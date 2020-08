Mit der MDE Geräte Reparatur den Technologieumbruch überbrücken

Barcodescannersysteme und MDE Geräte sind in vielen Unternehmen heimisch und unterstützen dabei Warenflüsse zu digitalisieren und die Wertschöpfung zu verbessern. Doch stellt sich die Barcodescanner Technologie immer als eine teure Investition dar, weswegen häufig nicht immer auf die neuesten Geräte umgestiegen wird. Stattdessen wird häufig auf die nächste Geräte Generation gewartet, die neue Innovationstrends und Technologien, wie neue Betriebssysteme mitbringen. Dadurch sind Unternehmen deutlich kosteneffizienter unterwegs und können von einer hohen Rentabilität profitieren. Doch was ist, wenn einzelne MDE Geräte vor dem Technologieumbruch defekt werden und die Wertschöpfung kurz- bis mittelfristig negativ beeinflussen? Für solche Fälle können Unternehmen auf den Reparaturservice von COSYS zählen.

Reparatur von MDE Geräten, Handscannern und Etikettendrucker

Sie haben defekte AIDC Hardware, wie MDE Geräte, Handscanner und Etikettendrucker? Dann haben wir für Sie die Lösung. Dank einem erfahrenden Technikerteam und einem Ersatzteillager direkt vor Ort kann COSYS Ihnen schnelle und reibungslose Reparaturen und Wartungen Ihrer defekten Geräte ermöglichen. Unser breit aufgestelltes Ersatzteillager beinhaltet viele Komponenten für Geräte der Hersteller Psion, Motorola, Zebra, Honeywell, Intermec, Metric, CAB und vielen weiteren. Zu den Ersatzteilen gehören Displays, Tastaturen, Platinen oder Scanner für diverse Gerätetypen wie Handscanner, MDE-Tablets oder Smartphones. Da Reparaturen direkt in der COSYS erfolgen können wir Ihnen kurze Reparaturzeiten garantieren, so dass Sie innerhalb weniger Werkstage Ihr Gerät voll funktionsfähig zurückerhalten. Ein weiterer Vorteil – COSYS Reparaturservice ist preiswert, so dass die Kosten geringer als Gedacht sind. Es gibt auch die Möglichkeit, uns mehrere defekte Geräte zu schicken und daraus ein heiles MDE-Gerät zu zaubern, denn nicht immer lohnt sich eine Reparatur für jedes Gerät. Ganz nach dem Motto: Aus 3 Mal kaputt mach 1 Mal heile.

Uns so einfach geht es! Füllen Sie unseren Servicebegleitschein aus und legen Sie ihn Ihrem defekten Gerät bei. Anschließend schicken Sie den Begleitschein und das Gerät an COSYS, damit einer unserer Techniker sich ein Gesamtbild von Ihrem Gerät machen kann. Hierfür wird das Gerät auf Herz und Nieren überprüft, um die Fehlerursache genau zu identifizieren. Nach der Fehlerfeststellung schicken wir Ihnen einen kostenlosen Kostenvoranschlag zu, den Sie entweder annehmen oder ablehnen. Bei der Annahme wird unser Techniker die defekten Komponenten austauschen, die Funktionalität des reparierten Geräts testen und anschließend das Gerät kostenlos grundreinigen. Somit erhalten Sie ein wieder voll funktionstüchtiges Gerät, das Ihnen wie am ersten Tag gute Dienste leisten wird.

Mit Gebrauchtgeräten den Systemwechsel überbrücken

Warten Sie noch auf die Veröffentlichung neuer Geräte, sind Sie noch nicht bereit auf eine neue technologische Umstellung oder wollen Sie Ihren Gerätepark zwischendurch aufstocken? Dann kommen Sie um COSYS generalüberholte MDE Geräte nicht herum. Unsere erfahrene Technikabteilung sorgt für eine gründliche Wiederaufbereitung und Reparatur gebrauchter MDE Geräte und operiert im Härtefall auch auf Platinenebene, um die Geräteleistung zu steigern. Jedes generalüberholte Gerät wird von uns ganz genau getestet und jeder Aspekt geprüft wie: Scanner, Display oder Tastatur als auch Lautsprecher, Mikrofon, Bluetooth, WLAN, u.v.m. Ein neuer Akku gehört ebenfalls mit in den Lieferumfang. Sie erhalten also ein gebrauchtes Gerät im Neugerätezustand, vollkommen ohne Mängel und technischen Problemen.

Wir gewähren auch auf unsere geprüften Geräte eine 1 Jahres Garantie. Innerhalb dieser Zeitspanne werden die Geräte reibungslos operieren. Gerne setzen wir Ihre vorhandenen Geräte auch noch gleich mit Instand, damit Ihr System an Performance gewinnt. Auf Wunsch bieten wir unsere Softwarelösungen zusätzlich zu den Geräten an.

Neugerätekauf bei COSYS

Befinden Sie sich schon in der Planung? Gerne unterstützen wir Sie dabei auf ein neues MDE System umzusteigen. Unsere kompetenten Experten begleiten Sie gerne entlang des ganzen Beschaffungsprozesses. Von der Hardwareberatung und dem Neugeräteverkauf bis hin zum anschließenden Rollout und der Systemintegration stehen wir Ihnen zur Seite. Dank unseren Partnerschaften zu den führenden Hardware Herstellern können wir Ihnen eine Vielzahl beliebter und etablierter Geräte bieten. So sind wir in der Lage moderne MDE Geräte wie den Datalogic Memor 20 als auch den beliebten Honeywell EDA51 anzubieten. Selbstverständlich haben wir Geräte anderer Hersteller, wie Zebra, Unitech oder Casio.

Mehr über COSYS

COSYS bietet auch Softwarelösungen zur mobilen Datenerfassung an, damit Sie Ihre Wertschöpfungsprozesse besser digitalisieren und optimieren.

COSYS hat umfangreiche Software zur Lagerverwaltung, Transportverwaltung, Produktionssteuerung oder Filialbewirtschaftung, die Sie dank Software Bausteinen an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Optional haben Sie bei jeder Lösung die Auswahl, das System von uns als Stand Alone in der COSYS Cloud zu hosten oder das System als On-Premise Lösung mit ERP Anbindung an Ihr ERP System / Warenwirtschaftssystem auf Ihrem Server laufen zu lassen.

Darüber hinaus bietet COSYS individualisierbare Wartungsverträge für Softwarelösungen an.

Rufen Sie uns einfach an (+49 5062 9000), unser Vertrieb hilft Ihnen gerne. Oder schreiben Sie uns.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.