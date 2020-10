MIM Software Inc. gibt CE-Zulassung für Rekonstruktionslösung für quantitative SPECT bekannt

MIM Software Inc., ein weltweit führender Anbieter für medizinische Bildgebungssoftware, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die CE-Kennzeichnung für sein Produkt zur Rekonstruktion für quantitative SPECT, SPECTRA Quant(TM), erhalten hat. Außerdem hat das Unternehmen die Zulassung für seine herstellerneutrale SPECT-Rekonstruktionsmethode SPECTRA Recon(TM) erhalten. Durch die CE-Kennzeichnung kann Klinikern in Europa ein anbieterneutrales Werkzeug zur Rekonstruktion für quantitative SPECT/CT angeboten werden.

Die Kombination von SPECTRA Quant und SPECTRA Recon bietet eine anbieterneutrale SPECT-Plattform, die mit bereits vorhandenen SPECT/CT-Kameras verwendet werden kann. Die Plattform ermöglicht iterative Rekonstruktion, CT-basierte Abschwächungskorrektur, auf dem Energiefenster basierte Streukorrektur, tiefenabhängige Auflösungswiederherstellung und die Umwandlung von Zahlenwerten in Aktivität (Bq/ml und SUV).

“SPECTRA Quant und SPECTRA Recon bieten der Nuklearmedizin spannende Möglichkeiten, da die quantitative SPECT-Untersuchung neben den Anwendungen für die Dosimetrie auch verbesserte Möglichkeiten zur Ansprechüberwachung, Diagnose und Prognose bietet”, erklärte Aaron Nelson, MD, Chief Medical Officer von MIM Software Inc.

SPECTRA Quant und SPECTRA Recon sind Teil der umfassenden Lösung für Nuklearmedizin von MIM Software, mit der Ärzte und Technologen mithilfe einer gemeinsamen Plattform und einer Reihe von Werkzeugen für PET/CT, SPECT und MRT zusammenarbeiten können.

SPECTRA Quant ist auch Teil der personalisierten Dosimetrielösung von MIM Software, MIM SurePlan(TM) MRT, mit der die absorbierten Dosen aus molekularen Strahlentherapieverfahren berechnet werden können.

MIM Software wird SPECTRA Quant, SPECTRA Recon und seine zahlreichen weiteren Lösungen für Nuklearmedizin und molekulare Bildgebung im Rahmen des diesjährigen 33. EANM-Kongresses vorstellen, der vom 22. bis zum 30. Oktober in virtueller Form stattfindet. Wenn Sie eine Produktvorführung wünschen, besuchen Sie den virtuellen Stand von MIM Software.

