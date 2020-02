Mit Aktien gewinnen

So brachte beispielsweise eine monatliche Geldanlage in Aktien, gerechnet von Ende 1990 bis Ende 2010 eine durchschnittliche Rendite von jährlich 6,8 Prozent. Renditen, die es bei Tagesgeld und Sparbuch nicht mehr gibt, können durch Aktieninvestments eingefahren werden. Das sogenannte Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts zeigt dies auf, und zwar in jedem beliebigen Zeitraum zwischen 1970 und 2019.

Dabei gilt, dass je länger Anlagen getätigt werden, desto geringer ist die Gefahr eines Verlustes. Natürlich geht es an den Märkten mal rauf und mal runter. Da gilt es die Nerven zu bewahren und auf die Langfristigkeit zu setzen. Denn Crashs wie im Jahr 2000 oder 2008 werden wieder ausgebügelt. Eine möglichst breite Streuung der Anlage in Aktien minimiert dabei das Risiko. So gehen auch Zeiten vorbei, in denen das Depot sich mal im Minus befindet. Und insgesamt, so zeigt es das Renditedreieck, werden Gewinne gemacht.

Bei den Geldanlagen glänzen nicht nur die Aktien, sondern derzeit besonders Gold. Immerhin hat das Edelmetall einen besonderen Vorteil: Es ist kaum oder teilweise sogar negativ korreliert mit anderen Anlageklassen. Damit ist Gold die ideale Beimischung in Portfolios, da dadurch bei gleicher Rendite das Risiko gemindert oder bei gleichem Risiko die Rendite gesteigert werden kann.

Was liegt also näher als sich eine Kombination anzusehen. Auch die Aktien von Gold- oder Silberunternehmen könnten als Beimischung ein Depot aufwerten. Da kommen etwa Skeena Resources oder Ximen Gold in den Sinn. Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-skeena-resources-caledonia-mining-copper-mountain-und-millennial-lithium/ – besitzt im Goldenen Dreieck von British Columbia hochgradige Projekte: das Eskay-Goldprojekt (bis zu gut 10 Gramm Gold und bis zu 345 Gramm Silber pro Tonne Gestein), das Snip-Goldprojekt (bis zu 57 Gramm Gold) und das GJ Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt.

Ximen Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/ximen-mining-die-kenville-mine-ist-fuer-eine-kleine-profitable-gold-produktion-bereit/ – konzentriert sich auf Projekte in British Columbia. Zu 100 Prozent ist Ximen Mining am Gold Drop-, am Brett-Goldprojekt und am Treasure Mountain Silberprojekt beteiligt. Dazu kommt die Kontrolle über die Kenville-Goldmine und die Amelia-Goldmine.

