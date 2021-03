MIFCOM mit RTX 3000 Gaming-Laptops: mobiles Gaming der nächsten Generation

Mit dem Marktstart der mobilen NVIDIA GeForce RTX 3000 Grafikchips aktualisiert auch MIFCOM das hauseigene Gaming-Notebook Portfolio umfassend. In allen vier Leistungsklassen (Entry, Performance, Slim und High-End und mobile Workstations) werden neue Modelle eingeführt. Jeder MIFCOM Laptop kann wie gewohnt den eigenen Wünschen und Anforderungen entsprechend individuell angepasst werden.

Die RTX 3000-Modelle bringen hierbei neueste Raytracing-Features und viele technische Neuerungen aus dem Desktop-Bereich ins mobile Gaming. Dank MAX-Q-Technologien der 3. Generation wird die Stromversorgung der einzelnen Komponenten im laufenden Betrieb optimiert, so dass immer die maximale Leistung für GPU und CPU zur Verfügung steht. RT- und Tensor-Recheneinheiten der neuesten Generation liefern bis zu den doppelten Datendurchsatz im Vergleich zur Vorgänger-Generation.

Jedes MIFCOM-Notebook kommt mit mindestens 16GB RAM, schnellen SSDs und einer vollwertigen Windows 10 Installation inkl. Treibern und Belastungstests. Jedes System kann nach Belieben im bequemen Online-Konfigurator mit mehr RAM und größeren sowie zusätzlichen SSDs ausgestattet werden. Die Produktionszeit der Laptops beträgt trotz individueller Konfigurierbarkeit nur wenige Tage. Der MIFCOM-Shop bietet zudem ein breites Spektrum an Zubehör und Peripherie, wie Laptop-Taschen, Laptop-Stands, Gaming-Mäuse, externe Festplatten oder auch Monitore.

Preise und Verfügbarkeit

MIFCOM Laptops aus der Kategorie Entry-Gaming mit modernsten GeForce RTX 3000 Grafikbeschleunigern können bereits ab 1.449? erworben werden und stehen zur Auslieferung im April bereit. Diese Laptop-Serie bietet den preiswerten und dennoch leistungsstarken Einstieg in die mobile Gaming-Welt. Auch die besonders schlanken Premium Slim Gaming Modelle sind zeitnah lieferbar und starten ab einem Preis von 1.799?. Die Premium Slim Modelle überzeugen hierbei durch ultraflache hochwertige Magnesium-Aluminium-Chassis für maximale Mobilität. RTX 3000 Laptops der Advanced Gaming sowie der High-End Gaming Serie befinden sich noch im Zulauf und werden für das zweite Quartal erwartet. ?

Made in Munich mit vollumfassendem Support und exklusiven Zusatzleistungen

Alle Systeme werden in München von hochqualifizierten Technikern nach Kundenwunsch gefertigt, installiert und getestet. Eine dreistufige Qualitätssicherung prüft hierbei jedes System ausgiebig, um sicherzustellen, dass sowohl Hardware als auch Software perfekt funktionsfähig und aktuell sind. Im breiten Serviceangebot sind neben der 2-jährigen Garantie für jedes Notebook zahlreiche weitere Zusatzleistungen wie ein Pickup- & Return-Service sowie ein lebenslanger technischer Support per E-Mail oder Telefon standardmäßig enthalten. Jedes MIFCOM Notebook wird zudem mit einer 0-Pixelfehlergarantie ausgeliefert. Ist ein Kunde doch einmal mit seinem MIFCOM-System unzufrieden, kann er dieses innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen zurückgeben.

MIFCOM, seit 2005 als Einzelunternehmen auf dem Markt präsent, wurde 2008 zu einer GmbH umfirmiert und zählt heute zu den führenden Anbietern leistungsstarker, individueller und zuverlässiger PCs, Notebooks und Workstations. Damit richtet sich das breite Angebot sowohl an Gamer und anspruchsvolle Nutzer, als auch an professionelle Anwender aus dem B2B und Enterpreise-Segment. Die Kernkompetenz des Münchner Unternehmens liegt in der Entwicklung von „State of the Art“-Computersystemen, die nach Kundenwunsch zusammengestellt werden. Die über 15-jährige Expertise umfasst auch die Umsetzung spezieller Kühllösungen zur Steigerung der Gesamtleistung bei gleichbleibender Langlebigkeit.? Ein hohes Maß an Flexibilität, bedingungslose Kundenorientierung und ein makelloser Service werden sowohl von Endverbrauchern als auch Business- und Enterprise-Kunden geschätzt. MIFCOM-Produkte wurden vielfach von der Fachpresse ausgezeichnet und durch unzählige positive Kundenbewertungen in ihrer branchenweit maßstabsetzenden Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit bestätigt.