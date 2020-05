Miller GmbH erhält GOGREEN-Zertifikat

Die Miller GmbH erhält das GOGREEN-Zertifikat für das Jahr 2019. Diese Urkunde bescheinigt den Ausgleich der CO2-Emissionen, die bei der Beförderung der Pakete im Jahr 2019 verursacht wurden.

Die CO2e-Emissionskalkulation der beförderten Sendungsmenge für die Firma Miller wurde durch das Carbon Management der Deutsche Post DHL Group erstellt, welches die Verwendung der Emissionsgutschriften in anerkannten und geprüften Klimaschutzprojekten koordiniert. Die Berechnungsmethode und die Angaben wurden von der unabhängigen Gesellschaft Société Générale de Surveillance (SGS) geprüft und zertifiziert.

Die Miller GmbH hat für 2019 insgesamt 18,38 t CO2e durch klimaneutrale GOGREEN Produkte und Services ausgeglichen. Die geförderten Klimaschutz-Projekte sind zum Beispiel die Brunnensanierung in Eritrea, Wasserfilter in Guatemala und Windkraft in Indien.

Detaillierte Informationen zum Emissionsausgleich und den einzelnen Klimaschutzprojekten sind auf der Webseite der Deutsche Post DHL Group dpdhl.de/gogreen-projekte zu finden.

Miller GmbH Maschinen und Werkzeuge hat alles, was man für die perfekte Holzbearbeitung braucht: Ein riesiges Stationär-Maschinenprogramm, das von der kleinen Hobelmaschine bis zum CNC-Bearbeitungszentrum reicht, alle namhaften Elektrowerkzeuge von Herstellern wie Festool, Mafell, Fein etc. und nicht zuletzt unzählige Hand- und Maschinenwerkzeuge in Top-Qualität.

Im Ausstellungszentrum in Leutkirch, Landkreis Ravensburg, informieren die Mitarbeiter ausführlich über die Vorteile der Produkte. Auf der über 3500 qm Ausstellungsfläche sind zudem Gebrauchtmaschinen in jeder Größe und Preisklasse zu finden. Alle Katalogartikel sind lagernd und verlassen in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Bestelleingang das Haus.