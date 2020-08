Mindtree ernennt Venu Lambu zum Präsidenten von Global Markets

– Die altbewährte Führungskraft im Bereich Technologiedienstleistungen wird sich auf die Beschleunigung des Umsatzwachstums konzentrieren

Mindtree (http://www.mindtree.com/) , das führende Unternehmen für digitale Transformation und Technologiedienstleistungen, gab heute die Ernennung von Venu Lambu zum Präsidenten von Global Markets bekannt, eine Rolle, die strategisch auf die Beschleunigung des Umsatzwachstums von Mindtree ausgerichtet ist. Von London aus wird Venu Lambu für die Formulierung der strategischen Ausrichtung und Geschäftsentwicklung von Mindtree-Geschäftsfeldern in allen Industriesparten zuständig sein.

“Herr Lambu verfügt über die ideale Kombination aus Führungsstärke, Energie und Erfahrung, um unsere aggressiven Pläne für den weiteren Ausbau des Unternehmens voranzutreiben”, erklärte Debashis Chatterjee, CEO und Geschäftsführer von Mindtree. “Er verfügt über eine langjährige Erfolgsbilanz bei der Beschleunigung von Einnahmequellen, der Unterstützung von Unternehmen bei der Umstellung auf Digitaltechnik und der Leitung von Hochleistungsteams, was ihn zu einem hervorragenden Kandidaten für Mindtree macht.”

“Es war beeindruckend zu beobachten, wie Mindtree sich als führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation mit einem kundenorientierten Ansatz etabliert hat”, sagte Herr Lambu. “Ich freue mich über die Möglichkeit, digitale Initiativen mit Kunden zu beschleunigen und die Führungsposition des Unternehmens im Bereich der technologischen Innovation fortzusetzen.”

In der Vergangenheit hatte Venu Lambu bereits Führungspositionen bei Cognizant, HCL Technologies und IBM inne. Er erwarb seinen Bachelor-Abschluss als Elektronikingenieur an der Universität von Mysore und eine Urkunde für allgemeines Management an der London School of Business.

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Firmen dabei unterstützt, ihre Wettbewerbsposition durch die Kombination von Skalierung und Agilität zu stärken. Mindtree wurde 1999 unter dem Motto “Born digital” gegründet und ist heute ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group. Es stellt seine fundierte Fachkenntnis in den Dienst von mehr als 290 Geschäftskunden, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 15 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 21.000 teamorientierten, engagierten “Mindtree Minds” mit Unternehmergeist getragen wird.

