzt das Software- und Beratungshaus auf ein breites Portfolio, das neben Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen auch Lösungen zu Data & Analytics, Customer Relationship Management (CRM), Office, Teamwork, Dokumentenmanagement und zum Internet of Things (IoT) umfasst. Neben Implementierung und Systemmanagement bietet COSMO CONSULT umfangreiche Beratungsleistungen, die dafür sorgen, dass die Software im Unternehmen nicht nur implementiert, sondern auch gelebt wird.