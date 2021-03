MISS GERMANY: Großer Zuspruch für Finalshow

Macher:innen sind zufrieden

Knapp zwei Wochen liegt der große Finalabend in der Europa-Park Arena in Rust nun zurück. Die erstmals rein digital übertragene Show hinterließ dabei einen bleibenden Eindruck.

?Uns war es sehr wichtig, vor allem zu zeigen, dass wir eben kein Schönheitswettbewerb sind und zu verdeutlichen, für welche Werte wir mit Miss Germany stehen. Dies ist uns mehr als gelungen?, so Max Klemmer, geschäftsführender Gesellschafter der Miss Germany Corporation.

Final-Show überzeugt auch Miss Germany-Partner

Auch für die diesjähjrigen Partner-Brands war die Final-Show der krönende Abschluss eines erfolgreichen gemeinsamen Jahres.

Roland Mack, geschäftsführender Gesellschafter Europa-Park: ?Ein Miss Germany-Finale ohne Live-Publikum ist eigentlich fast undenkbar. Für uns ist es dennoch grandios, endlich wieder eine große Produktion in der Europa-Park Arena zu sehen. Die Miss Germany Corporation hat mit der Neuausrichtung der traditionsreichen Veranstaltung die Weichen für die Zukunft gestellt. Wir sehen in der Zusammenarbeit??ein klares Zeichen für eine langjährige vertrauensvolle Kooperation zwischen zwei erfolgreichen generationsübergreifenden Familienunternehmen.

Cathleen Burghardt, Head of Marketing von Tamaris:??Inmitten von Herausforderungen boten sich neue Möglichkeiten! Das positive Mindset und die Kreativität des Teams haben das Finale auch ohne Zuschauer:innen zu einem spannenden Event gemacht. Es ist so wichtig, dass in der aktuellen Situation die Gemeinschaft im Fokus steht ? für mehr Verbundenheit und Zusammenhalt, für gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung ? dafür steht auch die neue Tamaris Kampagne.??Tamaris war in diesem Jahr erneut exklusiver Schuh-Partner von Miss Germany.

Andrea Lukács, Fashion & Brand PR Manager von C&A: ?Das, was das Miss Germany Team trotz der aktuellen Situation auf die Beine gestellt hat ist wirklich unglaublich! Mir hat es besonders gut gefallen, dass zu jedem Zeitpunkt die Persönlichkeiten und Visionen der Frauen im Fokus standen und man gespürt hat, dass sich alle 16 Frauen wirklich gegenseitig unterstützen, empowern und voneinander lernen ? das ist natürlich ein Prozess, auf den sich alle Frauen eingelassen haben. Dazu passte die ?Support HER-Lounge? sowie die ?Lobeshymnen? der Top 4 auf die jeweils anderen Frauen perfekt und natürlich darf ich nicht vergessen zu betonen, dass die Outfits der Frauen ihre individuellen Persönlichkeiten super zum Ausdruck gebracht haben! Danke an das Miss Germany Team für diese tolle und besondere Zusammenarbeit.?

Hendrik Gottschalk, CEO des Technologie-Unternehmems getbaff: ?Das Finale war ein voller Erfolg! Vom Hygiene-Konzept über die Jury bis hin zu 16 tollen Finalistinnen. Ich bin wirklich begeistert, was das Miss Germany Team rund um Max Klemmer in diesem Jahr auf die Beine gestellt hat. Ich freue mich sehr, dass wir von getbaff einen kleinen Teil dazu beitragen konnten, diese Reise über ein Jahr zu begleiten und durch unsere Technologie Transparenz und Emotionen zu übermitteln. Ein tolles Jahr endet mit einer würdigen Gewinnerin!?

Heike Gorski, Director Innovation bei BAUER ADVANCE, der Vermarktungseinheit der Bauer Media Group: ?Das Finale hat bewiesen, wie erfolgreich Live-Formate in Zeiten von Corona inszeniert werden können. Auch mit rein virtuellen Events bietet das neue Miss Germany-Konzept unseren Kunden einen echten inhaltlichen Mehrwert: Miss Germany steht für ?Haltung statt Haut?, für ?Persönlichkeit statt Posing? und damit für Top aktuelle Themen: Diversity und Empowerment! Wir freuen uns auf das kommende gemeinsame Vermarktungsjahr!?

Gelungenes Finale schafft Raum für Weiterentwicklung

Nach dem positiven Feedback und den bleibenden Eindrücken, arbeitet die Miss Germany Corporation bereits intensiv an der Ausgestaltung der neuen Saison. Viele Erkenntnisse aus dem vergangenen und herausfordernden Jahr werden in die neue Konzeption und Ausrichtung einfließen. ?Sehr viel lief in diesem Jahr bereits sehr gut. Natürlich wissen wir auch, dass wir immer Dinge anpassen können und werden. Viele Herausforderungen ergaben sich durch Corona, haben uns gleichzeitig aber auch einen neuen Blick auf gewisse Prozesse und Abläufe gegeben. Diese Erkenntnisse nehmen wir mit in die Planung der kommenden Zeit und freuen uns auf die neue Miss Germany Saison?, erklärte Max Klemmer.

?Natürlich wollen wir aber erst einmal den Fokus auf unsere aktuelle Miss Germany 2021, Anja Kallenbach, legen und zusammen mit ihr die Ziele für die gemeinsame Zeit definieren und diese angehen. Mit Anja haben wir genau die Persönlichkeit gefunden, die wir mit Miss Germany suchen. Das gesamte Team freut sich auf sie und wird sie bei der Umsetzung ihrer Vision tatkräftig unterstützen?, so der Initiator der neuen Ausrichtung von Miss Germany weiter.

