MINIT? neuer Partner der MEGA International

MEGA International, ein weltweit agierendes Softwareunternehmen, das seit 12 aufeinanderfolgenden Jahren als führender Anbieter von Unternehmensarchitektur anerkannt ist, und Minit, ein führendes Process-Mining-Unternehmen, haben sich zusammengefunden, um Unternehmen eine attraktive End-to-End-Lösung anzubieten, die sich auf Prozess-Mining und Geschäftsprozessoptimierung konzentriert. Diese Partnerschaft ergänzt das HOPEX Business Process Analysis-Angebot von MEGA durch das Hinzufügen von Process-Mining-Funktionen von Minit, um Geschäftsprozesse automatisiert zu identifizieren und zu optimieren.

Einzigartige Kombination von?Funktionen

„Wir haben diese neue Partnerschaft geschmiedet, um unseren Kunden eine noch größere Möglichkeit zu?eröffnen, ihre Prozesse zu optimieren und operative Exzellenz?noch schneller?zu erreichen“, sagt Luca de Risi, Chief Operating Officer von MEGA. „Unternehmen stehen?heute?vor?großen?Herausforderungen und müssen in der Lage?sein Prioritäten?neu auszurichten und sich an?die sich?ständig weiterentwickelnden?Geschäftsumgebungen anzupassen, leicht auf neue?Betriebsmodelle?umzusteigen und zu beweisen, dass ihr Geschäft widerstandsfähig ist. Diese neue Partnerschaft wird Unternehmen dabei helfen, die Digitalisierung von Prozessen zu beschleunigen, dabei?nicht nur?die aktuelle Pandemie?zu?meistern, sondern?nachhaltig?zu?wachsen.“

Rasto?Hlavac, Chief?Strategy?Officer und Gründer von?Minit,?zur neuen?Partnerschaft: „Heute?stehen?Unternehmen vor der Herausforderung der?Digitalen Transformation. Daher benötigen sie zuverlässige Partner und eine breite?funktionale?Abdeckung, um solche Initiativen erfolgreich durchführen zu können. Die Kombination aus den Prozess-Mining-Funktionen von?Minit?und der Analyse von?Geschäftsprozessen?von MEGA bietet ein komplettes?Paket, das ihnen hilft, die?tatsächlichen Prozesse?sichtbar zu machen?und?deren Verbesserung?zu?voranzutreiben.“

Die?Partnerschaft zwischen MEGA und?Minit?bietet?Unternehmen?somit?eine umfassende?und vor allem integrierte?Lösung,?die es ihnen ermöglicht, Prozesse zu optimieren und die Einhaltung von Audit- und Datenschutzbestimmungen zu?gewährleisten. Sie?unterstützt dabei??Initiativen zur?Digitalen?Transformation und?identifiziert?Möglichkeiten?zur Prozessautomatisierung.

Bessere Möglichkeiten zur Unterstützung der Digitalen Transformation sowie für Prozessautomatisierungsvorhaben??Zu den wichtigsten Funktionen und Vorteilen, die Unternehmen von dieser Softwarepartnerschaft erwarten können, gehören:

Prozessoptimierung:?Vergleichen?Sie?die?tatsächlichen Prozesse mit den?dokumentierten?Prozessen;?Identifizieren?Sie?Ineffizienzen und Engpässe und?Simulieren?Sie?verschiedene?Szenarien.

AI-Powered?Root?Cause?Analysis:?Decken Sie?verborgene?Verbindungen und Kausalitäten in Prozessdaten?auf?und?untersuchen?Sie, wo und warum Probleme auftreten.

Audit und Compliance:?Beschleunigen?Sie die Compliance-Bemühungen, indem Sie überprüfen, ob Vorgänge den gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien entsprechen.

Digitale Transformation:?Gewinnen Sie an Fahrt für die?Digitale Transformation durch?Echtzeitinformationen über?Prozessleistungen

Automatisierungsmöglichkeiten:?Erschließen?und?Bewerten?Sie?Möglichkeiten für?Robotic?Process?Automation (RPA) durch eine erweiterte Analyse der?bestehenden?Prozesse.

„Wir bei?Minit?freuen uns, unsere?führenden?Process-Mining-Funktionen MEGA Kunden anbieten zu können?“, sagt Cedric Le?Rouzo, VP?of?Alliances?and Partners bei?Minit. „Die Kombination von MEGA HOPEX mit?Minit?bietet eine leistungsstarke Prozessoptimierungslösung für jede?Process-Excellence-?Abteilung. Sie können neue Prozesse modellieren, die tatsächlichen Prozesse analysieren, Prozessunterschiede vergleichen, potenzielle Prozessänderungen simulieren und die Implementierung dieser Änderungen überwachen.“

Über?Minit?

Als führender?Process-Mining-Anbieter ermöglicht?Minit?Unternehmen?Prozesse?nahtlos?zu identifizieren und zu definieren.

Die flexible?Bereitstellung der Lösung am Markt?und das?für Kunden?risikofreie?Nutzungsmodell ermöglichen?Prozessexperten und Stakeholdern, ihre Prozesse schnell zu?erfassen, zu?verstehen und?datenbasierte?Verbesserungen vom ersten Tag an zu implementieren. Kunden?zu Folge sind?die preisgekrönte Lösung von?Minit?und ihre Funktionen wie AI-Powered?Root?Cause?Analysis, Simulationen oder patentangemeldetes hierarchisches?Process?Mining für sie entscheidend, um einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erlangen.?Von Fortune 500-Unternehmen?als?vertrauenswürdig angesehen?und von den globalen Venture Capital-Firmen Salesforce Ventures, Earlybird VC, Target Global und OTB Ventures unterstützt, verändert?Minit?die Art und Weise, wie seine Kunden an kontinuierliche Prozessverbesserungen herangehen. Als schnell wachsendes Unternehmen hat es seinen Hauptsitz in Amsterdam mit Büros in New York, London und Bratislava. Durch sein umfangreiches Partnernetzwerk bedient?Minit?Kunden auf der ganzen Welt. Erfahren Sie mehr über?Minit?unter minit.io/about. Sehen Sie sich die Lösung in Aktion auf minit.io/software?an. Website:?https://www.minit.io/

MEGA wurde 1991 gegründet und ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen und anerkannter Marktführer. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Software- und Beratungsleistungen für die erfolgreiche Ausrichtung der Organisation an die Geschäftsziele, durch eine(n) optimale Nutzung und Einsatz gegenwärtiger und künftiger Technologien. MEGA International ist Hersteller der HOPEX- Softwareplattform für Unternehmenstransformation, die die Erfassung, Analyse und Planung von Strategie und Fähigkeiten, Prozessen und der Organisation sowie IT und Projekten unterstützt. MEGA International verfügt außerdem über ein starkes Services-Team, um Kunden insbesondere in der Onboardingphase mit einem pragmatischen Ansatz zu helfen.