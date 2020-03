Mit innovativen Corporate Health Strategien für eine gesunde Belegschaft – Berliner Helios Klinikum in Buch wird Mitglied der bundesweiten Corporate Health Initiative

Die Gesundheitsbranche zählt zu den Branchen, die durch ihre

Verantwortung für die Grundversorgung der Bevölkerung besonders in der

Öffentlichkeit steht. Die Arbeitsbelastung für die Belegschaften in

Krankenhäusern, Reha- und Pflegeeinrichtungen und weiteren

Gesundheitseinrichtungen ist ebenfalls gestiegen. Denn sowohl der

Fachkräftemangel, die regionalen Strukturveränderungen, Fluktuationsprozesse,

Organisations- und Digitalisierungsaufgaben stellen die Unternehmen vor neue

Verantwortung. “Es wird immer wichtiger aus den Erhebungen und

wissenschaftlichen Studien Folgerungen zu ziehen, damit die Unternehmen am

veränderten Arbeitsmarkt konkurrenzfähig bleiben und Fachkräfte halten”, so die

Einschätzung von Steffen Klink, Director of Social Sustainability bei EuPD

Research und Leiter der Corporate Health Initiative.

Maßnahmen zur Betrieblichen Gesundheit und die Wertschätzung für die Leistungen

der aktuellen Belegschaft sind genauso wichtig wie vorausschauende Strategien,

um sich als Arbeitgeber am Markt im Kampf um die Talente bestmöglich

aufzustellen. Dieser Wettlauf um die Mitarbeiter wird immer rasanter. Das RWI –

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat bereits 2018 gewarnt, dass im Jahr

2030 bis zu 1,3 Mio. Fachkräfte aus dem Gesundheits- und Sozialwesen fehlen

könnten. Um die besondere Belastung dieser Berufe auszugleichen, kommt es aber

nicht ausschließlich auf das Gehalt an: Im Krankenhausmonitor von DKI und BDO

(2018/19) wurden über 350 Krankenhäuser und Kliniken zum Stand der betrieblichen

Unterstützung der Mitarbeiter befragt. Das Ergebnis und der Wunsch nach besseren

Kommunikation und Kooperation innerhalb der Berufsgruppen und Abteilungen sowie

der Wunsch nach guter Führung und Umgestaltung von Arbeitsabläufen bis hin zur

besseren Vereinbarung der Arbeit mit der persönlichen Lebenssituation zeigt

eindrücklich: Es geht darum Maßnahmen einzusetzen, die mitarbeiterorientiert

sind. Neben der finanziellen Anerkennung der hochwertigen Arbeit im

Gesundheitsbereich gilt es, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die notwendige

Wertschätzung durch einen arbeits- und unternehmenskulturellen Wandel

entgegenzubringen.

Vor diesem Hintergrund hat das Helios Klinikum Berlin-Buch den wichtigen

Entschluss gefasst, Mitglied der bundesweiten Corporate Health Initiative zu

werden. “Ich freue mich, dass wir nun Teil der Corporate Health Initiative sind.

So können wir unsere bereits bestehenden Maßnahmen im Bereich Gesundheit und

Mitarbeiterbindung weiter vorantreiben und entwickeln. Unser Ziel ist es, auch

zukünftig Maßstäbe im betrieblichen Gesundheitsmanagement zu setzen und unsere

Arbeitgeberattraktivität weiter zu stärken. Das Wohlbefinden der Mitarbeiter hat

für uns hohe Priorität. Wir wollen das immer stärker in der Strategie unseres

Klinikums sichtbar machen und verankern. Mitarbeitergesundheit und -bindung

stehen dabei ganz oben auf der Agenda”, so Daniel Amrein, Geschäftsführer im

Helios Klinikum Berlin-Buch.

Die Helios-Kliniken-Gruppe ist einer der größten Anbieter von stationärer und

ambulanter Patientenversorgung Europas. Als Klinik in einem internationalen

Klinikverbund mit 112 Standorten und 72.000 MitarbeiterInnen, davon 66.000 in

Deutschland, nimmt das Helios Klinikum Berlin-Buch mit der Mitgliedschaft in der

Corporate Health Initiative nicht nur die Verantwortung seiner eigenen

Belegschaft gegenüber ernst: auch die Vorbildfunktion im eigenen Netzwerk sowie

anderen Unternehmen gegenüber ist ein wichtiger Faktor.

Das Unternehmen

Das Helios Klinikum Berlin-Buch ist ein modernes Krankenhaus der

Maximalversorgung mit über 1.000 Betten in mehr als 60 Kliniken, Instituten und

spezialisierten Zentren sowie einem Notfallzentrum mit Hubschrauberlandeplatz.

Jährlich werden hier mehr als 55.000 stationäre und über 144.000 ambulante

Patienten mit hohem medizinischem und pflegerischem Standard in Diagnostik und

Therapie fachübergreifend behandelt, insbesondere in interdisziplinären Zentren

wie z.B. im Brustzentrum, Darmzentrum, Perinatalzentrum, der Stroke Unit und in

der Chest Pain Unit. Die Klinik ist von der Deutschen Krebsgesellschaft als

Onkologisches Zentrum und von der Deutschen Diabetes Gesellschaft als “Klinik

für Diabetiker geeignet DDG” zertifiziert. Das Klinikum, gelegen mitten in

Berlin-Brandenburg, im grünen Nordosten Berlins in Pankow und in unmittelbarer

Nähe zu Barnim bietet seinen rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am

Standort besonders gute Arbeitsbedingungen. So bietet das Helios Klinikum

Berlin-Buch seinen Mitarbeitern unter anderem eine kostenfreie private

Krankenzusatzversicherung mit Familienoption, Sport- und Gesundheitsangebote,

betriebliches Eingliederungsmanagement, Feel Good Management, Angebote zur

Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Mitarbeiterkindergarten). Dies sind nur

einige Beispiele für das umfangreiche Angebot.

Über die Corporate Health Initiative

Die fachliche Expertise der Corporate Health Initiative resultiert aus über 10

Jahren Erfahrung mit dem vom Handelsblatt und dem Forschungsinstitut EuPD

Research initiierten Corporate Health Award. Dieser Award ist die renommierteste

Auszeichnung in Deutschland für exzellentes Corporate Health Management. Seit

2009 wurden anhand des zugrundeliegenden Qualitätsmodells mehr als 4.500

Organisationen bei der Evaluation und Optimierung ihres Corporate Health

Managements begleitet. Das Mitgliedernetzwerk der Corporate Health Initiative

richtet sich an Arbeitgeber, die erkannt haben, dass die Gesundheit der eigenen

Mitarbeitenden ihr wertvollstes Potential ist. Mehr Informationen unter

www.ch-initiative.de

Mehr Infos zur Corporate Health Initiative mit aktuellen Branchentrends und

-studien unter www.corporate-health-initiative.com

Aktuelle Trends im Arbeitsmarkt unter

www.ch-initiative.de/infothek/newsletter-anmeldung/

