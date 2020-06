Migros Breitenrain setzt auf Bison ESL Manager

Die Migros Aare ist Teil der Migros-Gruppe ? der grössten Detailhandelsgenossenschaften der Schweiz. Mit 12?000 Mitarbeitenden ist die Migros Aare im Genossenschaftsgebiet Bern, Aargau und Solothurn die grösste private Arbeitgeberin. Beim Bau einer neuen Filiale stellte sich die Migros Aare die Frage nach Optimierungsmöglichkeiten: Preisanpassungen, Aktionsplakatierung und Mindesthaltbarkeitskontrollen sollen effizienter bewirtschaftet werden können.

Auf der Suche nach einer geeigneten Lösung wurde mit der Bison Schweiz AG ein Partner gefunden, der langjährige Erfahrung im Bereich elektronische Regaletiketten (ESL) mit sich bringt und eine ESL-Lösung nach den Wünschen der Migros Aare integrierten konnte.

Der Bison ESL Manager ermöglicht es der Migros Aare, die Preisanpassung im Warenwirtschaftssystem zu pflegen und direkt auf das ESL am Regal zu übertragen. Auch die Aktionsplakatierung auf der Promotionsfläche sowie am Regal kann über den Bison ESL Manager getätigt werden. Das Gesamtsystem glänzt durch einfaches Handling, beispielsweise in der Zuweisung von Artikeln zu Etiketten. Der Platzierungswechsel eines Artikels oder die Preisauszeichnung eines neuen Produktes sind mit zwei Barcode-Scans erledigt. Zusätzlich konnte eine Funktion entwickelt werden, die es den Mitarbeitenden ermöglicht, die Mindesthaltbarkeit der Produkte zu kontrollieren. Somit dient das ESL nicht nur zur Anzeige von Preisangaben für den Kunden, sondern auch als Informationsmedium für die Filialmitarbeiter.

Mit dem Bison ESL Manager konnte bei der Migros Filiale Breitenrain ein neues System eingeführt werden, dass den Zeitgeist trifft. Die neuen Prozesse haben die Mitarbeitenden von Beginn an überzeugt und unterstützen sie in ihren täglichen Arbeiten. Mit dem Bison ESL Manager und der ESL Store Manager App konnte eine Effizienzsteigerung bei der Preisauszeichnung erreicht werden, die es ermöglicht, dass wöchentlich viele Stunden anders investiert und individueller auf die Bedürfnisse der Kunden eingegangen werden kann.

Die Bison Schweiz AG ist ein Unternehmen der fenaco Genossenschaft, ein Unternehmen mit strategischen Geschäftseinheiten in den Branchen Agrar, Lebensmittelindustrie, Energie- und Detailhandel. Seit mehr als 30 Jahren entwickelt und implementiert Bison mit über 300 Mitarbeitenden ERP-Softwarelösungen für die fenaco und für Unternehmen in der ganzen Welt.

Bison ist spezialisiert auf die Entwicklung und Einführung von Business Software-Lösungen für mittelständische Unternehmen. In Sursee wird das ERP-System Bison Process entwickelt, welches die Geschäftsprozesse der Fokusbranchen Pflanzenbau, Saatgut, Wein und Trading optimal unterstützt. Am Standort Kaiserslautern wird das auf den Gross- und Einzelhandel spezialisierte Warenwirtschaftssystem Bison Process Retail (x-trade) mit einer integrierten Lager- und Filialverwaltung entwickelt. Bison bietet seinen Kunden auf Basis der Branchenpakete auch die Möglichkeit der individuellen Ausprägung. Somit können Kunden flexibel, schnell und dennoch sicher auf Veränderungen im Marktumfeld reagieren.

Des Weiteren wird am Standort Hamburg die ERP-Standard-Lösung Bison Process Trading vertrieben, die spezifisch ausgelegt ist für den internationalen Rohstoff- und Partiehandel (Commodities) sowie den Import von Textilien, Schuhen und Fertigwaren.

Ergänzt wird das Produktportfolio durch die Business Intelligence Software Qlik, Komplettlösungen mit e-Paper (ESL) im POS oder Industrie-Umfeld sowie durch ein umfassendes Hard- und Software-Angebot im Bereich der mobilen Lösungen.

