Mit dem SalesInformationSystem SIS von Candor Technologies Kundenbeziehungen auch in der Krise professionell pflegen

Das SalesInformationSystem SIS ist ein Customer-Relation-Management-Tool (CRM), das entwickelt wurde, um Kundenbeziehungen und interne Abläufe im Unternehmen effizient zu steuern und verwalten. Die Masse involvierter Daten ist immens. Um Datenmüll zu vermeiden, wurde in der neuen Version 8.0 die komplette Datenbankstruktur umgebaut und Performance sowie Sicherheit von SIS weiter verbessert. Mit der umfassenden Änderung sorgt Candor Technologies dafür, dass Unternehmen mit SIS als Online-Applikation, auf die von überall aus zugegriffen werden kann, nicht nur in Corona-Zeiten professionell weiterarbeiten können, sondern auch in der Zukunft.

Mit SIS Datenmüll vermeiden

Datenmüll ist ein großes Problem in Unternehmen, weiß Gerd Leszinski, Geschäftsführer der Candor Technologies GmbH. Mit jeder Information, die fälschlicherweise manuell oder durch Synchronisationsprozesse mit dem angeschlossenen ERP wiederholt angelegt wird, gehen Qualität und Performance verloren, Fehlerquellen entstehen. Candor Technologies löst das verbreitete Problem u. a. durch Unique Felder und auch durch eine Autocomplete-Funktion, wobei begonnene Informationen bei Eingabe automatisch vervollständigt werden und man so erkennen kann, ob es diesen Firmennamen bereits im SIS gibt.

Ab der neuen Version 8.0 von SIS werden Firmen und Personen eineindeutig zuordenbar ?? bei Firmen über die UStID und bei Personen wird die E-Mail überprüft. Firma oder Person können somit nicht versehentlich mehrfach angelegt werden ? die Zuordenbarkeit ist immer trotzdem eindeutig gesichert.

Die Summe systemischer Änderungen in der neuesten Version von SIS führen zu großen Verbesserungen für den Anwender ? im Frontend werden sie jedoch kaum sichtbar. ?Auch wenn nicht jede Weiterentwicklung augenscheinlich ist, ist sie aber doch notwendig, um SIS zukunftsfähig zu machen und den größtmöglichen Nutzen bieten zu können.?

Weiterführende Informationen unter https://candor-tec.de/produkt/sis/