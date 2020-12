Mit Inventur MDE die leidliche Aufgabe lösen

Inventur MDE beruht auf Bestandserfassung mit Barcodes, MDE Geräten und einer mobilen Software. COSYS Inventur MDE Service ist über knapp 40 Jahre gewachsen und hat sich branchenübergreifend weiterentwickelt. Denn egal in welcher Branche Sie tätig sind, die Inventur ist ein Muss. Alle brauchen die aktuellen Bestände für sich und den Wirtschaftsprüfer und das möglichst unkompliziert und ohne dass das Tagesgeschäft lange stillsteht. Wir kennen die verschiedenen Ansprüche wie Preisbarcodes, Teilmengen erfassen und hohe Artikelvielfalt.

Um die Bestände zu erfassen, braucht Ihr Mitarbeiter ein MDE Gerät, das mit COSYS Inventur MDE Software ausgestattet ist. Wenn gewünscht, legen wir Login Daten an, sodass Sie genau nachvollziehen können, welcher Mitarbeiter welchen Zählplatz bearbeitet hat und wann. Über die Verwaltungsoberfläche COSYS WebDesk können Sie solche Daten auch selber festlegen. Der WebDesk ist im COSYS Backend enthalten, in dem die erfassten Daten gespeichert werden. Mit unserem Cloud Backend haben Sie als Kunde keine Serverbelastung und lassen die Daten von uns hosten und für etwaige Verbindungen an ERP Systeme aufbereiten.

Wenn Sie die Inventurdaten auf Papier brauchen, erstellen wir im Backend Ausdrucke, um sie bspw. dem Wirtschaftsprüfer vorzulegen oder ordnungsgemäß abzuheften.

Leihscanner, Inventur Handy und weitere MDE Geräte sind bei COSYS zum Kauf oder zur Miete erhältlich. Unser Leihpool lässt keine Wünsche offen und ist zuverlässig. Sie erhalten die Geräte zwei bis drei Tage vor der Inventur und können damit in die Generalprobe gehen. Wenn Sie auch die Inventur App von uns mieten, erhalten Sie die Geräte schon fertig konfiguriert inklusive Stammdatenimport und WLAN-Einstellung. Sollten während der Inventur Probleme auftreten, schalten sich unsere Mitarbeiter per Teamviewer auf das Gerät, um Fehler zu beheben oder nachträglich Einstellungen vorzunehmen.

Funktionen der COSYS Inventur MDE Software

Über einen Button können die Mitarbeiter zwischen Deutsch und Englisch wählen. Weitere Sprachen sind auf Anfrage möglich.

Die übersichtliche Erfassungsmaske führt die Mitarbeiter fehlerfrei durch die Inventur.

Artikel werden als gelöscht markiert, statt Sie vom Gerät zu entfernen für eine lückenlose Nachvollziehbarkeit.

Über die Einstellungen in der Inventur App können Sie selbst über Häkchen die App konfigurieren, ohne den COSYS Support zu beanspruchen.

Unsere Findlingslogik erlaubt es, den Stammdaten unbekannte Artikel dennoch der Inventur hinzuzufügen.

Bestimmen Sie selbst Ihre Zählplätze und labeln sie mithilfe von COSYS Etikettenservice. Je überschaubarer der Zählplatz, desto einfacher ist später die Kontrolle.

Die Inventur MDE Software steht als Demo zum kostenlosen Download bereit im Google Play Store und Apple App Store. Sehen Sie mit dieser Demo App selbst, wie einfach Inventur sein kann.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.