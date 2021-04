Midpoint gibt Abschluss einer Privatplatzierung bekannt



London, Großbritannien (24. März 2021) – Midpoint Holdings Ltd. (TSXV: MPT) („Midpoint“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss seiner zuvor (am 19. Februar 2021) angekündigten Privatplatzierung über 3.000.000 $ (die „Privatplatzierung“) bekannt zu geben, gemäß der das Unternehmen nun insgesamt 12.000.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zu einem Zeichnungspreis von 0,25 $ ausgegeben hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Stammaktie“) und einem halben nicht übertragbaren Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein „Warrant“) des Unternehmens, wobei jeder ganze Warrant den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Warrant-Aktie“) für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschluss zu einem Ausübungspreis von 0,35 $ pro Warrant-Aktie berechtigt.

Die Stammaktien, die nun als Teil der Einheiten ausgegeben werden, sowie die Warrant-Aktien, die bei der Ausübung der Warrants ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von jeweils vier Monaten und einem Tag ab dem Datum des Abschlusses.

Der Erlös der geplanten Privatplatzierung wird für allgemeine Unternehmens- und Working-Capital-Zwecke des Unternehmens verwendet werden.

Über Midpoint

Midpoint mit Sitz in London, UK, ist ein von der FCA autorisiertes Zahlungsinstitut, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungen und Devisenhandel spezialisiert hat. KMUs, Fachleute aus dem Ausland, Immobilienbesitzer, ausländische Studenten, Einzelpersonen und alle, die mit internationalen Zahlungen zu tun haben, nutzen die durch ein US-Patent geschützte Plattform von Midpoint für transparente Mehrparteien- und Mehrwährungsdienstleistungen.

Midpoint wickelt derzeit Transaktionen in 24 Währungen ab und ist in der Lage, in über 200 Ländern Zahlungen einzuziehen und zu überweisen. Diese äußerst sichere Plattform bietet den Kunden die kosteneffektivsten FX-Transaktionen zum Mittelwert des Interbank-Kauf/Verkaufskurses, so dass der Spread sowie versteckte Kosten und Gebühren entfallen.

Midpoint Holdings Limited ist an der TSX Venture Exchange notiert und hat eine Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Für weitere Informationen über Midpoint besuchen Sie bitte: https://www.midpoint.com.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Corbin Comishin, CFO

Midpoint Holdings Limited,

505 Kootenay Street, Nelson,

British Columbia V1L 1K9, Kanada

Tel: 001 250 352 7667

David Wong, President & CEO

22-25 Portman Close, Marylebone,

London W1H 6BS, Vereinigtes Königreich

Tel: 0044 20 7448 3082

E-Mail: info@midpoint.com

Die TSX Venture Exchange (die TSXV) und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung und haben ihren Inhalt weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen zeichnen sich häufig durch Begriffe aus wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, möglicherweise, werden, würden, potentiell, geplant sowie ähnliche Begriffe oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Prognosen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung dieser Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert werden. Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen Midpoint in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in den Besprechungen und Analysen der Unternehmensführung von Midpoint (Managements Discussion & Analysis). Midpoint ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind.

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste bestimmt. Bei Nichteinhaltung dieser Einschränkungsbestimmung kann eine Verletzung der US-Wertpapiergesetze entstehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!