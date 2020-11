MindManager Webinar zum Qualitätsmanagement

Zum Winter hat Corel ein weiteres Webinar ins Programm genommen: MindManager? als zentrales Instrument des Qualitätsmanagements.? Interessenten können sich ab sofort im MindManager Learning Center anmelden: https://bit.ly/3oRIONR.

Zahlreiche Unternehmen nutzen MindManager seit Jahren, um ihre Qualitätsmanagement-Projekte voranzutreiben. Praxisnah und anschaulich stellt das Webinar ?MindManager? als zentrales Instrument des Qualitätsmanagements? dar, wie MindManager dabei helfen kann, FMEAs durchzuführen, Prozesse zu überwachen sowie für eine zuverlässige Planung und lückenlose Dokumentation zu sorgen. Vorgestellt wird die Konzeption von Prozessen mittels Flussdiagrammen und die Realisation von FMEAs durch die Nutzung der Filter- und Map-Part-Funktion von MindManager. Es wird gezeigt, wie die Eigenschaften von Zweigen und der Einsatz von Formeln bei der Kontrolle von KPIs und Workflows helfen können, außerdem bekommen die Teilnehmer Tipps zur Planung von Dokumentationen und Audits.

Das Qualitätsmanagement-Webinar findet am Freitag, den 20. November 2020 statt und wird vom Unternehmensberater Thomas Deitenbach von MindQuality gehalten. Geeignet ist das Webinar für alle, die bei der Erstellung von Mindmaps noch effektiver arbeiten möchten.?

Webinar: MindManager? als zentrales Instrument des Qualitätsmanagements

Präsentator: Thomas Deitenbach, MindQuality?

Datum: Freitag, 20. November 2020, 11 Uhr

Anmeldung: https://bit.ly/3631JfQ

Weitere Webinare unter: https://www.mindmanager.com/de/resources/webinars/

Über MindManager

MindManager vereinfacht das Sammeln, Organisieren und Teilen von Informationen und hilft dadurch Einzelanwendern, Teams und Unternehmen, ihre Arbeit schneller zu erledigen. MindManager stellt Ideen und unstrukturierte Daten in visuellen dynamischen Maps dar und sorgt somit für mehr Verständlichkeit und eine bessere Kontrolle des Zeit- und Arbeitsaufwands. Weltweit nutzen Millionen von Menschen MindManager zum Brainstormen, der Planung und Umsetzung von Projekten sowie der Kommunikation von Wissen und Informationen. MindManager ist Bestandteil der Produktpalette von Corel. Weitere Informationen auf www.mindmanager.com/de.

Corel-Produkte ermöglichen es Millionen von Wissensarbeitern auf der ganzen Welt, großartige Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der bekanntesten Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die Möglichkeit, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Unser Erfolg wird durch das unerschütterliche Engagement getragen, ein breites Portfolio an innovativen Anwendungen ? darunter CorelDRAW?, ClearSlide?, MindManager?, Parallels? und WinZip? ? bereitzustellen, um Anwender zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Um mehr über Corel zu erfahren, besuchen Sie www.corel.com.

