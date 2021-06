Millennial Lithium Corp. meldet weiteren Lizenzerwerb auf Pastos Grandes Projekt in Argentinien und erhöht Landbesitz auf 14.091 Hektar



Juni 15, 2021. Millennial Lithium Corp. (ML: TSX.V) (A3N2:GR: Frankfurt) (MLNLF: OTCQB) („Millennial“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es in einer kürzlich durchgeführten Lotterieanhörung des Bergbaugerichts erfolgreich war und ihnen die vorrangigen Rechte über die Gebiete der Bergbaulizenzen PPG 01 (ehemals La Union) und PPG 03 (ehemals Aguamarga 19) zugesprochen wurden. Das Unternehmen hat diese Rechte ausgeübt und die Titelübertragung ist im Gange. Die beiden neuen Minen sind 968,7 Hektar (ha) bzw. 394,8 Hektar groß und erhöhen den Landbesitz des Unternehmens im Pastos Grandes Salar auf etwa 14.091 Hektar. Die Lizenz PPG 01 liegt direkt nördlich des Pastos Grandes Salar und ist für das Unternehmen von strategischer Bedeutung für die Projektinfrastruktur und als potenzielle zusätzliche Süßwasserquelle.

Farhad Abasov, President und CEO, kommentierte: „Wir sind sehr erfreut, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Landposition im Pastos Grandes Salar zu erweitern, die nun insgesamt etwas mehr als 14.000 Hektar beträgt. Der Erwerb dieser Lizenzen, insbesondere von PPG 01, ermöglicht es Millennial, die Entwicklung und Planung unserer Projektinfrastruktur fortzusetzen, und er bietet dem Projekt auch das Potenzial, die Frischwasserquellen für unsere Verarbeitungsanlage erheblich zu erweitern. Millennial ist bei Pastos Grandes voll engagiert; der Betrieb der Pilotanlage wird fortgesetzt und die Gespräche mit einer Reihe von Abnehmern und strategischen Investoren schreiten voran.“

Die Mine PPG 01 ist strategisch günstig gelegen und grenzt im Westen an die Mine Papadopolus LXXIV des Unternehmens und im Süden an die Mine Taba PG des Unternehmens. Während die nachträgliche Optimierung des Designs der Verdunstungsteiche und des Infrastruktursystems, wie in der Machbarkeitsstudie des Unternehmens beschrieben (siehe Pressemitteilung vom 29. Juli 2019), die Standorte der Teiche über einen Teil des Lizenzgebiets PPG 01 verschoben hat, beantragte das Unternehmen im Jahr 2019 dennoch eine Grunddienstbarkeit für das Gebiet, um sich mehrere Entwicklungsoptionen zu erhalten. Durch die Vergabe dieser Rechte an Millennial entfällt die Notwendigkeit einer Grunddienstbarkeit, was zu Verzögerungen führen könnte, und die Erschließung könnte nach dem Erwerb der Projektfinanzierung und der Entscheidung, mit der Detailplanung und dem Bau zu beginnen, wie erforderlich fortgesetzt werden. Topographisch gesehen ist PPG 01 relativ flach und wird von alluvialem Fächermaterial unterlagert, das hauptsächlich aus Sand und Kies besteht. Geophysikalische Studien und Wasserbrunnenbohrungen auf demselben Fächer in der angrenzenden Papadopolus LXXIV-Mine stießen auf signifikantes Süßwasser, was darauf hindeutet, dass in PPG 01 ein hohes Potenzial für ähnliche Wassermengen und eine ähnliche Qualität besteht.

Die Lizenz PPG 03 befindet sich südwestlich des Pastos Grandes Salar und direkt nördlich des Pozuelos Salar. Erkundungsuntersuchungen werden beginnen, um festzustellen, ob die strategisch günstig gelegene Lizenz weitere Explorationen rechtfertigt.

Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, AIPG CPG, Chief Operating Officer des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß der Definition dieses Begriffs in National Instrument 43-101 geprüft.

Um mehr über Millennial Lithium Corp. zu erfahren, kontaktieren Sie bitte Investor Relations unter (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millenniallithium.com

MILLENNIAL LITHIUM CORP.

„Farhad Abasov“

Präsident, CEO und Direktor

Suite 300 – 1455 Bellevue Ave.

Vancouver, BC Kanada V7T 1C3

Tel: 604-662-8184

www.millenniallithium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anpeilen“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „planen“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf zukünftige Rohstoffpreise, die Genauigkeit von Mineralien- oder Ressourcenexplorationsaktivitäten, Reserven oder Ressourcen, behördliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung von Eigentums- und Abbaurechten oder -lizenzen, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den weiteren Zugang zu Mineraliengrundstücken oder die Infrastruktur beziehen, Änderungen von Gesetzen, Regeln und Vorschriften in Argentinien, die sich auf das Unternehmen oder seine Grundstücke oder die kommerzielle Nutzung dieser Grundstücke auswirken könnten, Währungsrisiken, einschließlich des Wechselkurses von USD$ zu Cdn$, Schwankungen auf dem Lithiummarkt, Änderungen der Explorationskosten und staatlichen Lizenzgebühren, Exportrichtlinien oder Steuern in Argentinien sowie andere Faktoren oder Informationen. Die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung seines Geschäfts und des Projekts Pastos Grandes können durch wirtschaftliche Unwägbarkeiten, die sich aus der Covid-19-Pandemie ergeben, oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und anderen Marktbedingungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Finanzierungen oder die Finanzierung des Projekts Pastos Grandes sicherzustellen, beeinträchtigt werden. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die solche Aussagen und Informationen betreffen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.