MindMed erweitert seine F&E-Aktivitäten in Europa und bestellt Dr. Miri Halperin Wernli zum President

13. August, BASEL, SCHWEIZ// Mind Medicine (MindMed) Inc. (DE:MMQ) erweitert seine Präsenz in Europa. Das führende neuropharmazeutische Unternehmen für von Psychedelika inspirierte Medikamente wird eine operative Tochtergesellschaft in der Schweiz gründen, welche für die klinische Entwicklung, für wissenschaftliche Kooperationen und für den Ausbau des MindMed-Geschäfts in Europa verantwortlich zeichnet. Im Rahmen des Aufbau- und Planungsprozesses im Hinblick auf seine zahlreichen klinischen Programme auf dem Gebiet der Psychedelikamedizin auf internationaler Ebene hat das Board of Directors von MindMed Frau Dr. Miri Halperin Wernli zum President bestellt. In dieser Funktion wird die Expertin MindMed bei seiner klinischen Entwicklungsstrategie unterstützen und die F&E-Aktivitäten des Unternehmens in ihrer Führungsrolle stärken.

Die Aufgabe von Dr. Halperin Wernli wird es sein, das klinische und wissenschaftliche Team in Europa aufzubauen. Ihre unmittelbaren und primären Verantwortlichkeiten als Führungsexpertin betreffen das vom Unternehmen ins Leben gerufene LSD-Mikrodosierungsprogramm sowie das Projekt Lucy, ein empirisches LSD-Therapieprogramm für Angststörungen. Dr. Halperin Wernli wird außerdem zur Gründung von F&E-Allianzen in ganz Europa beitragen; dazu zählt auch die Partnerschaft des Unternehmens mit dem Liechti Lab des Universitätsspitals Basel.

Dr. Miri Halperin Wernli erklärt: Ich freue mich schon sehr darauf, MindMed beim Ausbau seiner F&E-Aktivitäten zu unterstützen. Wir wollen den Regierungen und der Gesellschaft beweisen, dass psychedelische Arzneimittel und Therapien in der Bewältigung der immer größer werdenden globalen Problematik psychischer Erkrankungen und Suchterkrankungen eine wichtige Rolle spielen können. Es ist meine volle Überzeugung, dass psychedelische Arzneimittel und Therapien ein enormes Potenzial bergen und in der Lage sind, den gesellschaftlichen Ansatz im Umgang mit psychischen Erkrankungen neu zu definieren. Zahlreiche psychische Störungen scheinen in Beziehung zueinander zu stehen. Für MindMed ist dies eine einzigartige Gelegenheit, innovativ tätig zu werden und neuartige Behandlungsparadigmen für eine Vielzahl von schwerwiegenden und chronischen psychischen Erkrankungen zu schaffen, für die es derzeit nur ein sehr mangelhaftes und unzufriedenstellendes Therapieangebot gibt.

Dr. Halperin Wernli ist eine Führungsexpertin auf dem Gebiet der Pharmazie und Biomedizin. Sie ist seit mehr als 30 Jahren in leitender Funktion in der strategischen Planung und Betriebsführung im Biopharmasektor tätig und auf dem Gebiet der Arzneimittel- und Produktentwicklung in stark regulierten Rechtssystemen bestens bewandert. Auf internationaler Ebene bekleidete Dr. Halperin Wernli sowohl in der Schweiz als auch in den Vereinigten Staaten Führungspositionen in der Produktentwicklung, im F&E-Sektor und im strategischen Marketing und war für führende Pharmafirmen wie Merck, Sharp & Dohme, Roche und Actelion Pharmaceuticals tätig. Neben ihren Aufgaben auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung in der Pharmabranche konnte Dr. Halperin Wernli auch Erfahrungen in der klinischen Psychiatrie bei Kindern und Erwachsenen in Spitälern in der Schweiz und Kanada sammeln.

Dr. Halperin Wernli war an der Gründung von Creso Pharma, einem an der australischen Börse gelisteten medizinischen Cannabisunternehmen mit Niederlassungen in Europa und Kanada, beteiligt und auch mit dessen Geschäftsführung betraut.

JR Rahn, Gründungsmitglied und Co-CEO von MindMed, meint: Es ist für uns eine große Ehre, Dr. Halperin Wernli in unserem Unternehmen willkommen zu heißen. Ihr Erfahrungsschatz, ihr Fachwissen und ihre Führungsqualitäten werden uns bei unserem Therapieansatz zum Wohle der Patienten eine große Stütze sein. Mit ihrer Expertise wird sie uns dabei helfen, unsere Vorreiterrolle im wachstumsstarken Markt für Psychedelika weiter auszubauen.

Mind Medicine (MindMed) Inc. ist ein neuropharmazeutisches Unternehmen, das von Psychedelika inspirierte Medikamente entwickelt und einsetzt, um die Gesundheit zu verbessern, das Wohlbefinden zu fördern und menschliches Leid zu lindern. Das Unternehmen hat Studien eingeleitet bzw. leitet derzeit Studien ein, die der Bewertung potenzieller Therapien zur Behandlung von Patienten mit ADHS, Angststörungen, Cluster-Kopfschmerz und Suchtmittelmissbrauch dienen. Das Führungsteam von MindMed bereichert diesen revolutionären Ansatz in der Entwicklung von Psychedelika der nächsten Generation mit seiner umfangreichen biopharmazeutischen Branchenerfahrung.

