Mit HARVEY? perfekter Sound bei allen Windverhältnissen

Ob im Beach-Club an der Cote d–Azur, im Fischrestaurant an der Algarve oder auf der Hotelterasse an der Ostsee: Wie der Wind auch weht, HARVEY sorgt bei allen Windverhältnissen immer für den perfekten Sound vor Ort.

HARVEY ist der erste Audio-DSP, der die Audiolautstärke in Abhängigkeit von der Windstärke und -richtung regeln kann. Ein Anemometer misst die Windparameter vor Ort und gibt diese Werte direkt an HARVEY weiter. Mit der komfortablen Composer-Oberfläche wird HARVEY dann so konfiguriert, dass die Partygesellschaft den bestmöglichen Ton hat, ohne dabei die benachbarte Wohnsiedlung zu belästigen.

Mit dem HARVEY Composer-Software Release 2.9 kann die HARVEY-Firmware in gewohnter Weise auf die neueste Version aktualisiert werden. DSPECIALISTS bietet die Konfigurationssoftware auf der Website?www.harvey.audio?zum kostenlosen Download an. Grundsätzlich kann die Software auf einem PC installiert und genutzt werden, auch ohne ein HARVEY-Gerät oder eine HARVEY Remote Control im Betrieb zu haben. Auf diese Weise können bereits verschiedene Anwendungsfälle oder Projekt-Setups vorab auf einfache und elegante Weise ausprobiert werden.