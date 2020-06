Microsoft-Volumenlizenzen legal günstig

Seit Jahren ist die in Bayern ansässige VENDOSOFT GmbH auf dem österreichischen Markt aktiv. Sie bietet Unternehmen eine günstige, rechtskonforme Lizenzierung mit Microsoft- und Adobe-Produkten. Das machen sich im Alpenstaat schon heute Logistiker, Stahl- und Metallbauer, Hotels, Mode-Labels, Kliniken, IT-Systemhäuser, Ämter und Behörden zunutze. Ab sofort werden sie und zukünftige Kunden direkt aus Österreich betreut. Mit Lukas Töpfer hat der Sofware-Reseller einen ebenso smarten wie dynamischen Vertriebsmitarbeiter gewonnen, der aus dem neu eröffneten VENDOSOFT-Büro in der Innsbrucker Innenstadt agiert.

VENDOSOFT ist unter IT-Verantwortlichen als Anbieter günstiger Gebraucht-Software bekannt. Doch wer mit dem Reseller in Verbindung tritt, erfährt, dass es den Lizenzberatern um ganzheitliche Software-Konzepte geht.

?Ziel unserer Beratung ist die kostenoptimierte, rechtlich einwandfreie Lizenzierung von Unternehmen?, erklärt Lukas Töpfer. ?Nicht die Cloud steht im Mittelpunkt, sondern der sinnvolle Mix aus Microsoft-Volumenlizenzen und Cloud-Lösungen.?

Denn: Wer optimal lizenziert ist, profitiert vom Besten aus beiden Welten: Der erhält den modernen Workplace zum günstigsten Preis.

Dass beim Einsatz gebrauchter Software rechtlich alles einwandfrei läuft und alle Herstellervorgaben eingehalten werden, dafür sorgen bei VENDOSOFT erfahrene Microsoft Licensing Professionals und 365-Spezialisten.

BEDARFSGERECHT LIZENZIERT

Trotz der Allgegenwart der Cloud mehrt sich unter CIOs und IT-Verantwortlichen die Erkenntnis, dass reine Cloud-Lösungen nicht für jedes Unternehmen sinnvoll sind. Vielmehr muss sich Software-Beschaffung am Bedarf und der mittelfristigen Ausrichtung einer Organisation orientieren. Auch spielen budgetäre Limitierungen bei der Entscheidung über zukünftige IT-Modelle eine Rolle. ?Deshalb raten wir, neu, gebraucht, hybrid und Cloud zu denken?, sagt Töpfer. ?Gerade hybride Lösungen, also die Kombination aus Cloud- und On-Premises-Software, stellen für viele Firmen das Optimum dar.?

Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn nicht vollständig in die Cloud migriert werden soll, weil man den Aufwand scheut. Oder wenn neue Server-Hardware angeschafft werden müsste, die Kosten dafür jedoch das Budget sprengen. Dann macht gegebenenfalls ein Exchange Online Plan Sinn, ergänzt um gebrauchte Office-Lizenzen ? anstatt in neue Hardware zu investieren und Office als teure Miet-Software zu nutzen. Auch die Anschaffung einer gebrauchten Windows-7-Lizenz als Basis für das in Microsoft 365 integrierte Windows-10-Betriebssystem ist ein häufiges hybrides Cloud-Szenario.

Der Mix aus Gebrauchtsoftware und cloudbasierten Lizenzen ermöglicht, so günstig wie möglich lizenziert zu sein, ohne auf die Vorteile einer modernen IT-Infrastruktur zu verzichten. Auch bei überwiegend stationären Arbeitsplätzen oder unzureichender Internet-Verfügbarkeit macht die reine Cloud wenig Sinn, hybride Modelle hingegen schon.

Herauszufinden, was beim Kunden wirklich benötigt wird, bis zu welchem Grad sich die Cloud für ihn lohnt und entsprechend kostenoptimiert sowie bedarfsgerecht zu lizenzieren, ist die Expertise der Lizenzstrategen von VENDOSOFT.

BERATUNG VOM MICROSOFT GOLD PARTNER

Im März 2020 avancierte der Software-Anbieter zum Microsoft Gold Partner. Von diesem höchsten Partnerstatus, den der Software-Hersteller zu vergeben hat, profitieren VENDOSOFT-Kunden in jeder Hinsicht. Er attestiert zum einen Kompetenz in allen lizenzrechtlichen und Cloud-spezifischen Fragen. Zudem erhalten Gold Partner verbesserte Konditionen und Supportleistungen.

Diese gibt der Reseller direkt an seine Kunden weiter. Darüber hinaus bietet er den Mehrwert, anfallende Cloud-Kosten zu refinanzieren. Dann kauft VENDOSOFT freiwerdende On-Premise-Lizenzen auf und führt sie mit der notwendigen Dokumentation dem Markt für gebrauchte Software zu. Für das veräußernde Unternehmen bedeutet dies, ausgediente Software in liquide Mittel zu verwandeln ? und damit andere IT-Projekte (zum Beispiel bis zu 40 Prozent der initialen Cloud-Kosten) zu refinanzieren.

Auch über diese lukrative Möglichkeit berät Lukas Töpfer nun die österreichische Firmenlandschaft.

Mehr Informationen über die optimale Lizenzierung mit neuer und gebauchter Software, mit hybriden oder komplett cloudbasierten Lösungen unter

www.vendosoft.at

Der direkte Draht ins Innsbrucker VENDOSOFT-Büro führt über

www.vendosoft.at/kontakt | lukas.toepfer@vendosoft.at | Telefon: +43 664 433 62 33

Mit einer rechts- und herstellerkonformen Beratung sorgt der Microsoft Gold Partner VENDOSOFT für die kostenoptimierte Lizenzierung von Unternehmen. Dabei agiert das Unternehmen als Reseller für gebrauchte Microsoft-Lizenzen. Mit dem Gold-Partner-Status für Cloud Productivity sowie Small and Midmarket Cloud Solutions manifestiert VENDOSOFT zudem seine Cloud-Expertise und berät umfassend in allen Lizenzfragen: von günstiger Gebrauchtsoftware über hybride Lösungen bis hin zu Microsoft 365 und Exchange Online Plänen.

Kommt gebrauchte Software zum Einsatz, steht den Zweitnutzern der volle Leistungsumfang des Originalprodukts zur Verfügung, inklusive aller Sicherheits-Updates. Da Computerprogramme nicht altern oder abnutzen, sind sie als neuwertig zu betrachten. Ihr preislicher Vorteil ist enorm: Unternehmen sparen mit Gebrauchtsoftware 40 bis 80 Prozent gegenüber dem Neupreis.

Ebenso profitieren Firmen, die ihre nicht mehr verwendeten Lizenzen veräußern. Zum Beispiel im Zuge der Transformation in die Cloud. Ein Verkauf der alten Microsoft-Lizenzen an VENDOSOFT refinanziert dann bis zu 40 Prozent der inititialen Cloud-Kosten.