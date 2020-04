MindMed beginnt im Rahmen der Humanstudie zur sicheren Anwendung des neuen Therapeutikums 18-MC in der Behandlung der Opioidabhängigkeit mit der Dosisfindung



16. April 2020, New York, NY: Mind Medicine (MindMed) Inc. (DE:BGHM NEO: MMED OTC: MMEDF), das führende Pharmaunternehmen für Psychedelika, hat im Zuge einer weiteren Phase-I-Humanstudie zur sicheren Anwendung von 18-MC mit der Dosisfindung beim ersten Studienteilnehmer begonnen. Die Studie zur Arzneimittelsicherheit wurde trotz der COVID-19-Pandemie zeitgerecht und planmäßig eingeleitet. 18-MC ist ein geschütztes, oral aktives, nicht halluzinogenes Molekül, das auf der psychedelischen Substanz Ibogain basiert.

MindMed entwickelt 18-MC als potentielles Therapeutikum für den Opioidentzug und die Behandlung der Opioidgebrauchsstörung. Das Datenmaterial aus der aktuellen Humanstudie wird MindMed bei der Planung und Konzeption zukünftiger Studien zur Anwendung von 18-MC bei Patienten mit einer Opioidgebrauchsstörung wertvolle Dienste leisten. MindMed will mit den Phase-II-Studien zu 18-MC bei Patienten mit einer Opioidgebrauchsstörung planmäßig Ende 2020 beginnen.

MindMed hat vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie eine sorgfältige Risikobewertung durchgeführt und weitere Sicherheitsprotokolle erarbeitet, um sowohl die Studienteilnehmer als auch das Personal entsprechend zu schützen und die Tests zur sicheren Anwendung beim Menschen wie geplant fortzusetzen. Das für die technischen Abläufe verantwortliche Team von MindMed hat die Herausforderungen im Bereich Logistik und Supply Chain Management perfekt gemeistert und konnte so das Arzneimittel 18-MC für den klinischen Einsatz und die Dosisfindung bereitstellen.

In Bezug auf die planmäßige Abwicklung meint der ärztliche Leiter von MindMed, Dr. Scott Freeman: Dass wir in der Lage sind, diese Studie planmäßig umzusetzen, spricht Bände und stellt die Effizienz und Qualifikation des klinischen Entwicklungsteams, das im Auftrag von MindMed Medikamente auf Basis von psychedelischen Substanzen entwickelt, unter Beweis. Dem Erfahrungsschatz des Teams ist es zu verdanken, dass wir aus einer Fülle von Ressourcen schöpfen können, mit denen es uns gelingt, selbst in Ausnahmesituationen wie dieser unsere klinischen Studien bestmöglich abzuwickeln.

JR Rahn, Mitbegründer und Co-CEO von MindMed, fügt hinzu: Wir befürchten, dass es im Zuge der COVID-19-Pandemie zu einer Zunahme der Personen mit Opioidabhängigkeit und psychischen Problemen kommen wird. Das Team von Mindmed sieht seinen Tätigkeitsschwerpunkt in der Weiterentwicklung von 18-MC als mögliche Lösung der Opioidkrise und anderer Suchtformen.

Über MindMed

Mind Medicine (MindMed), Inc. ist ein Neuro-Pharmaunternehmen, das mit der Entdeckung, Entwicklung und Anwendung von Arzneimitteln auf Psychedelika-Basis befasst ist, die zur Verbesserung der Gesundheit, der Förderung des Wohlbefindens und der Linderung des Leidens beitragen sollen. Die unmittelbare Priorität des Unternehmens besteht darin, die Opioidkrise durch die Entwicklung einer nicht psychoaktiven Version der psychedelischen Substanz Ibogain anzugehen. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Abteilung für die Mikrodosierung von Psychedelika eingerichtet, um klinische Studien für die Mikrodosierung von LSD in Erwachsenen mit Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit Hyperaktivität (ADHS) durchzuführen. Das Führungsteam von MindMed bringt umfangreiche Erfahrung in der Biopharmabranche in diesen revolutionären Ansatz zur Entwicklung von Arzneimitteln auf Psychedelika-Basis der nächsten Generation ein. Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.mindmed.co.

MindMed notiert an der NEO Exchange unter dem Kürzel MMED. MindMed kann auch in den USA unter dem Kürzel OTC: MMEDF und in Deutschland unter dem Kürzel DE: BGHM gehandelt werden.

Mediensprecherin: Anna Walsh

E: mindmedpr@pacepublicrelations.com

Tel: 212-254-4730

Investor Relations: invest@mindmed.co

Warnhinweise und Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung enthält “zukunftsgerichtete Informationen” und “zukunftsgerichtete Aussagen”, die unter anderem, aber nicht ausschließlich, Aussagen in Bezug auf voraussichtliche Geschäftspläne oder Strategien von MindMed, den voraussichtlichen Zeitpunkt der Phase-2-Studien von 18-MC bei Patienten mit Opioidkonsum-Störungen und das Behandlungspotenzial von 18-MC, den Erfolg der klinischen Studien von MindMed und die Fähigkeit, die Informationen in Bezug auf andere Daten und klinische Studien, die von MindMed oder ihren Partnern durchgeführt werden, zu nutzen oder Patente oder anderen Schutz geistigen Eigentums zu erhalten, enthalten können. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Worten zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von MindMed wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, werden unter der Überschrift “Risikofaktoren” in der Diskussion und Analyse des Managements von MindMed für den Zeitraum vom 30. Mai 2019, dem Gründungsdatum, bis zum 31. Dezember 2019 vom 30. März 2020 beschrieben, die auf der Website von MindMed und im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. MindMed ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden somit darauf hingewiesen, dass sie sich nicht bedingungslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!