Mind Cure kündigt nicht-vermittelte Privatplatzierung über 3 Mio. Dollar an



Mind Cure kündigt nicht-vermittelte Privatplatzierung über 3 Mio. Dollar an

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 13. November 2020 – Mind Cure Health Inc. (CSE:MCUR – WKN:A2QBVB – OTCQC:MCURF) (Mind Cure oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung zur Beschaffung von 3.000.000 Dollar (das “Angebot”) durchführen wird. Das Angebot wird aus bis zu 6.666.666 Units zu einem Preis von 0,45 Dollar pro Unit bestehen (die “Units”). Jede Unit wird aus einer Stammaktie und einem Stammaktien-Kaufwarrant (jeweils ein “Warrant”) bestehen. Jeder Warrant kann während eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,60 $ pro Aktie in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden.

Das Angebot steht Zeichnern unter einer Reihe von verfügbaren Prospektbefreiungen, einschließlich der Befreiung für akkreditierte Anleger, zur Verfügung, und das Unternehmen hat Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt $ 3 Millionen erhalten. Es wird erwartet, dass das Angebot in der Woche vom 16. November 2020 abgeschlossen wird.

Der Erlös aus dem Angebot wird verwendet werden, um die Evaluierung neuer Produktkandidaten durch das Unternehmen voranzutreiben, die bestehende Produktlinie zu auszubauen, die Ausgaben für Investor Relations, Werbung und Marketing zu erhöhen, zusätzliche Parteien einzustellen und zu verpflichten, um die Geschäftsziele des Unternehmens zu erreichen, sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke. Der Abschluss der Privatplatzierung unterliegt dem Erhalt einer behördlichen Genehmigung, unter anderem von der Canadian Security Exchange (“CSE”). Alle Wertpapiere, die gemäß dem Angebot ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der CSE können Finder Fees in bar und Warrants gezahlt werden.

Über Mind Cure Health Inc.

Mind Cure ist ein Unternehmen das im Bereich der psychischen Gesundheit und Wellness aktiv ist und dort das Ziel hat, Produkte zu identifizieren, zu entwickeln und zu vermarkten, die Leiden lindern, die Produktivität steigern und die psychische Gesundheit verbessern können. Es ist das therapeutische Potenzial welches von Nootropika, psychoaktiven Produkten und psychedelischen Substanzen zur Behandlung von zahlreichen psychischen Leiden auf dieser Welt ausgeht, das zur Gründung von Mind Cure geführt hat.

Im Namen des Board of Directors

Philip Tapley, Chairman, President und CEO

Tel: +1 888 593-8995

Email: investors@mindcure.com

Mind Cure Health Inc.

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von Aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für börsennotierte Smallcap-Unternehmen in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter https://akt.ie/nnews

Rechtliche Hinweise zu in die Zukunft gerichteten Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können “vorausschauende Informationen” im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen (auch als vorausschauende Aussagen bekannt). Vorausblickende Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren und können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnissen unterscheiden, die durch solche vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Vorausblickende Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von Begriffen und Phrasen wie “antizipieren”, “glauben”, “könnten”, “schätzen”, “erwarten”, “fühlen”, “beabsichtigen”, “können”, “planen”, “vorhersagen”, “projizieren”, “unterliegen”, “werden”, “würden” und ähnlichen Begriffen und Phrasen, einschließlich Verweisen auf Annahmen, identifiziert werden. Einige der spezifischen in die Zukunft gerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt: Mind Cures Plan zur Durchführung des Angebots und dessen Bedingungen; der voraussichtliche Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots; Mind Cures Absicht, neue Produktkandidaten zu evaluieren, bestehende Produktlinien zu unterstützen, die Ausgaben für Investor Relations, Werbung und Marketing zu erhöhen und zusätzliche Parteien einzustellen und zu verpflichten, um die Geschäftsziele zu erreichen; dass Mind Cure in der Lage ist, das Angebot abzuschließen; die Anzahl der bei Abschluss des Angebots auszugebenden Einheiten und die erhaltenen Bruttoeinnahmen; den Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots; die Zahlung etwaiger Barprovisionen, Bargebühren oder die Ausgabe von Warrants an Finder; die Ausübung von Warrants; und die Verwendung der Nettoeinnahmen aus dem Angebot.

Vorausschauende Informationen basieren auf einer Reihe von Schlüsselerwartungen und -annahmen von Mind Cure, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die kanadische Wirtschaft und das Geschäft von Mind Cure sowie das Ausmaß und die Dauer dieser Auswirkungen; Mind Cure–s Fähigkeit, das Angebot abzuschließen und es zu den vorgeschlagenen Bedingungen abzuschließen; vor der Wiederaufnahme des Handels am CSE wird keine wesentliche Änderung eintreten; keine Änderung der Gesetze oder Bestimmungen, die sich negativ auf das Geschäft von Mind Cure auswirken; es wird in Zukunft eine Nachfrage nach den Produkten von Mind Cure geben; und Mind Cure wird in der Lage sein, sein Geschäft wie geplant zu betreiben. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf von Mind Cure als vernünftig erachteten Annahmen basieren, kann Mind Cure den Investoren nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Informationen übereinstimmen werden.

Vorausschauende Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu präsentieren, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Vorausblickende Informationen beinhalten bedeutende Risiken und Ungewissheiten und sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die kanadische Wirtschaft, die Industrie und das Geschäft von Mind Cure, die sich negativ auf Mind Cures Investitionen, Betriebsergebnisse, Finanzlage und die Fähigkeit von Mind Cure, zusätzliche Eigen- oder Fremdfinanzierung zu erhalten und seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, auswirken und weiterhin negativ beeinflussen können; die Möglichkeit für Mind Cure, das Angebot zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; die Möglichkeit für Mind Cure, seine Aktien weiterhin an der CSE oder einer anderen Börse zu notieren; die Umstände können sich ändern und zur Verwendung der in dieser Pressemitteilung dargelegten Erlöse führen;; die allgemeine Wirtschaftslage; das zukünftige Wachstumspotenzial; die Kurse der Stammaktien; die Liquidität; das Steuerrisiko; das Gleichbleiben der derzeit geltenden Steuergesetze; die Fähigkeit, Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten; den Wettbewerb um Investitionen im Bereich psychische Gesundheit und Wellness; Umweltangelegenheiten; und Änderungen in der Gesetzgebung oder Vorschriften. Das Management ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen und derzeit verfügbaren Informationen basieren; das Management kann jedoch keine Gewähr dafür geben, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Weitere Informationen zu den Risikofaktoren, die Mind Cure beeinflussen könnten, finden Sie unter “Risikofaktoren” im Prospekt, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Vorsichtserklärung eingeschränkt. Vorausblickende Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die Mind Cure derzeit zur Verfügung stehen. Die zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung angegeben, und Mind Cure übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Disclaimer für die Vereinigten Staaten

Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der “U.S. Securities Act”) registriert und dürfen außerhalb der Vereinigten Staaten an berechtigte Anleger gemäß der in den USA verkündeten Regulation S des Securities Acts angeboten und verkauft und weiterverkauft werden. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zu Gunsten einer US-Person (wie dieser Begriff in Regulation S des U.S. Securities Act definiert wird) angeboten, verkauft oder weiterverkauft werden, es sei denn, die Wertpapiere sind nach dem U.S. Securities Act registriert oder es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act vor. Absicherungsgeschäfte mit den Wertpapieren dürfen nicht durchgeführt werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit dem US-Wertpapiergesetz. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in dem Bundesstaat in den Vereinigten Staaten erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt, und die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.