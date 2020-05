MindManager erhält zwei “Top Rated 2020” Auszeichnungen von TrustRadius

Alzenau – 7. Mai 2020 – MindManager, ein visuelles Arbeitsmanagement- und MindMapping-Tool, wurde von TrustRadius im dritten Jahr in Folge als eines der bestbewerteten Produkte ausgezeichnet. MindManager? wurde sowohl in der Diagramming – als auch in der Projektmanagement-Kategorie ausgezeichnet.

Mit einem trScore von 9.2 von 10 und über 196 verifizierten Bewertungen, wird MindManager von der TrustRadius-Community als wertvoller Akteur in den Kategorien Diagramming-Software und Projektmanagement-Software anerkannt.

“MindManager hat sowohl eine Top Rated Diagramming Auszeichnung als auch eine Top Rated Projektmanagement-Auszeichnung von TrustRadius erhalten, die ausschließlich auf Kunden-Feedback basieren”, so Megan Headley, VP of Research bei TrustRadius. “Die Gutachter von TrustRadius heben häufig die intuitive und leicht zu bedienende Benutzeroberfläche von MindManager, die visuellen Tools zur Verwaltung der kollaborativen Arbeit und die Funktionen hervor, die es den Projektmanagern ermöglichen, die Ergebnisse effizient zu dokumentieren.”

Seit 2016 haben sich die TrustRadius Top Rated Auszeichnungen zum Industriestandard für unvoreingenommene Anerkennung von B2B-Technologieprodukten entwickelt. Sie basieren ausschließlich auf Kundenfeedback und wurden nie durch die Meinung von Analysten oder durch den Status als TrustRadius-Kunde beeinflusst. Hier finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Kriterien zur Methodik und Bewertung, die TrustRadius verwendet, um die TopRated-Gewinner zu ermitteln.

Blair Young, Senior Director of Product, MindManager, sagt, “MindManager ist seit drei Jahren in Folge als Produkt mit Top-Rating anerkannt. Dank positiver Kritiken und Rückmeldungen freuen wir uns sehr, dass wir dieses Jahr sowohl in der Diagramming- als auch in der Projektmanagement-Kategorie ausgezeichnet werden. Diese Auszeichnungen sind eine Bestätigung für unser Team und wir sind überzeugt, dass sie unser Engagement für die Bereitstellung der richtigen Tools für unsere Anwendergemeinschaft widerspiegeln.”