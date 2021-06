Mit einem zukunftsfähigen ERP-System sind Sie der Digitalisierung einen Schritt voraus – Die reybex Cloud ERP App

Erst kürzlich berichteten einschlägige Medien über die fehlende Digitalisierung in Deutschland. Trotz der globalen Corona-Pandemie, die allgemein zu einem Anstieg von digitalen Produkten geführt hat, belegt Deutschland einer Studie von McKinsey zur Folge den vorletzten Platz hinsichtlich der Nutzung digitaler Dienste. Wieder einmal zeigt sich: Deutschland hat in Sachen Digitalisierung einen großen Nachholbedarf. Auch Unternehmen scheitern an der Digitalisierung Ihrer Prozesse, mehr noch an der digitalen Transformation. Mit zukunftsfähigen ERP-Lösungen wie reybex und der reybex Cloud ERP App sind deutsche Unternehmen gewappnet für die digitale Zukunft und sichern sich entscheidende Wettbewerbsvorteile, Marktmacht und Kundenanteile.

Ein sicherer Begleiter auch in Krisenzeiten: Cloud ERP als Schlüssel zum Unternehmenserfolg

Besonders in Krisenzeiten sind zuverlässige Partner Gold wert. Mit reybex digitalisieren und optimieren Sie Ihre Unternehmensprozesse über alle Stufen der Prozesskette hinweg. Das Cloud-ERP-System bietet zahlreiche Funktionen. Schnittstellen zu Marktplätzen und Webshops, sowie zu Versand- und Zahlungsdienstleistern, DATEV und ELSTER ermöglichen die optimale Steuerung all Ihrer Geschäftsprozesse zentral in einem System.

Zu dem breiten Funktionsumfang der ERP-Software zählen folgende Funktionen:

E-Commerce inkl. Schnittstellen zu Webshops und Marktplätzen

Auftragsabwicklung inkl. Artikel- und Kundenverwaltung + Fakturierung

Einkauf & Disposition (Lieferantenbestellungen, Rechnungsprüfung)

Vertrieb / CRM (Adress- und Angebotsmanagement, Reporting)

Warenwirtschaft (Artikeldaten, Lager, Versand, Einkauf, Verkauf, Dropshipping)

Lagerhaltung (Inventur, Kommissionierung, Variantenmanagement)

Versand (Sendungsverfolgung, Labeldruck, Zolldokumente, Picklisten, Packtisch)

Finanzbuchhaltung mit Schnittstellen zu ELSTER und DATEV

Banking & Zahlungsabgleich mit Banken in D und AT, PayPal, Klarna, Amazon Pay, eBay Payment

Projektmanagement (Help-Desk/ Ticket-System, Zeiterfassung, Terminverwaltung)

Kasse/ POS (GoBD- und KassenSichV-konform)

Produktion (Stücklisten, Arbeitspläne, BDE, Kapazitätsplanung)

Qualitätsmanagement ?(Qualitätskontrolle, Qualitätspläne, Kamera-Anbindung)

Kalkulation (Produktions- und Herstellungskosten, Aufschlagskalkulation)

Mit der reybex Cloud ERP App flexibel von unterwegs arbeiten

Sie haben Ihre Unternehmenszahlen immer mit dabei! Mit der reybex Cloud ERP App für Android und IOS greifen Sie flexibel auf die wichtigsten Funktionen der vollumfänglichen Desktop-Version zu. Ob im Office, Remote oder unterwegs bei Kundenterminen – Sie sehen zu jeder Zeit Echtzeit-Daten ein. Das sorgt für eine transparente Kommunikation im Team und steigert die Effektivität und Effizienz im Unternehmen. Alle Mitarbeiter arbeiten zusammen in einem System, unabhängig davon, in welcher Abteilung sie arbeiten, oder ob sie die Desktop-Version oder die mobile Anwendung nutzen.

Die Funktionen der reybex Cloud ERP App im Überblick:

?Dashboard – die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick

Auftragsübersicht inkl. Detailansicht

Angebotsübersicht inkl. erweiterter Suchfunktion und Detailansicht

Artikelübersicht inkl. Lagerinformationen / Warenbuchungen inkl. Barcode-Scan

Packtisch (inkl. Picklisten, Kommissionierlisten)

Eingangsrechnungen prüfen und freigeben

Rechnungen, Quittungen, Tankbelege fotografieren und hochladen

CRM-Aktionen einsehen, bearbeiten und erstellen

Inventur

Manuelle Buchungen

Das Dashboard stellt für Sie übersichtlich die wichtigsten Unternehmenskennzahlen dar, sodass Sie auf einen Blick beispielsweise die Anzahl der offenen Angebote, Ihren monatlichen Umsatz und die bedeutsamsten Vertriebskanäle einsehen können.

Für Ihre Vertriebsmitarbeiter im Außendienst dürften die detaillierten Auftrags- und Angebotsübersichten besonders wichtig sein. Auch CRM-Aktionen können bequem von unterwegs eingesehen, bearbeitet und erstellt werden, sodass Sie sich optimal auf den nächsten Kundentermin vorbereiten und anschließend die nächsten Schritte der Customer Journey planen. Die Artikelübersicht ermöglicht es, in Außenterminen Verfügbarkeiten zu überprüfen und Artikeldetails aufzurufen. Rechnungen, Quittungen und Tankbelege fotografieren Sie ganz einfach mit Ihrem Smartphone ab und laden Sie anschließend in das System hoch.

Für einen optimalen Workflow im Lager- und Versandprozess nutzen Sie den Packtisch, der ebenfalls direkt in die mobile Anwendung integriert ist. Mithilfe des Kommissionierassistenten und Ihrer Pick- und Kommissionierlisten arbeiten Sie Ihre Aufträge schnell und zielorientiert ab. Auch die Inventur ist mit der reybex Cloud ERP App kinderleicht. Scannen Sie einfach den Artikel und den Lagerplatz und geben Sie die aktuell verfügbare Menge an. Manuelle Bestandskorrekturen können ebenfalls direkt in der App durchgeführt werden.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit Ihre Eingangsrechnung von unterwegs zu prüfen und anschließend direkt über die App freizugeben.

Ihr Wegweiser in Richtung Digitalisierung

