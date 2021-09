MindManager Forum: Wissen aufbauen und teilen

Für jeden der MindManager® nutzt hält die MindManager Community mit ihrem öffentlich zugänglichen Forum hilfreiche Tipps und Tricks für die Arbeit mit der Visualisierungssoftware bereit.

Bereits mit dem Entstehen und der Programmierung der allerersten MindManager Version war klar, dass diese Software einer anderen Philosophie folgt als andere Lösungen: Immer steht das Miteinander und der Austausch von Ideen oder das Erfassen komplexer Informationen im Mittelpunkt des Handelns. Dieser Fokus gilt auch heute noch: Neben Trainings, Schulungen, Webinaren und einem Learning Center bietet MindManager seinen Kunden und Anwendern die Möglichkeit, sich über eine Community auszutauschen.

Da es fast nichts gibt, was sich nicht mit MindManager abbilden lässt, sind die Einsatzmöglichkeiten extrem vielseitig. Umso hilfreicher ist es, sich mit anderen Anwendern auszutauschen. Im Forum der MindManager Community kann man Fragen stellen, Ideen teilen oder sich an den Erfahrungen der anderen orientieren. Das Forum ist in zwei Kategorien aufgeteilt: Ideen und Fragen. Wer mag kann auf Fragen direkt antworten oder sein persönliches Feedback zu bestimmten Vorschlägen geben. Das Forum beinhaltet auch ein Voting-Tool, was sehr hilfreich ist, wenn eine Experteneinschätzung gewünscht ist. Angeschlossen an das Forum ist auch der MindManager Support, was im Bedarfsfall die Wege verkürzt und für schnelle Lösungen sorgt.

Hier finden Sie die MindManager Community und das Forum.

Über MindManager

MindManager vereinfacht das Sammeln, Organisieren und Teilen von Informationen und hilft dadurch Einzelanwendern, Teams und Unternehmen, ihre Arbeit schneller zu erledigen. MindManager stellt Ideen und unstrukturierte Daten in visuellen dynamischen Maps dar und sorgt somit für mehr Verständlichkeit und eine bessere Kontrolle des Zeit- und Arbeitsaufwands. Weltweit nutzen Millionen von Menschen MindManager zum Brainstormen, der Planung und Umsetzung von Projekten sowie der Kommunikation von Wissen und Informationen. MindManager ist Bestandteil der Produktpalette von Corel. Weitere Informationen auf www.mindmanager.com/de.

©2021 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Corel, CorelCAD, CorelDRAW, MindManager und WinZip sind in Kanada, den USA bzw. anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation. Parallels ist in Kanada, den USA bzw. anderen Ländern eine Marke oder eingetragene Marke von Parallels International GmbH. Alle anderen hier genannten Namen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, alle Logos und alle eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen lediglich dem Zwecke der Warenbezeichnung und verbleiben im ausschließlichen Eigentum der jeweiligen Besitzer. Die Nutzung von Marken, Namen, Logos oder anderen Informationen, Abbildungen oder Materialien Dritter stellt keine Unterstützung dieser Dritten dar. Wir verzichten auf jegliches Eigentumsrecht an solchen Informationen, Abbildungen, Materialien, Marken und Namen Dritter. Für Hinweise und Informationen zu den Patenten besuchen Sie bitte www.corel.com/patent.