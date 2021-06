Mit dem Sommer kommt die Präsenz zurück: MBA-Kurse an der Universität Potsdam wieder vor Ort

Der Sommer 2021 beginnt und seit langem hoffen die Studierenden der MBA-Studiengänge an der Universität Potsdam auf ein Wiedersehen oder gar erstes Treffen vor Ort. Nun ist es soweit: Die Lehrveranstaltung zum Modul ?Changemanagement? der MBA-Vertiefungsrichtung ?Innovatives Gesundheitsmanagement? wird wieder auf dem Campus Griebnitzsee sattfinden. Darüber freut sich nicht zuletzt der Dozent Prof. Dr. Christoph Rasche: ?Nach einer langen Distanzphase werden wir nun endlich wieder auch vom direkten Austausch profitieren können. Es ist schon etwas Anderes, mit den Studierenden persönlich ins Gespräch zu kommen ? auch mit Maske und Abstand. Das kommt in einer Videokonferenz immer etwas zu kurz.?

Bedingt durch die Eindämmungsmaßnahmen im Rahmen der COVID-19-Pandemie wurden auch in den ersten Wochen des Sommersemesters Lehrveranstaltungen digital durchgeführt. Diese passende Lösung kam gut bei den Teilnehmenden an, auch weil Anfahrtswege und -zeiten eingespart werden konnten. Jedoch vermissen viele Studierende und auch Dozierende die Präsenzveranstaltungen mit direkter Interaktion und besseren Möglichkeiten der Vernetzung, die in einem MBA-Studiengang eine bedeutende Rolle spielt. Dieses Netzwerken wird gerade in einem berufsbegleitenden Studiengang von den Studierenden sehr wertgeschätzt.

Mit dem berufsbegleitenden Master of Business Administration bietet die Universität Potsdam über die UP Transfer GmbH hochqualifizierte und zukunftsorientierte Studiengänge an, die wirtschaftliche, branchenspezifische und soziale Kompetenzen in fünf verschiedenen Vertiefungsrichtungen vermitteln. Die Bewerbungen für das kommende Wintersemester sind ab sofort möglich. Durch die besondere Flexibilität der Studienorganisation können einzelne Module vorab noch im Sommersemester besucht werden.

Die nächste Online-Infoveranstaltung am 22. Juni um 17:00 wird den MBA-Studiengang ausführlich präsentieren und Raum für offene Fragen bieten. Anmeldungen sind unter mba@uni-potsdam.de? willkommen.