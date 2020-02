Mit dem Mobile360 M810 System präsentiert VIA auf der Embedded World 2020 eine innovative Sicherheitslösung für Großfahrzeuge

-Reduziert das Unfallrisiko bei Reise- und Omnibussen sowie anderen Großfahrzeugen

-Unterstützt bis zu sechs HD FOV-40°- und FOV-190°-Kameras sowie zwei CAN-Bus-Anschlüsse

-Aktuelle Sicherheitshinweise in Bezug auf Tote Winkel sowie Antikollisionswarnung und Spurhalteassistent

-Robustes, ultra-kompaktes Design mit umfangreichen drahtlosen Funktionen

Taipeh (Taiwan), 20. Februar 2020 – Mit dem VIA Mobile360 M810 stellt VIA auf der Embedded World 2020 ein System zur schnellen und unkomplizierten Installation umfangreicher Sicherheitsfeatures vor, die das Unfallrisiko für Großfahrzeuge, zum Beispiel Reise- oder Omnibusse, signifikant verringern.

Dank seiner innovativen Technologien auf Basis von KI und Computer Vision, unterstützt das VIA Mobile360 M810 System ein umfangreiches Spektrum an ADAS-Fahrer-Assistenz-Funktionen (Advanced Driver Assistance System), einschließlich Anti-Kollisionswarnung, Toter-Winkel-Erkennung und Spurhalteassistent. Fahrer werden dabei in Echtzeit vor drohenden Risiken gewarnt, und können so bei drohenden Unfällen Gegenmaßnahmen ergreifen. Dank einer FOV-190°-Rückfahrkamera lassen sich zudem Funktionen wie das Erkennen von bewegten Objekten oder der Einparkassistent aktivieren.

Um die Aufmerksamkeit des Fahrers während der Fahrt zu erhöhen, kann das System mit der VIA Mobile360 DMS-Technologie (Driver Monitoring System) gekoppelt werden, die Müdigkeit und Ablenkungen des Fahrers automatisch erkennt. Dank ihrer Gesichtserkennungstechnologie erhöht die Fahrer-Authentifizierungsfunktion im DMS so die Sicherheit beim Fahren.

“Mit dem VIA Mobile360 M810 können Busunternehmen intelligente Sicherheitssysteme in ihren Flotten bequem und kostengünstig einsetzen”, so Richard Brown, VP International Marketing bei VIA Technologies, Inc. “Das System mit seinen leistungsstarken Fahrerassistenzfunktionen und flexibel anpassbaren Optionen kommt speziell in kritischen Verkehrssituationen zum Einsatz, zum Beispiel um Kollisionen mit Fußgängern, Rad- und Motorradfahrern zu verhindern.”

Das VIA Mobile360 M810 System

Das VIA Mobile360 M810 System ist ab sofort erhältlich. Es umfasst einen vollständigen Satz Hardware, Software, KI-Algorithmen, Kameras und andere Peripheriegeräte, die jeweils für spezifische Einsatzanforderungen konfiguriert werden können. Hier die wichtigsten Merkmale:

– Robustes, ultra-kompaktes fahrzeuginternes System mit einem breiten Betriebstemperaturbereich und einem 9~36V DC-Eingang mit IGN

– Sechs FAKRA-Anschlüsse ermöglichen flexibel einstellbare Figurationsoptionen für FOV-40°- und FOV-190° Kameras, einsetzbar in ADAS (Advanced Driver Assistance System), DMS (Driver Monitoring System), SVS (Surround View System) und DVR (Digital Video Recording) Lösungen

– Gigabit-Ethernet- sowie optionale 4G-LTE-, Wi-Fi- und BT4.1-Konnektivität;

– Umfangreiche E/A-Erweiterungsfunktionen, einschließlich zwei CAN-Bus-Anschlüssen, zwei USB 3.0-Anschlüssen, einem COM-Anschluss, einem HDMI-Anschluss, zwei M.2-SATA-Steckplätzen, einem Micro SD-Kartensteckplatz und einem MiniPCIe-Steckplatz

– Kabel und optionaler 10,1″-Projektionsschirm (kapazitiv)

– Benutzerfreundliche Kalibriersoftware

Erfahren Sie hier mehr über das VIA Mobile360 M810 System: https://www.viatech.com/en/products/systems/mobile360/mobile360-m810/

Bildmaterial erhalten Sie unter: https://www.viagallery.com/mobile360-m810/

VIA auf der Embedded World 2020

Erleben Sie die Zukunft der Fahrzeugsicherheit auf unserem VIA Stand. Wir präsentieren die neuesten Mitglieder unserer wachsenden VIA Mobile360 Produktfamilie vom 25. bis 27. Februar in Halle 2, Stand #2-551 des Nürnberger Messezentrums. Mehr erfahren Sie unter: https://www.viatech.com/en/about/events-2020/embedded-world-2020/