Mit Farben inspirieren! Hesse Lignal treibt es nun bunt in der eggheads Suite

Die bunte Produktpalette mit rund 40.000 Produkten des Familienunternehmens Hesse Lignal, dessen Expertise in der Herstellung von Lacke und Beize liegt, findet nun ihren Platz in der eggheads Suite.

Von Hamm Bockum-Hövel aus in die ganze Welt

Hesse Lignal bereichert das Leben seiner Kunden durch schöne, funktionale und nachhaltige Oberflächen mit Lacken und Beizen sowie ihrem Experten-Netzwerk. Mit ca. 420 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stellt das Unternehmen aus Hamm Westfalen jeden Tag auf der Basis von 45.000 verschiedenen Rezepturen rund 100 Tonnen Lacke und Beize her. Dabei werden die Rezepturen ständig weiterentwickelt, um den dynamischen Anforderungen sowie Wünschen des Marktes und besonders des Umweltschutzes, gerecht zu werden. Aktuell umfasst das Produktsortiment ca. 40.000 Produkte mit jeweils 5 bis 10 Assets und diese in mindestens 5 Sprachen übersetzt. Auch im Zuge der Corona-Krise und des ersten Lockdowns im März 2020 setzte das Unternehmen Hesse Lignal sein Expertenwissen direkt um und bekämpfte den Mangel an Handdesinfektion im Gesundheitswesen, indem es Desinfektionsmittel produzierte. Dieses wurde an öffentliche Einrichtungen verteilt, die sie dringend benötigen.

Den digitalen Farbklecks vergrößern

Die Rahmenbedingungen für ein geeignetes und zukunftssicheres System haben sich durch die Anforderung, den Online-Verkauf des bunten Produktsortiments zu optimieren, geändert. Kunden- und Händlerkataloge werden über ein bereits vorhandenes Web2print umgesetzt und auch hier wird noch Potential im Ausbau der Printlösungen mit einem neuen Modul gesehen. Nicht zu vergessen, dass Thema Übersetzung, dass bei dem international agierenden Unternehmen nicht zu kurz kommen sollte.

Mit dem bisher eingesetzten PIM-System hatte Hesse Lignal seine Produktdaten des vielschichtigen Sortiments im Griff, jedoch war es nicht mehr ausreichend leistungsfähig für die nächsten Schritte und den entsprechenden Anforderungen gerecht zu werden. Somit wurde schnell klar, es ist unabdingbar sich am System-Markt neu zu orientieren. Viele Faktoren, rund um Datenprozessoptimierung, Ausleitung, System-Anbindung und Übersetzung, die im Idealfall in einem System umgesetzt werden sollten.

Die ideale Spielwiese für die eggheads Suite. Bedingt durch die unterschiedlichsten Anforderungen und Erfahrungen der Branchen ist die Softwarelösung hoch flexibel und individuell auf die Rahmenbedingungen anpassbar. In einem System werden die relevanten Schnittstellen zu Webshops, Digital Asset Management System und Translation-Management-Systemen umgesetzt sowie Produktdatenprozesse von der zentralen Verwaltung der Produktdaten bis hin zur automatisierten Ausleitung in den Touchpoints abgebildet, ohne hohen manuellen Aufwand. Mit dem integrierten Print-Modul der eggheads Suite lassen sich hier die Prozessschritte nachhaltig gestalten. Per Knopfdruck kann, wie im Prozess bei Hesse Lignal, eine Art Produktdatenblatt, in Form eines Plakats dynamisch mit jeweils veränderten Inhalten live erzeugt. Neben den fachlichen und technischen Faktoren der eggheads Suite haben zudem das neue CI sowie die dazugehörigen, konsequenten Marketingaktivitäten gepunktet. Im Endeffekt stimmt das Gesamtpaket aus der Leistung mit vielen Details, die im System abgebildet werden und die Minimierung der Prozessaufwände.

„eggheads Suite ist für Unternehmen gemacht, die langfristig mit einer Lösung erfolgreich sein wollen, die strategisch ausgerichtet ist und die es erlaubt, eigenständig und unabhängig von einem Hersteller oder Partner konfigurierbar und somit bedienbar ist. Daher freuen wir uns sehr, dass wir mit unserer Vorgehensweise das Vertrauen der Hesse GmbH & Co. KG in die eggheads und in die Leistungsfähigkeit der eggheads Suite gewinnen konnten und wir sie somit in die eggheads Familie aufnehmen durften. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft und guten Austausch mit unserem Kunden in den nächsten Jahren.“ Zitat: Claus Vöhringer, Senior Sales Manager, eggheads GmbH

„Wir waren auf der Suche nach einer sehr flexiblen Lösung, die auch zukünftigen Anforderungen der weiteren Digitalisierung unseres Geschäfts gewachsen ist. Dieses Potenzial konnte eggheads eindrucksvoll darstellen. Ein Teilprozess für den wir in der alten Lösung Monate der Umsetzung gebraucht haben, war bei der eggheads Suite in wenigen Stunden erledigt.“ Zitat: Christoph Wollersen, Leiter Produktmanagement, Hesse GmbH & Co. KG

Über Hesse GmbH & Co. KG:

Hesse Lignal arbeitet seit 110 Jahren in einer der buntesten Branchen der Welt und bereichert in 4. Generation das Leben durch schöne, funktionale und nachhaltige Oberflächen. Holz soll edel aussehen, sich warm anfühlen, Räume aufwerten und eine gute Atmosphäre schaffen. Mit Hesse Lacke und Beizen auf Möbeln, Türen, Parkett werden Räume vollendet – Dem Wohlfühlfaktor steht nichts mehr im Wege.

Dabei umfasst das Produktsortiment umweltfreundliche Wasserlacke, moderne UV-Systeme, natürliche Öle bis hin zu den klassischen lösemittelbasierten Lacken für Holz im Innenbereich. Sowohl für die industrielle als auch die handwerkliche Lackierung schöner Oberflächen gibt es die passenden Produkte bei Hesse Lignal. Auch Holzwerkstoffe, Folien, Glas, viele Kunststoffe und Metalle können mit Hesse-Lacken beschichtet werden.

eggheads ist ein mittelständisches Softwareunternehmen und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Automatisierung von Produktdatenprozessen. Mit der Multitalent-Lösung eggheads Suite werden Unternehmen aus den verschiedensten Branchen dabei unterstützt, ihre Produkte perfekt in Szene zu setzen und ihre Wettbewerbsstärke zu erhöhen. eggheads Suite macht glücklich. Ob Hidden Champions, globale Konzerne oder mittelständische Marktführer, alle hatten Schwierigkeiten mit ihrem täglichen Produktdatenmanagement. Mit der eggheads Suite stellten sie schnell fest, wie einfach Produktinformationen zu zentralisieren, zu organisieren und zu pflegen sind.