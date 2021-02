Mindset verkündet Meilenstein im neuen Arzneimittelprogramm mit erfolgreichen Proof-of-Concept-Tierstudien seiner zum Patent angemeldete Psilocybin-inspirierten Medikamentenkandidaten



Toronto, Ontario, 10. Februar 2021 – Mindset Pharma Inc. (CSE:MSET) (FSE:9DF) (Mindset oder das Unternehmen), ein auf die Entwicklung von Psilocybin-inspirierten Medikamenten und verwandten Technologien der nächsten Generation fokussiertes Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass mehrere seiner proprietären, neuartigen und vielfältigen psychedelischen Verbindungen in In-vivo Proof-of-Concept-Studien (PoC) gegenüber Psilocybin eine deutliche überlegene Potenz und Wirksamkeit zeigen. Diese PoC-Ergebnisse der Tiermodelle stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung des neuen psychedelischen Arzneimittelprogramms von Mindset dar.

Neues Arzneimittelprogramm von Mindset

Mindset hat unter Einsatz modernster strukturbasierter Wirkstoffdesignstrategien zur Entwicklung neuartiger und patentierbarer, optimierter psychedelischer Wirkstoffkandidaten für den pharmazeutischen Einsatz, eine Reihe von verschiedenen zum Patent angemeldeten präklinischen Psilocybin-inspirierten Wirkstoffkandidaten entwickelt. Die neuen Arzneimittel von Mindset sind grob in drei Familien unterteilt.

Die erste Familie kann weiter in Prodrugs und deuterierte Analoga von Psilocybin unterteilt werden. Erstere haben eine schnelle Verstoffwechselung zu Psilocin mit nachgewiesener Wirksamkeit sowohl in vitro als auch in vivo gezeigt. Die deuterierten Analoga zeigten Psilocin-ähnliche Wirkungen in Rezeptorbindungs- und Funktionstests und In-vivo-Daten weisen auf eine ähnliche Wirksamkeit wie Psilocybin mit oraler Bioverfügbarkeit und Penetration des zentralen Nervensystems hin. Damit wird diese erste Familie von Verbindungen als potenzielle Kandidaten für die schnelle Arzneimittelentwicklung für generisches patentierbares Psilocybin positioniert.

Die zweite Familie, die aus eingeschränkten Seitenketten-Analoga von Psilocybin besteht, zeigt basierend auf In-vitro- und In-vivo-Daten eine höhere Potenz und Wirksamkeit im Vergleich zu Psilocin und Psilocybin. Bestimmte Verbindungen zeigen auch orale Bioverfügbarkeit und dringen in das Gehirn ein, mit einer laut pharmakokinetischer In-vivo-Evidenz kürzeren Dauer als Psilocybin. Dieses Profil positioniert diese zweite Familie von Verbindungen als die nächste Generation klinischer Kandidaten, um psychedelisch unterstützte Psychotherapie-Anwendungen und -Protokolle zu unterstützen.

Die dritte und letzte Familie zeigt weiterhin einzigartige und vielversprechende In-vitro-Profile. Insbesondere zeigen bestimmte Verbindungen aus der dritten Familie ein ähnliches Bindungsprofil wie der menschliche 5HT2A-Rezeptor, vergleichbar mit dem von Psilocin, jedoch mit geringerer Wirkgröße und einer viel längeren Wirkdauer, basierend auf Daten zur Stabilität des menschlichen Lebermikrosoms. Dieses Profil positioniert die dritte Familie von Verbindungen auf einzigartige Weise für potenzielle Mikrodosierungsanwendungen, einschließlich spezieller Populationen und Indikationen wie pädiatrischer ADHS und Alzheimer-Krankheit.

Die Ergebnisse dieser PoC-Studien deuten darauf hin, dass Mindset über mehrere vielversprechende Psilocybin-inspirierte Medikamentenkandidaten mit differenzierten pharmakologischen Eigenschaften verfügt. Die Konsistenz zwischen seinen In-vitro- und In-vivo-Studien bestätigen sowohl die umfangreichen In-vitro-Screeningprotokolle von Mindset als auch die eleganten Strategien des Mindset Wissenschaftsteams für das Arzneimitteldesign.

James Lanthier, Chief Executive Officer von Mindset, kommentierte: Wir glauben, dass es mehrere psychedelische Verbindungen der nächsten Generation geben wird, die klinisch bei der Behandlung von psychischen Störungen eingesetzt werden und dass unterschiedliche Behandlungsprotokolle für verschiedene Indikationen unterschiedliche Arzneimitteleigenschaften erfordern. Ziel des neuen Arzneimittelforschungsprogramms des Unternehmens war es, ein umfangreiches Portfolio an psychedelischen Wirkstoffkandidaten zu identifizieren und zu qualifizieren, die Variationen in Beginn, Dauer, Potenz, Sicherheit und Rezeptorselektivität aufweisen. Die bisherigen präklinischen Ergebnisse von Mindset zeigen signifikante Fortschritte in dieser Richtung, da mehrere vielversprechende psychedelische Arzneimittelkandidaten verschiedene pharmakologische Eigenschaften aufweisen.

Auf der Grundlage weiterer präklinischer Tests erwartet das Unternehmen in Kürze die Auswahl mehrerer wichtiger Verbindungen, um in der zweiten Jahreshälfte 2021 IND-ermöglichende Studien zu planen.

Über Mindset Pharma Inc.

Mindset Pharma ist ein Unternehmen zur Arzneimittelforschung und -entwicklung, das sich auf die Entwicklung optimierter und patentierbarer Psychedelika der nächsten Generation zur Behandlung neurologischer und psychiatrischer Störungen mit ungedeckten Bedürfnissen konzentriert. Mindset wurde gegründet, um pharmazeutische Assets der nächsten Generation zu entwickeln, die das bahnbrechende therapeutische Potenzial psychedelischer Medikamente nutzen. Mindset entwickelt mehrere neuartige Familien von psychedelischen Wirkstoffen der nächsten Generation sowie ein innovatives Verfahren zur chemischen Synthese von Psilocybin zusammen mit seinen eigenen proprietären Verbindungen. www.mindsetpharma.com

