Mindtree treibt Cloud-Geschäft durch globales Microsoft Azure Experience Center und neue Skills Academy voran

Mindtree (http://www.mindtree.com/) , ein führendes Unternehmen für digitale Transformation und Technologiedienstleistungen, gab heute den Start einer dedizierten Microsoft Go-to-Market-Geschäftseinheit bekannt, die sich auf den Aufbau neuer Lösungen auf der Grundlage von Microsoft-Plattformen und -Technologien sowie auf die Entwicklung der nächsten Generation von Talenten innerhalb der Mindtree-Organisation weltweit konzentriert. Die Go-to-Market-Geschäftseinheit von Microsoft ist ein Bestandteil der mehrstufigen Initiative von Mindtree, um die anhaltende Nachfrage nach Cloud-Diensten und -Lösungen zu unterstützen. Mindtree wird außerdem sein Global Azure Experience Center in Redmond, WA, ausbauen und seine Microsoft Excellence Academy nutzen, um sicherzustellen, dass alle technischen Fachkräfte die Microsoft Azure Technologien beherrschen und zertifiziert sind.

„Als langjährige Partner ist es unser gemeinsames Ziel, unsere komplementären Stärken zusammenzubringen, um spezialisierte Fähigkeiten, Branchenlösungen und Dienstleistungen zu liefern, die unseren Kunden helfen, maximalen Nutzen aus ihrer Investition in Microsoft-Technologien zu ziehen“, sagt Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director von Mindtree. „Die heutige Ankündigung erweitert die Reichweite und Expertise von Mindtree innerhalb des Microsoft-Geschäfts, das weiterhin in großem Umfang wächst, und unterstreicht das unerschütterliche Engagement von Mindtree, die strategische Arbeit für gemeinsame Unternehmenskunden voranzutreiben.“

Durch das partnergeführte Vertriebsmodell von Microsoft liefert Mindtree erstklassige, Azure-basierte Lösungen, um die digitalen Transformationsinitiativen der Kunden voranzutreiben und ihnen zu helfen, in einer Cloud-first-Welt erfolgreich zu sein. Das Expertenteam von Mindtree verfügt über eine breite Basis an Wissen und Fähigkeiten in Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform, Azure und verwandten Funktionen.

„Mit der Verstärkung des Fokus auf einen dedizierten Microsoft-Geschäftsbereich macht Mindtree einen wichtigen Schritt in unserer Zusammenarbeit und investiert weiter in das Microsoft-Ökosystem“, sagt Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft. „Im Ergebnis werden Unternehmenskunden weiter von den innovativen Produkten und Dienstleistungen profitieren, die auf ihre digitalen und Cloud-Transformationsinitiativen zugeschnitten sind, sowie von Mindtree–s Weltklasse-Talenten rund um den Globus, um branchenspezifische Lösungen zu entwickeln und anzuwenden, um die geschäftlichen Herausforderungen der Kunden zu lösen.“

Die Beschleunigung der Go-to-Market-Strategie von Mindtree in Zusammenarbeit mit Microsoft wird sich auf drei Wachstumssäulen stützen. Erstens die Erweiterung von Mindtreess Microsoft Go-to-Market Business Unit mit Sitz in Redmond, wo Mindtree Minds weiterhin Unternehmenskunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützen wird. Zweitens wird ein 135.000 Quadratfuß großes, hochmodernes Global Azure Experience Center, das einen hochqualifizierten Talentpool beherbergt, dabei helfen, erstklassige Cloud-Lösungen zu liefern, die Unternehmenskunden benötigen. Drittens wird eine globale, Microsoft Excellence Academy jedem Mindtree Mind Technical Professional Schulungen und Zertifizierungen zu Azure-Technologien anbieten.

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei hilft, Skalierbarkeit mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. „Born digital“ im Jahr 1999 und heute ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group, wendet Mindtree sein tiefes Fachwissen bei über 280 Unternehmenskunden an, um Silos aufzubrechen, die digitale Komplexität zu verstehen und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es der IT, sich mit der Geschwindigkeit des Geschäfts zu bewegen, indem wir neue Technologien und die Effizienz von Continuous Delivery nutzen, um geschäftliche Innovationen voranzutreiben. Wir sind in mehr als 15 Ländern auf der ganzen Welt tätig und werden durchweg als einer der besten Arbeitsplätze angesehen. Dies wird jeden Tag durch unsere gewinnende Kultur verkörpert, die aus mehr als 21.800 unternehmerisch denkenden, kooperativen und engagierten „Mindtree Minds“ besteht.

Weitere Informationen über uns finden Sie unter https://www.mindtree.com/ oder folgen Sie uns unter @Mindtree.

Alle hier genannten Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen eingetragenen Eigentümer sein.

Pressekontakt:

INDIEN

Tanuja Singh

Mindtree

+91 9741000266

Tanuja.Singh@mindtree.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115153/4792137

OTS: Mindtree

Original-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell