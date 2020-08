Microsoft wählt COSMO CONSULT in den Kreis seiner weltweit wichtigsten Digitalisierungspartner

Auf seiner einmal im Jahr stattfindenden Partner-Konferenz ?Inspire? gibt Microsoft traditionsgemäß bekannt, welche Unternehmen in den sogenannten ?Inner Circle for Microsoft Business Applications? berufen werden. Dabei handelt es sich um ein Gremium, das sich aus Microsofts weltweit wichtigsten Partnern zusammensetzt und damit zugleich die aktuellen Top-Anbieter im gesamten Microsoft-Netzwerk repräsentiert. Europas führender Microsoft Dynamics- und Digitalisierungsexperte COSMO CONSULT gehört erneut dazu ? und das bereits zum achten Mal in Folge.

Das Who is who der Microsoft-Welt

Wenn es um die Digitalisierung von Unternehmen geht, führt kein Weg an Microsoft vorbei: Der weltweit größte Software-Anbieter liefert nicht nur die marktführenden Lösungen für alle Anwendungsbereiche, sondern ermöglicht es auch allen Unternehmen ? ob groß oder klein ? von diesen Lösungen mithilfe moderner Cloud-Infrastrukturen direkt zu profitieren. Was Microsoft-Chef Satya Nadella die Demokratisierung digitaler Technologien nennt, ist aber auch das Werk vieler Microsoft-Partner, die sich darum kümmern, dass diese Technologien bei den Anwenderunternehmen erfolgreich eingesetzt werden.

Allerdings ist die Auswahl des richtigen Partners nicht trivial, denn es gibt zahlreiche Spezialisten und viele rein regionale Beratungsunternehmen. Wer hingegen nach strategischen Microsoft Dynamics 365-Anbietern sucht, die das komplette Microsoft-Lösungsspektrum beherrschen, internationale Projekte umsetzen können und eine breitgefächerte Branchen-Expertise bieten, ist bei den Mitgliedern von Microsofts Inner Circle auf der sicheren Seite: Hier versammelt sich alles, was im Microsoft-Anbietermarkt Rang und Namen hat.

Treiber beim digitalen Wandel

Entsprechend streng sind die Kriterien für die Aufnahme in den Kreis der weltweiten Top-Microsoft-Partner. Wer dazu gehören will, muss neben seiner ausgewiesenen Expertise bei Dynamics 365-Standardprodukten und modernen Plattformtechnologien selbst entscheidende Beiträge zu Microsofts digitalen Zukunftsstrategien geleistet haben. Im Zentrum stehen dabei die gemeinsamen Kunden, denn nur diejenigen, die im praktischen Einsatz Höchstnoten bekommen, sind Kandidaten für den Inner Circle.

Doch es geht nicht nur um Implementierungs- und Microsoft-Expertise, sondern auch darum, dass eigene Innovationen bei Lösungen und Dienstleistungen wichtige Impulse setzen. Daher steht auch die Fähigkeit, Treiber beim digitalen Wandel zu sein, ganz oben auf Microsofts Anforderungsliste. Europas führender Microsoft Dynamics 365-Partner COSMO CONSULT hat diese Fähigkeit erneut bewiesen und gehört damit ? wie bereits siebenmal in den vergangenen Jahren ? auch in 2020 zum exklusiven Kreis der strategisch wichtigsten Partner von Microsoft.

Im Mittelpunkt: Die Menschen

Zum Standard-Repertoire von COSMO CONSULT gehören zentrale Business-Lösungen wie ERP, CRM, Business Intelligence und Data Science sowie eine umfangreiche Palette an Branchen- und Speziallösungen. Allerdings verändert der digitale Fortschritt die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, und damit auch das Konzept von Unternehmensanwendungen. ?Bei modernen digitalen Lösungen stehen die Menschen im Mittelpunkt, ihre Kreativität und die Zusammenarbeit mit anderen Menschen?, so Uwe Bergmann, Vorstandsvorsitzender der COSMO CONSULT-Gruppe.

Heute geht es vor allem darum, intelligente, ganzheitliche Plattformen bereitzustellen, die den Mitarbeitern Routinetätigkeiten abnehmen und ihnen ein Arbeitsumfeld bieten, in dem sie sich nicht nur professionell, sondern auch mit Spaß an der Sache einbringen können. Umso wichtiger, so Uwe Bergmann, sei es, moderne Technologien nicht als Selbstzweck zu betrachten: ?Die digitale Transformation in den Unternehmen ist vor allem eine Transformation der Unternehmenskulturen. Technologie öffnet nur die Türen ? hindurchgehen müssen die beteiligten Menschen.?

Was einen guten Partner ausmacht

Dabei sorgen nicht nur wirtschaftliche Cloud-Angebote und innovative Konzepte wie beispielsweise Intelligent ERP dafür, dass die Menschen in den Unternehmen ihren Weg ins digitale Zeitalter finden. Zum End-to-End-Ansatz von COSMO CONSULT gehört auch, sich mit einem umfassenden Beratungsangebot zugleich um die notwendigen Veränderungsprozesse zu kümmern ? egal, ob es um die Neu-Einführung eines einzelnen Software-Werkzeugs oder um Entwurf und Umsetzung eines unternehmensweiten digitalen Gesamtkonzepts geht.

Auch dies ist einer der Gründe, warum COSMO CONSULT von Microsoft zum wiederholten Mal in den Kreis seiner weltweit wichtigsten Partner gewählt wurde. ?Unser Grundsatz ist, dass ein guter Digitalisierungspartner mehr können muss als Technologie?, so Uwe Bergmann. ?Die Unternehmen suchen in ihrer digitalen Transformation vor allem nach einer verständnisvollen Begleitung. Unsere erneute Berufung in den Inner Circle zeigt, wie wichtig dieses Thema auch für Microsoft ist.?

Mit über 1.200 Mitarbeitern an 43 internationalen Standorten – davon 14 in Deutschland – ist die COSMO CONSULT-Gruppe einer der führenden Anbieter von Microsoft-basierten Branchen- und End-to-End-Businesslösungen für Auftrags- und Prozessfertigung, Handel und Dienstleistung. Gemeinsam mit namhaften Industriepartnern begleitet COSMO CONSULT Unternehmen bei der Digitalen Transformation und entwickelt zukunftsweisende Industrie 4.0-Lösungen. Hierfür setzt das Software- und Beratungshaus auf ein breites Portfolio, das neben Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen auch Lösungen zu Data & Analytics, Customer Relationship Management (CRM), Office, Teamwork, Dokumentenmanagement und zum Internet of Things (IoT) umfasst. Neben Implementierung und Systemmanagement bietet COSMO CONSULT umfangreiche Beratungsleistungen, die dafür sorgen, dass die Software im Unternehmen nicht nur implementiert, sondern auch gelebt wird.