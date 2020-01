Mindtecstore wird ab dem 28. Januar auf der Learntec-Bildungsmesse in Karlsruhe die ADHS-Neurofeedback-Plattform von Excellent Brain präsentieren

Excellent Brain, ein israelisches Neurofeedback-Startup, ist auf die Entwicklung fortschrittlicher Gehirntrainingsprodukte unter Verwendung von Neurofeedback-Technologie spezialisiert. Der Mindtecstore ist ein erfahrener Distributor für fortschrittliche EEG-Geräte und -Lösungen. Beide Firmen haben eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, um den Neurofeedback-Markt in Europa voranzutreiben und anderen benannten Ländern.

Über den Mindtecstore

Der Mindtecstore ist Ihr Shop für Neurofeedback, Wearables und Gesundheits-Gadgets. Wir haben eine große Auswahl bekannter Hersteller, z. NeuroSky, Neeuro, AliveCor, BrainCo, Macrotellect, Sound fürs Leben, Excellent Brain und vieles mehr.

Als Marktführer im Bereich EEG-Headsets mit exzellentem Service möchten wir Sie als bevorzugten Anbieter für individuelle Bio- und Neurofeedback-Lösungen begeistern.

Besucher der Learntec-Bildungsausstellung, die am 28. Januar in der Messe Karlsruhe in Deutschland beginnt, können die Excellent Brain Neurofeedback-Plattform ausprobieren und am Stand Nr. G93 selbst erleben.

Über Neurofeedback

Neurofeedback ist eine sehr effektive Trainingsmethode, bei der EEG-Sensoren verwendet werden, um die Gehirnaktivität zu messen und bei Bedarf eine positive Reaktion zu erzielen. Die Wirksamkeit von Neurofeedback als Gehirntrainingstool wurde in Dutzenden von Studien validiert, und die Technologie wurde für die Verwendung zur Verbesserung von ADHS-Symptomen zugelassen.

Trotzdem sind sich die meisten Menschen, die an ADHS leiden, dieser Option nicht bewusst und wenden sich sofort anderen Lösungen zu, beispielsweise Medikamenten – einer Lösung, die häufig unerwünschte Nebenwirkungen hat. Die primäre Barriere, die bisher Menschen daran gehindert hat, Zugang zur Neurofeedback-Therapie zu erhalten, besteht darin, dass Neurofeedback-Training nur in speziellen Kliniken angeboten wurde. Nicht nur die Kapazitäten in diesen Kliniken sind begrenzt, auch die Planung von Besuchen in diesen Kliniken mit ADHS-Kindern, die häufig in der Schul- / Arbeitszeit stattfinden müssen, ist für die meisten Familien eine große Belastung. Das neue Kit für den Heimgebrauch von “Excellent Brain” beseitigt diese Belastung.

Mit dem Excellent Brain ADHS-Heimkit können Einzelpersonen zu Hause ein persönliches Neurofeedback-Training durchführen und über einen beliebigen PC Tablet (mit Windows 10) eine Verbindung zum Programm herstellen. Die Benutzeroberfläche von Excellent Brain ist einfach und benutzerfreundlich. Das Kit enthält Anweisungen, die es dem Benutzer ermöglichen, sein Gehirn zu Hause zu trainieren, wann und in dem Maße, wie es seinem Zeitplan entspricht.

Wie funktioniert es?

Das Prinzip, auf dem Neurofeedback basiert, besteht darin, die Gehirnaktivität mit einem EEG-Sensor zu messen, während der Teilnehmer verschiedene Aufgaben ausführt, die Videospielen ähneln. Das Ergebnis gibt dem Nutzer ein audio-visuelles Feedback, das es ihm ermöglicht, sich durch wiederholtes Üben selbst beizubringen, seine Gehirnaktivität zu regulieren um eine größere Konzentration und Aufmerksamkeit zu erzielen.

Für welches Alter ist es geeignet?

Ofer A. Lidsky, der Gründer von Excellent Brain, sagte: “Neurofeedback kann in fast jedem Alter eingesetzt werden, um verschiedene Gehirnfunktionen zu verbessern. Das offiziell empfohlene Alter liegt bei 10 Jahren und darüber.”

Weiterführende Informationen:

www.excellent-brain.com

https://www.mindtecstore.com/Excellent-Brain

TITAN Commerce vermarktet seit 10 Jahren Produkte und Dienstleistungen von US-amerikanischen und asiatischen Startup-Unternehmen in Europa. Mit seinen Plattformen www.mindtecstore.com, www.ipnetshop.com und vielen weiteren großen Marktplätzen erreicht TITAN professionelle Partner sowie Endkunden auf dem europäischen Markt. Dabei liegt der Schwerpunkt bei mindtecStore, einer der erfolgreichen Vertriebsplattformen für Endkunden in diesem Segment im Bereich Bio- / Neurofeedback, Medizin, Vorsorge und Gesundheit, Wearables und Sportswear. Herausragende Hersteller wie AliveCor, NeuroSky, InteraXon, Puzzlebox, BodyCap, Emotiv, D-Heart, Plux, Halo und Macrotellect und viele mehr finden Sie auf www.mindtecstore.com.

Unter www.ipnetshop.com finden Sie unsere Produkte für den gewerblichen Netzwerkbereich und Netzwerkanalyse mit Partnern wie Datacom-Systems, Hotlava-Systems, Blue Planet by Ciena (ex. Packet Design), USRobotics, Tamosoft und viele mehr.