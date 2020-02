Mit dem COSYS WebDesk behalten Sie denÜberblick

Mit dem COSYS WebDesk behalten Sie die Überblick über die erfassten Daten der mobilen Endgeräte (Smartphones / MDE Geräte). In tabellarischer Übersicht lassen sich alle unbearbeiteten, abgeschlossenen und auch die Aufträge mit Mengenabweichungen oder Prozessfehlern visualisieren.

Über Filterfelder lässt sich die Tabelle auf die notwendigsten Informationen wie Auftragsart, Versandart, das Versanddatum oder nur die eine Sendungsnummer filtern. Die Spalten der tabellarischen Ansicht lassen sich benutzerindividuell verschieben und auch die Sortierung z.B. nach Aktualisierungszeitpunkt anpassen.

Erfasste Daten können im COSYS WebDesk bearbeitet werden. Um Prozesse zu beschleunigen können viele Eingaben durch Dropdown-Felder beschleunigt oder mittels Auto-Complete Feldern Vorschläge unterbreitet werden. So erreicht der COSYS WebDesk einen hohen Automatisierungsgrad und ist die Grundlage für professionelle Datenanalyse, Auswertung und Statistik.

Benutzer, Gruppen und Rechte im COSYS WebDesk

Über den COSYS WebDesk lässt sich die gesamte Administration der Benutzerzugänge abbilden. Bestehende Benutzerdaten können per LDAP/AD übernommen und im WebDesk weiter angelegt werden. Benutzer lassen sich eindeutig Gruppen zuordnen. In den Gruppen werden dabei die einzelnen Module wie das Wareneingangsmodul mit den Rechten Modul anzeigen, Auftrag stornieren, Auftragsmengen bearbeiten oder Auftrag zurücksetzen als Optionen per Schiebregler das Recht zugeordnet oder entzogen.

MDE Softwaremodule:

– Wareneingang

– Umlagerung

– Kommissionierung

– Inventur

Softwaremodule für Tabak Track and Trace

– Arrival

– Aggregation

– Disaggregation

– Dispatch

MDE Softwaremodule für Ihre Geschäftsprozesse

COSYS bietet für viele Geschäftsprozesse entlang des Material- und Teileflusses Softwaremodule an und erfüllt so die Anforderungen an modulare und skalierbare Softwarelösungen im Markt. Kunden können so derzeit papierbasierte Prozesse Schritt für Schritt auf digitale Prozesse mit mobiler Datenerfassung umstellen und auch später weitere Prozesse digitalisieren.

COSYS bietet unter anderem für folgende Branchen Softwarelösungen an:

– Sanitärgroßhandel und Baustoffhandel

– Versandhandel

– Elektroindustrie

– Maschinenbau und Anlagenbau

– Baumarkt und Baufachhandel

– Textilgroßhandel und Einzelhandel

– Schraubenhandel und Schraubenhersteller C Teile

– Leder Schuh Großhandel und Einzelhandel

– LEH Lebensmittelhandel

Ein Ansprechpartner für die Hardware im gesamten Lebenszyklus

Mit COSYS haben Sie einen Partner im Bereich der AIDC Hardware (MDE-Geräte, Handscanner und Etikettendrucker) der neben der Teststellung, Staging und Verkauf auch bei Service, Reparatur und dem Recycling und Ablösung mit neuen Geräten das gesamte Leistungsspektrum bietet.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.