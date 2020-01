microTOOL ist Sponsor des dritten European Business Analysis Day

Am 14./15. Mai 2020 findet der dritte European Business Analysis Day in Frankfurt am Main statt. Das Motto lautet: ?Closing the Gaps with Business Analysis?. Welche Lücken sollen auf der Konferenz geschlossen werden? Die Englisch sprechende Business Analysten-Community wird auf der Veranstaltung diskutieren, wie man Lücken im Projektportfolio entdeckt, wie man Kommunikations-Lücken zwischen Stakeholdern schließt, und wie man künstliche Intelligenz nutzt, um Lücken zu identifizieren. Den Auftakt zur Diskussion liefern Keynotes von Sudan Jackson (REWE Digital) und Patricia Salgado (The Walker Research Company). Die Berliner microTOOL GmbH ist erneut als Sponsor beim BA-Day dabei.

microTOOL hat den European Business Analysis Day von Beginn an unterstützt. Geschäftsführerin Ursula Meseberg war bereits bei der Premiere im Jahr 2018 mit einem Vortrag über agile Business Analyse beteiligt. Um die Vernetzung und den Austausch von Business Analysten im europäischen Raum weiter voranzutreiben, hat der Präsident der deutschen Abteilung des International Institute of Business Analysis (IIBA®), Rainer Wendt, die Veranstaltung ins Leben gerufen. Innerhalb von zwei Jahren hat er die Konferenz zu einer führenden Business Analyse Veranstaltung im zentraleuropäischen Raum mit rund 150 Teilnehmern gemacht.

2020 werden noch mehr Teilnehmer zur dritten Auflage des BA-Days erwartet. Am 14. Mai finden sechs Workshops zu Themen wie SAFe®, digitaler Transformation, ASAP (Agile Strategic Analysis and Planning), Achtsamkeit und Service Design statt. Am 15. Mai gibt es in drei parallel laufenden Tracks Vorträge von international renommierten Business Analysten, wie Elizabeth Larson, Kathy Berkridge, Michel Raimondo u.v.a.m. Noch bis zum 31. Januar 2020 bietet der Veranstalter masventa einen Frühbucherrabatt auf Tickets an. Das vollständige Programm und die Online-Anmeldung ist verfügbar auf der Website des 3rd European Business Analysis Day unter: https://ba-day.com/

making IT better ist das Motto von microTOOL ? und das ist mehr als ein Wortspiel: Das Unternehmen unterstützt Projektteams mit Tools, Prozessen und Beratung dabei, Software in hoher Qualität schnell und sicher zu entwickeln. Die microTOOL GmbH wurde 1984 gegründet und hat sich seitdem ganz auf Software-Technik und Tool-Entwicklung spezialisiert. Die Best Practices der Software-Entwicklung werden dabei in konkreten Anwendernutzen umgesetzt. Zu den Produkten des Unternehmens gehört die Application Lifecycle Management Software objectiF RPM, die Requirements Engineering Software objectiF RM und die Projektmanagement Software in-STEP BLUE.