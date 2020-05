MID Akademie erweitert Schulungsangebot um Web-Trainings

Digitale Schulungen mit Live-Trainern sowie neue eTrainings ergänzen ab sofort das Weiterbildungsangebot der MID Akademie. Zudem können Interessierte noch bis Ende Mai von einem 20% Rabatt auf alle eLearning-Angebote profitieren.

Die MID Akademie hat ihr Schulungsportfolio weiter digitalisiert und bietet ihre Präsenztrainings ab sofort auch in digitaler Form als Web-Training an. Die neuen Web-Trainings ergänzen die bisherigen eLearning-Angebote ?eTraining? und ?Blended Learning?. Sie umfassen alle von der MID Akademie angebotenen Kursthemen, welche sich von Geschäftsprozessmanagement (BPM), Prozessmodellierung mit BPMN 2.0 und DMN über Enterprise Architecture Management (EAM), Toolschulungen von Bpanda und Innovator u.v.m. erstrecken.

Web-Trainings im virtuellen Klassenzimmer

Im Unterschied zu den Präsenztraining, welche entweder beim Kunden oder in den Schulungsräumen der MID GmbH stattfinden, werden die Web-Trainings ausschließlich online abgehalten. Den Teilnehmern steht dafür eine virtuelle Lernumgebung zur Verfügung, die auf allen gängigen Kollaborationstools (z.B. Teams, Webex, Skype) umgesetzt werden kann. Die Weiterbildung findet in einem virtuellen Klassenzimmer statt. Der live präsentierende Trainer vermittelt die Inhalte interaktiv mittels Live-Flipcharts. Zusätzlich können die Teilnehmer online auf vertiefendes Material auf der eLearning Plattform der MID Akademie zugreifen.

Je nach Umfang des Trainings enthält ein Web-Training eine gewisse Anzahl an Online-Sessions. In der Regel werden zwei Online-Sessions pro Tag abgehalten, eine vormittags und eine nachmittags. In der Zeit dazwischen können die Teilnehmer das Erlernte eigenständig mittels eLearning-Material vertiefen. Die Teilnehmerzahl der Web-Trainings ist auf fünf Teilnehmer begrenzt, um diese weiterhin individuell betreuen zu können. Insgesamt werden die neuen Web-Trainings vorübergehend die Präsenzschulungen vollständig ersetzen, um eine ortsunabhängige Weiterbildung auf hohem Niveau zu ermöglichen.

Jahrelange eLearning Erfahrung zahlt sich aus

Bereits seit fünf Jahren bietet die MID Akademie zusätzlich zu Präsenztrainings auch eine digitale Form der Weiterbildung an und greift damit auf fundierte Erfahrung im Bereich eLearning zurück. ?Wir merken, dass die Nachfrage nach eTrainings und anderen digitalen Formaten seit Jahren kontinuierlich steigt und haben deshalb natürlich auch 2020 unser Angebot an eTrainings und Blended Learning-Kursen erweitert? bekräftigt Thomas Henninger, Leiter der MID Akademie, die vermehrt digitale Ausrichtung des Schulungsportfolios. Unter anderem stehen nun eTrainings zu den beiden MID-Tools Innovator und Bpanda zur Verfügung, aber auch zu Weiterbildung im Bereich Geschäftsprozessmanagement und BPMN gibt es neue Kurse.

20% auf eLearning-Angebote bis Ende Mai

Passend zu den neuen Web-Trainings der MID Akademie gibt es bis zum 31.05.2020 einen Kennenlernrabatt von 20% auf alle eLearning-Angebote. Unter Angabe des Gutscheincodes ?Online@MID? können Interessenten beim Buchen eines digitalen Kurses auf der MID Akademie Website oder über die Hotline unter 0911/968 36 444 den Jubiläumsrabatt einlösen.

Mehr Informationen zu den neuen Web-Trainings und dem eLearning-Angebot der MID Akademie finden Sie auf https://www.mid.de/leistungen/akademie/elearning.

Über 35 Jahre Erfahrung, 140 Spezialisten, maßgeschneiderte Methodik und leistungsstarke Produkte zeichnen MID als einen der führenden Anbieter von Modellierungslösungen aus. Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen profitieren zu den Themen Business Process Management, Business Analyse / Requirements Management, Enterprise Architektur Management, Data Management und Agile Consulting von der Expertise von MID. Erfahrene Consultants und die unternehmenseigene Akademie unterstützen über 300 Kunden bei einer nachhaltigen und effizienten Zielerreichung. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf www.mid.de.