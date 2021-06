Mindtree gehört gemäß der IT-Beschaffungsstudie 2021 zu den Spitzenunternehmen in Sachen Kundenzufriedenheit in Großbritannien

Mindtree (https://www.mindtree.com/), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass es in der von Whitelane Research in Zusammenarbeit mit PA Consulting durchgeführten UK IT-Sourcing-Studie 2021 den zweiten Platz für Kundenzufriedenheit belegt hat. Die Gesamtzufriedenheit mit dem Unternehmen lag mit 80 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 72 Prozent.

Die diesjährige Rangliste der 34 besten IT-/Cloud-Dienstleister Großbritanniens basiert auf einer Auswertung von mehr als 600 einzelnen IT-Sourcing-Beziehungen und 800 Cloud-Beziehungen, an der über 250 Mitarbeiter der Organisationen mit den höchsten IT-Ausgaben in Großbritannien teilgenommen haben.

Alle für die Studie befragten Mindtree-Kunden gaben an, dass sie mit dem Unternehmen zufrieden sind. Bei vier der neun in der Studie bewerteten Leistungsindikatoren rangierte das Unternehmen unter den ersten fünf. Dazu gehören die Qualität der Servicebereitstellung, die Cloud-Fähigkeiten, die Qualität des Account-Managements und die Proaktivität. Mindtree war auch eines von nur fünf Unternehmen mit ausschließlich zufriedenen Kunden für seine Anwendungsentwicklung, -wartung und -testmöglichkeiten.

Venu Lambu, Executive Director und President of Global Markets bei Mindtree, sagte: „Unternehmen in Großbritannien erlebten ein anstrengendes Jahr auf dem Weg zu ihrer digitalen Transformation. Wir haben uns weiterhin darauf konzentriert, unsere differenzierten Fähigkeiten zu nutzen, um ihnen zu helfen, an der Spitze zu bleiben, und haben uns kontinuierlich mit unseren Kunden ausgetauscht und darum bemüht, ihnen einen Mehrwert zu bieten. Dieses Ranking unterstreicht unsere Kundenorientierung und unser Engagement. Ich bedanke mich bei unseren Kunden für ihr Vertrauen in uns und danke unseren Mindtree Minds für ihr Engagement, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen.“

Jef Loos, Head of Sourcing bei Whitelane Research, sagte: „Die letzten 12 Monate und darüber hinaus haben die Agilität und Fähigkeiten des britischen IT-Outsourcing-Sektors auf eine harte Probe gestellt. Es ist schon beeindruckend, wenn man sich Unternehmen wie Mindtree ansieht, die selbst in dieser schwierigen Zeit die Kunden für sich einnehmen. Unternehmen setzen zukünftig immer stärker auf die Digitalisierung und verlassen sich zunehmend auf Partner, die ihnen dabei helfen, sich in dieser schnelllebigen Welt zu orientieren. Mindtree hat ein herausragendes Engagement in den wichtigsten Geschäftsbereichen wie Kostenreduzierung, Skalierbarkeit und Konzentration auf das Kerngeschäft gezeigt. Das macht das Unternehmen laut seinen eigenen Kunden zu einem der besten IT-Outsourcing-Partner in Großbritannien.“

Methodik

Whitelanes IT-Sourcing-Studie 2021 für Großbritannien wurde mit Führungskräften der oberen Ebene durchgeführt, die Einfluss auf die IT-Strategie und IT-Sourcing-Entscheidungen des Unternehmens haben. Sowohl Organisationen mit großen IT-Budgets als auch Organisationen, die einen erheblichen Teil ihrer IT-Prozesse ausgelagert haben, wurden um die Teilnahme an der Studie gebeten. Befragte, die der Teilnahme zugestimmt hatten, erhielten eine URL für den Zugang zu einem Online-Fragebogen.

– Whitelane Research und PA Consulting sind beide völlig unabhängige Organisationen. Whitelane Research war für die Auswahl der Teilnehmerdatenbank verantwortlich. Die in dieser Studie vorgestellten IT-Dienstleister wurden auf der Grundlage der Meinung ihrer Kunden (nicht der Meinung von Whitelane Research oder PA Consulting) bewertet und eingestuft.

– Die Studienergebnisse basieren ausschließlich auf den Daten, die sich aus den Antworten der Befragten in der Marktstudie ergeben. Die ausgewerteten IT-Outsourcing-Dienstleistungen werden in dem jeweiligen Land/der Region, in dem/der die Studie durchgeführt wird, genutzt und die Auswertungen werden nicht nach irgendwelchen vertraglichen Charakteristika, wie z. B. dem jährlichen Vertragswert oder der Vertragsdauer, gewichtet.

– Die Teilnahme an der Studie erfolgt auf der Grundlage absoluter Vertraulichkeit und Anonymität und es werden nur aggregierte Daten zur Darstellung der Forschungsergebnisse verwendet.

– Für die Aufnahme eines einzelnen Dienstleisters in das allgemeine Zufriedenheitsranking sind mindestens acht Bewertungen erforderlich, für die Aufnahme in das Zufriedenheitsranking nach IT-Domänen sind mindestens sieben Bewertungen für einen einzelnen Dienstleister erforderlich. Die geforderte Mindestanzahl an Bewertungen für jeden Dienstleister garantiert, dass die Bewertungen der Dienstleister die Meinung einer repräsentativen Stichprobengruppe widerspiegeln.

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei hilft, Skalierbarkeit mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. „Born digital“ im Jahr 1999 und jetzt ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group, wendet Mindtree sein tiefes Domänenwissen auf 270 Unternehmenskundenengagements an, um Silos aufzubrechen, der digitalen Komplexität einen Sinn zu geben und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es der IT, stets mit den Geschäftsabläufen mithalten zu können, indem wir neue Technologien und die Effizienz der kontinuierlichen Bereitstellung nutzen, um Geschäftsinnovationen voranzutreiben. Wir sind in 24 Ländern auf der ganzen Welt tätig und werden durchweg als einer der besten Arbeitsplätze angesehen. Dies wird jeden Tag durch unsere gewinnende Kultur verkörpert, die aus über 23.800 unternehmerischen, kollaborativen und engagierten „Mindtree Minds“ besteht.

Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.mindtree.com oder folgen Sie uns unter @Mindtree.

Informationen zu Whitelane Research

Whitelane Research ist eine unabhängige Organisation, die sich ausschließlich auf IT-Outsourcing in ganz Europa konzentriert. In seinen einzigartigen und umfassenden jährlichen IT-Outsourcing-Studien befragt Whitelane die CIOs der Organisationen mit den höchsten IT-Ausgaben in unterschiedlichen Ländern zu ihren Outsourcing-Plänen und Dienstleistern. Unsere Veranstaltungen für Endanwender und Dienstleister erleichtern den Gedankenaustausch zwischen Endanwendern und Dienstleistern über verschiedene Outsourcing-Themen und das Erreichen besserer, gewinnbringender Sourcing-Beziehungen. Unsere Executive Best Practices Groups bieten ein exklusives Forum für Führungskräfte von Unternehmen, die Sourcing als wichtigen Teil ihrer Geschäftsstrategien nutzen, und ermöglichen ihnen einen vertraulichen Austausch von Ideen und Informationen über ihre Sourcing-Beziehungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.whitelane.com.

Informationen zu PA Consulting

PA Consulting ist eine Innovations- und Transformationsberatung, die an die Kraft des Einfallsreichtums glaubt, um eine positive menschliche Zukunft in einer technologiegetriebenen Welt zu gestalten. Wenn Strategien, Technologien und Innovationen aufeinandertreffen, schaffen wir aus Komplexität Chancen. Unsere vielfältigen Expertenteams kombinieren innovatives Denken und den Einsatz von bahnbrechenden Technologien, um schneller und weiter voranzukommen. Unsere Kunden passen sich an und transformieren, und gemeinsam erzielen wir nachhaltige Ergebnisse. Wir sind 3.300 Spezialisten in den Bereichen Konsumgüter, Verteidigung und Sicherheit, Energie und Versorger, Finanzdienstleistungen, Regierung, Gesundheit und Biowissenschaften, Fertigung und Transport. Unsere Mitarbeiter sind Strategen, Innovatoren, Designer, Berater, Digitalexperten, Wissenschaftler, Ingenieure und Technologen. Wir sind weltweit vertreten, mit Büros in Großbritannien, den USA, den Niederlanden und den nordischen Ländern. Entdecken Sie mehr auf www.paconsulting.com und verbinden Sie sich mit PA auf LinkedIn (https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fpa-consulting&data=04%7C01%7CSwetha.Ganesan%40mindtree.com%7Cd947273c0b5148c1086608d92ff4c583%7C85c997b9f49446b3a11d772983cf6f11%7C0%7C0%7C637593550630185004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kK52EeGj0Cti%2FHWN9FmTw31HUGJ7woE9XtTD0GNBOmc%3D&reserved=0) und Twitter (https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPA_Consulting&data=04%7C01%7CSwetha.Ganesan%40mindtree.com%7Cd947273c0b5148c1086608d92ff4c583%7C85c997b9f49446b3a11d772983cf6f11%7C0%7C0%7C637593550630194998%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DnFwbKPVKeB6TzRkfrviKs4CFfJ2TTvemt0X0n6d0r4%3D&reserved=0).

