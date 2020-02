Mit den Maschinen der Felder Group Richtung EM-Titel – EuroSkills 2020

Das “Skills-Jahr” 2020 hat begonnen: Die EuroSkills 2020 finden von 16. bis 20. September in Graz statt und machen Österreich somit erstmals zum Austragungsort des Megaevents. Rund 600 junge Fachkräfte treten wieder in etwa 45 Berufen gegeneinander an und kämpfen um den Europameistertitel. Zur Heimmeisterschaft freut sich die Felder Group besonders, als Bronze-Sponsor erneut die Skills Bau- und Möbeltischler mit Holzbearbeitungsmaschinen von österreichischer Spitzenqualität unterstützen zu dürfen.

Seit vielen Jahren fördert die Felder Group junge HolzbearbeiterInnen auf nationaler und internationaler Ebene, um perfekte Voraussetzungen für die Zukunft des Handwerks zu schaffen. Als Skill Presenter stellte der Maschinenbauspezialist aus Hall in Tirol bereits bei vergangenen Welt-, Europa- und Landesmeisterschaften (zuletzt den WorldSkills in Abu Dhabi 2017, den EuroSkills in Budapest 2018 und den AustrianSkills in Salzburg 2018) eine umfangreiche Auswahl an Maschinen zur Verfügung.

Für einen Bewerb wie die Berufs-EM ist eine breite Palette von Maschinen notwendig, um den TeilnehmerInnen flexible Bearbeitungsmöglichkeiten zu bieten. Das umfangreiche Maschinenprogramm der Felder Group ist dank seiner Vielfältigkeit bestens geeignet für diese Aufgabe. Von preiswerten und platzsparenden Einsteigermodellen für ambitionierte Hobbyhandwerker und kleine Werkstätten bis hin zur High-End-CNC-Komplettlösung für die industrielle Serienproduktion findet sich im rund 180 Maschinen umfassenden Felder-Sortiment die richtige Maschine für jeden Anwender.

Perfekte Voraussetzungen also für die talentierten HolzbearbeiterInnen, um in der Meisterschaft wieder mit Spitzenleistungen zu glänzen.

Über die Felder Group

Die Felder Group mit Unternehmenssitz in Hall in Tirol und den Marken Felder, Format4, Hammer und Mayer zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Holzbearbeitungsmaschinen für Handwerk, Gewerbe und Industrie. Mitarbeiter in 84 Ländern und mehr als 270 Verkaufs- und Servicestellen tragen die Leidenschaft für exzellente Holzbearbeitungsmaschinen unter dem Leitsatz “alles aus einer Hand” zu Kunden in der ganzen Welt. Trotz wachsender globaler Herausforderungen setzt die Felder Group weiterhin auf Qualität und Präzision aus Österreich.

Weitere Informationen finden Sie auf www.felder-group.com.