Mit einem Meistertitel in der Tasche den nächsten im Blick: Hannes Heinz ist Azubi des Monats Mai

Nach dem Abi ins Studium: Dieser Weg war für Hannes Heinz vorgezeichnet. Nach 1,5 Semestern war allerdings damit Schluss. Denn in dem jungen Mann war der Wunsch gereift, mit eigener Hände Arbeit die Zukunft zu bestreiten. Zur beruflichen Neuorientierung besuchte der heute 23-jährige Azubi im März 2017 die Potsdamer Karrieremesse Jobinale im Waschhaus. Dort traf er auf seinen zukünftigen Ausbildungsbetrieb, die Breman Havelland Installationstechnik GmbH aus Werder/ Havel.

Ausbilder Axel Nitschke erinnert sich noch gut an die erste Begegnung: ?Da kam ein junger Mann an unseren Stand mit einer Neugier und einem Auftreten, bei dem mein Bauchgefühl sofort sagte, das passt.? Und so dauerte es auch nur wenige Wochen, und im Juli 2017 besiegelten beide den Lehrvertrag.

Für sein vorbildliches Ausbildungsengagement wird Hannes Heinz, Auszubildender als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, am 14.Mai um 10 Uhr an seinem Ausbildungsplatz, der Breman Havelland Installationstechnik GmbH in Werder/ Havel als Azubi des Monats Mai ausgezeichnet.

Dazu laden wir Sie herzlich zur Berichterstattung ein.

Hannes ist das Paradebeispiel dafür, dass nicht ein Studium glücklich macht, sondern das, was man sich für sich selbst vorstellen kann. Für den jungen Potsdamer war der Weg ins Handwerk genau der richtige. Nitschke ist heute froh, dass er seinem Bauchgefühl vertraute. Hannes startete vom ersten Tage an mit außerordentlichem Engagement in die Ausbildung, verfügt über ein umfangreiches Wissen und konnte auch dank seines Auftretens von Anfang an mit auf der Baustelle eingesetzt werden. ?Hannes lebt das. Er liebt das praktische Arbeiten. Auf der Baustelle fühlt er sich am wohlsten. Das ist es, was er machen will.? Hannes sei ein ausgesprochen harmoniebedürftiger, froher und hilfsbereiter Mensch, der als ?dienstältester Azubi? auch seine Mitlehrlinge begeistert und in seiner offenen und lösungsorientierten Art immer unterstütze. Seine positive Arbeitseinstellung, seine fachlichen Leistungen in Theorie und Praxis sind nur einige der Gründe, warum der Ausbildungsbetrieb Hannes unterstützte, dass er ein halbes Jahr früher auslernen kann. Auch vom OSZ Teltow gab es dafür grünes Licht. Denn bereits am 30. Juni soll er seinen Gesellenbrief in den Händen halten. Handwerksmeister Nitschke lässt es sich deshalb auch nicht nehmen, am Tag bei der Zeugnisübergabe dabei zu sein.

Und auch seine Zukunft kann der junge Potsdamer in seinem Lehrbetrieb weiter entwickeln. Das Unternehmen lässt ihn auf keinen Fall ziehen. ?Wir befürworten weitere Qualifikationen, der Meisterbrief ist für ihn jedem Falle drin?, betont Ausbilder Nitschke. Für Hannes wäre das dann im Übrigen schon der zweite Meistertitel: Denn 2019 wurde er Deutscher Meister im Schlauchboot-Slalom-Rennen. Dem Wassersport gehört nämlich seine ganze Leidenschaft in der Freizeit. Doch der aktive Sportler fährt nicht nur selbst die Lorbeeren ein und trainiert hart. Er ist im Landesverband Motorwassersport Brandenburg e.V. auch als Nachwuchstrainer aktiv. Für Wettkämpfe stellt ihn sein Betrieb frei, so könne man sich für die tolle Leistungsbereitschaft im Beruf revanchieren und als Betrieb Unterstützung leisten.

Neben Hannes Heinz, dessen Ausbildungsschwerpunkt in der Wassertechnik liegt, lernen sechs weitere Azubis bei der Breman Havelland Installationstechnik GmbH. Insgesamt sind an den Standorten Werder/ Havel und Krefeld 90 Mitarbeiter beschäftigt. 1994 gegründet, bildet der Handwerksbetrieb vom ersten Tage an aus. Seit 2014 ist Axel Nitschke als Ausbilder in der Firma Breman tätig. Das Unternehmen installiert im gesamten Bundesgebiet Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen nach dem neuesten Stand der Technik. Zu den Kunden zählen Haushersteller, Bauträger und auch private Bauherren.

Hintergrund:

Im Kammerbezirk der Handwerkskammer Potsdam sind aktuell über 800 freie Lehrstellen und über 180 Praktika-Angebote in 62 Ausbildungsberufen zu vergeben. Auf den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik entfallen dabei 78, Mechatroniker/in für Kältetechnik fünf sowie Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in zwei freie Lehrstellen im westbrandenburgischen Handwerk.

www.hwk-potsdam.de/lehrstellenangebote

Seit Juli 2014 ehrt die Handwerkskammer Potsdam monatlich einen Lehrling als ?Azubi des Monats?. Vorgeschlagen werden die ?Azubis des Monats? von ihren Ausbildungsbetrieben, denn sie können am besten einschätzen, wer diese Auszeichnung verdient. Hannes Heinz ist der 70. Lehrling, den die Handwerkskammer Potsdam im Rahmen des Azubis des Monats auszeichnete.

Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungseinrichtung für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und die kreisfreien Städten Potsdam und Brandenburg an der Havel. Sie ist die Interessenvertretung von rund 17.400 Mitgliedsbetrieben und ihren mehr als 70.500 Beschäftigten in über 150 Gewerken.

Die HWK Potsdam setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Handwerks-branche ein, bündelt die Kräfte und Gemeinsamkeiten des Handwerks und bietet ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche Unterstützungen bei wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen. Zu den Mitgliedsunternehmen gehören Handwerksbetriebe aller Branchen; vor allem aus dem Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro und Metall, Holz, Bekleidung und Textil, Gesundheit, Reinigung sowie Nahrungsmittel.

Die HWK Potsdam bietet in ihrem Zentrum für Gewerbeförderung in Götz umfangreiche Angebote für die Weiterbildung im westbrandenburgischen Handwerk und führt in den dortigen Lehrwerkstätten auch die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung durch. Sie ist zuständig für Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen im Handwerk.

www.hwk-potsdam.de