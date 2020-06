Mit der Hotline zum Ausbildungsplatz – Sommerferien nutzen!

Ausbildung trotz Corona: Im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg sind noch circa 2.550 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig suchen rund 2.200 Jugendliche noch nach der passenden Lehrstelle. Um Bewerber und Ausbildungsbetriebe in letzter Minute zusammenzubringen, haben die IHKs Bonn/Rhein-Sieg und Köln wieder ihre gemeinsame Ausbildungshotline geschaltet. Die Hotline ist vom 29. Juni bis zum 24. Juli montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter der Rufnummer 0228 2284 800 (für Jugendliche) oder unter 0228 2284 802 (für Betriebe) erreichbar. Auch per WhatsApp kann unter der Nummer 0173 5487517 eine Nachricht mit einem Rückrufwunsch hinterlassen werden ? oder per E-Mail an hotline@bonn.ihk.de.

Mit nur einem Anruf können Jugendliche ihre Daten und Wünsche hinterlegen, Unternehmen können freie Lehrstellen melden.

Auch in diesem Jahr besteht das Ziel wieder darin, bis zum offiziellen Ende der Hotline am 24. Juli ?möglichst viele Ausbildungsplätze mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. Die Ausbildungsstellenvermittlung lässt Jugendliche und Betriebe auch danach nicht allein; sie unterstützt ganzjährig mit Beratung und Vermittlungsangeboten.