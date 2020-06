Millennial Lithium Corp. erhält Genehmigung der Regierung für die Umweltverträglichkeitsprüfung für Bau und Betrieb des Pastos Grandes Projekts in Salta, Argentinien

Millenial Lithium Corp. (ML: TSX.V) (A3N2:GR: Frankfurt) (MLNLF: OTCQB) (“Millennial” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/ ) freut sich mitteilen zu können, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Proyecto Pastos Grandes S. A. (“PPGSA”), von der Umwelt- und Bergbaubehörde in der Provinz Salta, Argentinien, eine Declaracion de Impacto Ambiental (die “DIA”) erhalten hat. Die DIA stellt die Genehmigung der Umwelt- und Bergbaubehörde für die Umweltverträglichkeitsprüfung (die “UVP”) der PPGSA für den Bau und Betrieb einer Produktionsanlage für Lithiumkarbonat mit einer Jahreskapazität von 24.000 Tonnen Batteriequalität in ihrem Vorzeigeprojekt Pastos Grandes Lithiumkarbonat dar. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist das wichtigste Umweltgenehmigungsdokument, das für Bergbauprojekte in der Provinz Salta erforderlich ist, um sowohl zur Bauphase als auch zum Betrieb überzugehen. Das Projekt Pastos Grandes ist derzeit das einzige aktive Projekt in der Region vor der Bauphase mit dieser Genehmigung, die einen wichtigen Meilenstein darstellt.

Farhad Abasov, Präsident und CEO, kommentierte: “Millennial freut sich über die Genehmigung der UVP für Bau und Betrieb unseres Vorzeigeprojektes Pastos Grandes in Salta, Argentinien. Diese Genehmigung ist ein wichtiger Schritt, um uns die volle Unterstützung der Provinz- und Bundesregierung auf unserem Weg zur Produktionsaufnahme des Pastos Grandes-Projekts zu sichern. Die rasche Genehmigung durch die Regierung in Salta spiegelt sowohl den detaillierten und umfassenden Charakter der UVP als auch die Verpflichtung der Regierung wider, weiterhin tragfähige Bergbauprojekte zu unterstützen. Wir freuen uns, diese Genehmigung erhalten zu haben, die Pastos Grandes zu einem der fortschrittlichsten Lithiumprojekte der Welt macht. Mit einer starken Cash-Position freuen wir uns auf die weitere Entwicklung des Pastos Grandes-Projekts. ?

Die UVP, die der Umwelt- und Bergbaubehörde von Salta im Juni 2019 vorgelegt wurde, wurde von Ausenco-Vector (Ausenco) vorbereitet. Ausenco verfügt über umfassende Erfahrung bei der Vorbereitung von UVPs für die Bergbauindustrie in Übereinstimmung mit den argentinischen Bundes- und Provinzvorschriften. Alle Erschließungsarbeiten für das unternehmenseigene Projekt Pastos Grandes werden in Übereinstimmung mit dem argentinischen nationalen Gesetz Nr. 24.585 (Umweltschutz für Bergbautätigkeiten) abgeschlossen. Die UVP basiert auf dem potentiellen Produktionsszenario der Solegewinnung über Pumpbrunnen, der Verdunstung des Solarteichs und der Produktion von bis zu 25.000 Tonnen Lithiumkarbonat in Batteriequalität pro Jahr aus einer zentralen Verarbeitungsanlage.

Die Ausstellung der DIA-Genehmigung bestätigt, dass die UVP mit den Normen und Vorschriften des nationalen und provinziellen Bergbaugesetzes übereinstimmt und Standardanforderungen enthält, um die DIA-Genehmigung aufrechtzuerhalten. Am wichtigsten ist, dass es keine Anpassung der 3%igen Net Smelter Return-Lizenzgebühr (bekannt als “Boca de Mina”) gibt, die an die Provinz zu entrichten ist, wie im nationalen Bergbaugesetz definiert und im Finanzstabilitätszertifikat für Verbindlichkeiten der Provinz angegeben, in dem die Lizenzgebühren der Regierung festgelegt sind, die auf jegliche zukünftige Produktion aus dem Projekt Pastos Grandes zu zahlen sind.

Die Anforderungen in der DIA sind unterteilt in unmittelbare Verpflichtungen, vorgeschriebene periodische Berichte, Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen, betriebliche Verpflichtungen, gemeinschaftliche und soziale Verpflichtungen und allgemeine Verbote, einschließlich typischer Jagdbeschränkungen, des Anlegens von Bränden und normaler ökologischer und sozialer Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen.

Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, AIPG CPG, dem Chief Operating Officer des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß der Definition dieses Begriffs in National Instrument 43-101, geprüft.

Um mehr über Millennial Lithium Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter (604) 662-8184 oder per E-Mail an: info@millenniallithium.com

